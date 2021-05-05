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На УзбГосслужбу будут с 2022 принимать только со знанием иностранного языка
00:22 07.05.2021

Знание иностранного языка сделают обязательным при приеме на работу в госучреждения
Президент сообщил, что с 2022 года в Узбекистане планируется ввести обязательное требование о знании иностранного языка при приеме на работу и назначении на новые должности в госорганах. "Хокимы теперь тоже должны будут знать иностранный язык", - сказал он. Министр юстиции отметил, что реализация этой задачи может быть "затруднительной". Шавкат Мирзиеев согласился, но отметил, что это требование времени.

С 2022 года в Узбекистане планируется ввести обязательное требование знания иностранного языка при приеме на работу и назначении на новые должности в государственных органах. Об этом на видеоселекторном совещании 6 мая сообщил президент Шавкат Мирзиеев, передает корреспондент "Газеты.uz".

"Хокимы теперь тоже должны будут знать иностранный язык", - сказал глава государства.

По его словам, в министерствах, государственных предприятия и крупных частных компаниях необходимо популяризировать изучение иностранных языков, посвящать один день недели изучению языков. Для этого министерства и ведомства, хокимияты будут нанимать специалистов из вузов и частных учебных заведений на договорной основе для обучения и работе сотрудников на иностранных языках.

Для сотрудников с глубоким знанием иностранного языка будет введена дополнительная надбавка к заработной плате в размере 20%.

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Министру занятости и трудовых отношений Нозиму Хусанову, министру юстиции Русланбеку Давлетову и министру финансов Тимуру Ишметову поручено внести соответствующий проект постановления в течение месяца.

Глава Минюста отметил, что реализация этой задачи будет затруднительной. Президент согласился, но отметил, что это требование настоящего времени.

В Узбекистане с 1 января 2023 года предлагалось ввести порядок, согласно которому руководящие кадры и лица, назначаемые на ответственные должности, в обязательном порядке должны будут иметь сертификат о знании государственного языка. Проект пока не принят.

Как мы сообщали, Шавкат Мирзиеев анонсировал создание Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабинете министров. "Мы поставили цель стать конкурентоспособным государством. Отныне каждый выпускник школы, лицея, колледжа и вуза должны знать в совершенстве минимум два иностранных языка", - заявил он.

Для повышения качества обучения иностранным языкам также предусмотрен ряд мер.

Источник - Газета.Уз
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