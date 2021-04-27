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Экспорт нестабильности – транзитом через Таджикистан, - В.Мухин
00:26 07.05.2021

Экспорт нестабильности – транзитом через Таджикистан

Вывод из Афганистана иностранных войск формирует новые угрозы для постсоветского пространства
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

27 апр. 2021

На таджикско-афганской границе практически ежедневно фиксируются попытки проникновения криминальных элементов и наркокурьеров на территорию Таджикистана. Фото РИА Новости
На очередном саммите военных министров (СМО) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе рассмотрены конкретные вопросы укрепления таджикско-афганской границы. По оценке министра обороны РФ Сергея Шойгу, "обстановка в Афганистане деградирует" и требует адекватных ответов на возможные в связи с этим военные и иные угрозы.
Деградация ситуации в Афганистане во многом связана с выводом из этой страны военных контингентов США и других стран НАТО. И об этом прямо заявил генсек ОДКБ Станислав Зась: "Вывод американских войск начался, и это создает дополнительные риски для всей ситуации в Афганистане и вокруг него. Поэтому мы с тревогой ожидаем тех последствий, которые, возможно, наступят после вывода американских войск с этой территории".

Как было подчеркнуто на заседании СМО, заслон этим угрозам способны поставить в Таджикистане. Но не факт, что на других участках границы Афганистана с государствами Содружества, не входящими в ОДКБ, такой заслон также будет эффективен. Эксперты прогнозируют возрастание "экспорта нестабильности" из Афганистана: усиление потока наркотрафика, передислокация террористов в страны СНГ и далее – в Европу. По данным штаба ОДКБ, вблизи южных границ Содружества сосредоточено до 15 тыс. афганских боевиков группировки "Талибан" (запрещена в РФ). В Афганистан по-прежнему прибывают из Сирии и Ирака боевики группировки "Исламское государство" (ИГ – запрещено в РФ), в том числе и граждане СНГ.

Как ранее отмечалось в материалах секретариата ОДКБ, боевики террористических организаций, действующие в Афганистане, "в целях обеспечения финансирования своей преступной деятельности активно пытаются взять под контроль наркотрафик из этой страны". Отмечается также, что "Афганистан по-прежнему является самым главным производителем (около 90%) опиатов, опиума, героина во всем мире. Более того, международные террористические организации используют маршруты контрабанды наркотиков для переброски боевиков в различные страны. Прибыльным криминальным бизнесом для террористов в последнее время стала и транспортировка нелегальных мигрантов из Афганистана в другие страны".

Глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников в беседе с "НГ" отметил, что "движение "Талибан" контролирует 85% территории Афганистана, где растет опиумный мак". При этом, по данным эксперта, 60% бюджета движения обеспечивает именно наркоторговля. За последние три–пять лет производство героина в этой стране достигло около 10 тыс. т. Сколько его попадает на территорию стран СНГ – неизвестно, но, видимо, попадает много. И это, конечно, головная боль не только для военных, но и для всех правоохранительных органов стран СНГ.

"Когда таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники, мы практически еженедельно фиксировали и предотвращали попытки проникновения людей, беженцев, криминальных элементов (часто просто террористов) и наркокурьеров на территорию Таджикистана. Сейчас, мне думается, таких случаев стало гораздо больше, – подчеркнул "НГ" подполковник пограничных войск России в отставке Виталий Лапшов. – Если из Афганистана выведут американцев и другие силы НАТО, то не исключаю, что всю власть там захватят радикальные исламистские группировки. Это грозит агрессией в южные регионы СНГ и налаживанием новых каналов сбыта опиума и героина в страны Содружества и Европу". Заметим, что Виталий Лапшов в свое время более 20 лет прослужил на многих южных участках государственной границы СССР, в том числе в Таджикистане.

Россия, видимо, готова предпринять определенные действия, чтобы не допустить такого развития событий. Как рассказал две недели назад на заседании Военного комитета ОДКБ начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, "в текущем году на территории Таджикистана запланировано проведение трех совместных учений – с силами и средствами разведки – "Поиск-2021", с силами и средствами материально-технического обеспечения – "Эшелон-2021", с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ – "Взаимодействие-2021". Эти операции ставят главной целью укрепление таджикско-афганской границы. В том числе они должны стать реальной базой для противодействия нелегальной миграции и наркотрафика".

По сообщению пресс-службы ОДКБ, в России и других государствах Центральной Азии начинает постоянно действовать международная антинаркотическая региональная операция "Канал": "Основная цель операции – перекрытие канала поставок наркотиков из Афганистана по "Северному маршруту".

Итак, в Таджикистане южную границу укрепят. А как быть с другими участками афганской границы, которая проходит по реке Амударье в Узбекистане и по сухопутной территории Туркменистана? Эти страны, как известно, в ОДКБ не входят…

"Протяженность афгано-узбекской границы составляет всего 144 км, и она полностью проходит по реке. К ней с севера примыкают хлопковые поля. И в них очень трудно укрыться контрабандистам и террористам. Погранвойска Узбекистана, по моим сведениям, надежно контролируют этот участок. Однако если его попытаются пересечь большие группы боевиков, будут проблемы", – заявил "НГ" военный эксперт полковник Юрий Иванов, который долгое время служил в погранвойсках на территории стран Центральной Азии.

По мнению Иванова, еще большие проблемы существуют на туркмено-афганской границе. "В прошлые годы были известны случаи прорыва боевиков на территорию Туркмении. Информация была скудная. Однако есть мнение, что именно через Туркмению проходят значительные потоки наркотрафика из Афганистана в Европу. Этот путь пролегает через Каспий, и в нем задействованы территории не только России, но и Казахстана, и Азербайджана", – подчеркивает эксперт. Перекрыть этот маршрут можно только в Каспийском море и на южной границе РФ. Это очень сложная проблема, и решать ее придется не столько ОДКБ, сколько России, уверен Юрий Иванов.

Источник - ng.ru
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