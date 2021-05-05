Создается Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана

00:31 07.05.2021

В Нукусе создается Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана. Он примет первых студентов в этом году.



На базе Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета с 2021/2022 учебного года создается Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана. Постановление об этом 4 мая издало правительство Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.



В институте будет внедрена кредитно-модульная система образования. Обучение будет вестись пять дней в неделю, а суббота определена днем самообразования.



Со следующего учебного года совместно с Германским обществом международного сотрудничества в институте будут созданы Центр "Геоинформационные системы" и лаборатория.



Кроме того, будет открыт учебно-научный центр "Агротехнологии селекции, семеноводства и выращивания масличных культур".



Специалистам, приглашенным на работу в институт из-за рубежа и из других регионов Узбекистана, на льготных условиях будет выделяться доступное строящееся жилье в Нукусе.