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|Создается Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана
00:31 07.05.2021
В Нукусе создается Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана. Он примет первых студентов в этом году.
На базе Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета с 2021/2022 учебного года создается Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана. Постановление об этом 4 мая издало правительство Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.
В институте будет внедрена кредитно-модульная система образования. Обучение будет вестись пять дней в неделю, а суббота определена днем самообразования.
Со следующего учебного года совместно с Германским обществом международного сотрудничества в институте будут созданы Центр "Геоинформационные системы" и лаборатория.
Кроме того, будет открыт учебно-научный центр "Агротехнологии селекции, семеноводства и выращивания масличных культур".
Специалистам, приглашенным на работу в институт из-за рубежа и из других регионов Узбекистана, на льготных условиях будет выделяться доступное строящееся жилье в Нукусе.