На проведение акции "Бессмертный полк" не давалось разрешения - хокимият Ташкента

00:28 07.05.2021

Хокимият Ташкента опроверг информацию о том, что дано разрешение на проведение акции "Бессмертный полк". В условиях пандемии проведение массового мероприятия невозможно, отметили в администрации.



Информация о том, что хокимият Ташкента разрешил проведение акции "Бессмертный полк", не соответствует действительности, сообщила в четверг пресс-служба столичной администрации.



В социальных сетях распространилась информация о том, что на проведение акции дано разрешение. На самом деле заместитель хокима города Мухтар Мухитдинов направил обращение организаторов акции в установленном порядке в ГУВД и УБДД, отметили в хокимияте.



"На обращение поставлена виза „Ўрнатилган тартибда кўриб чиқилсин", то есть „Рассмотреть в установленном порядке", а не „Принять к исполнению в установленном порядке", как говорится в сообщении в интернете", - заявили в пресс-службе хокимията.



"Ни одна из компетентных организаций, куда обратились организаторы акции „Бессмертный полк", не дала разрешения на проведение массового мероприятия в нынешних условиях пандемии", - добавили в хокимияте.



Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 1 мая в стране временно приостановлено проведение различных массовых мероприятий, в частности, "концертов, праздничных выступлений и массовых флешмобов".



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"В этом году определено проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и почестей (9 Мая - ред.), со строгим соблюдением карантинных правил, в компактной форме. Не стоит забывать, что подобные ограничения касаются и массового мероприятия „Бессмертный полк", которое предусматривает участие сотен человек. Так как защита здоровья нашего населения в нынешних сложных эпидемиологических условиях считается нашей самой важной задачей", - подчеркнули в хокимияте.



В решении спецкомиссии, распространенном 6 мая, отмечается, что для защиты здоровья населения, предотвращения обострения эпидемиологической ситуации в стране День памяти и почестей должен отмечаться "со строгим соблюдением требований карантина в рамках программы, утвержденной постановлением президента от 20 апреля (ПП-5081)".



"Запрещается проводить любые массовые мероприятия, не предусмотренные вышеуказанной программой. Соблюдение этого карантинного ограничения контролируется Советом министров Республики Каракалпакстан и местными хокимиятами, Национальной гвардией, правоохранительными органами и другими соответствующими организациями", - говорится в сообщении.