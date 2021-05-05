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Даешь молодежь: отменит ли Китай ограничения на количество детей, - Н.Портякова
00:33 07.05.2021

Даешь молодежь: отменит ли Китай ограничения на количество детей
И когда США опередят КНР по численности населения

Наталия Портякова

Самая многонаселенная страна мира - Китай - задумывается о полной отмене ограничений на рождаемость. К этому власти невольно подталкивают низкие показатели, падающие даже с тех пор, как всем семейным парам разрешили заводить второго ребенка, а также мрачные прогнозы о негативном влиянии демографии на экономическое развитие страны. По ряду оценок, при сохранении нынешних низких темпов рождаемости к концу XXI века Китай уступит по численности населения своему главному экономическому и политическому сопернику - США. "Известия" разбирались, чем нынешний недобор новорожденных чреват в будущем и что китайские власти могут сделать для выправления демографических диспропорций.

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Как власти КНР от политики "одна семья - один ребенок" пришли к поощрению многодетности

К началу апреля Китай обещал обнародовать итоги общенациональной переписи населения, с публикацией которых эксперты готовились тут же ринуться в анализ демографических трендов в самой многонаселенной стране мира. Но итоги переписи пока так и не огласили, а поводов для беспокойства Китаю хватило и без того.

Еще зимой министерство общественной безопасности КНР отчиталось о количестве детей, рожденных по всей стране в 2020 году. Их оказалось чуть больше 10 млн - практически как население всей Швеции. Но для такой страны, как Китай (1,4 млрд жителей), это ничтожно мало. И главное, по сравнению с предыдущим годом детей родилось на 15% меньше. И так уже третий год подряд.

Как хорошо известно, на протяжении нескольких десятилетий Китай практиковал политику "одна семья - один ребенок", давая паре законное право на рождение всего одного отпрыска за некоторыми исключениями для представителей нацменьшинств и жителей сельских районов. Такая политика помогла огромной стране не просто справиться с бедностью и нехваткой ресурсов, актуальными в 70–80-е годы, но и вырваться в экономические лидеры XXI века.

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Расплатой за это, однако, стали проблемы старения населения и снижения числа трудоспособных граждан. Дабы сгладить этот дисбаланс, еще в 2016 году всем семьям в стране официально разрешили заводить двоих детей. Но вопреки расчетам послабления не сработали: если в прошлом многие пары незаконно заводили потомство "сверх квоты", рискуя нарваться на огромные штрафы, то к моменту, когда двое детей стали легальным правом, семьи в большинстве своем расхотели рожать второго. И после небольшого прироста числа младенцев в 2017 году далее кривая рождаемости в КНР уверенно поползла вниз.

- В год введения послаблений в стране был проведен общенациональный опрос на тему желания завести второго ребенка, и 90% женщин решительно заявили, что им более чем достаточно и одного, что в соцсетях и СМИ окрестили "синдромом панды" - с намеком на то, что китаянки рожают так же редко, как и бамбуковые медведи, - рассказал "Известиям" житель Пекина по имени Чжанхэ.

По ниспадающей

В Китае намерены смягчить политику рождаемости

Такая не оптимистичная тенденция привела к призывам - пусть пока лишь в экспертном сообществе - отменить вообще все ограничения на число детей, чтобы те немногие, кто все же хотел бы войти в ряды многодетных, могли себе это позволить по закону. В начале апреля эксперты Центробанка выступили с докладом, в котором предложили властям не только полностью либерализовать политику рождаемости, но и перейти к поощрению деторождения. Без этого в ближайшие пять лет число младенцев в Китае будет неизменно ниже 10 млн ежегодно, предрекли его авторы.

Разумеется, беспокойство о том, что китаянки мало рожают, возникло не из принципа чадолюбия, а из понимания, что демографические трансформации негативно скажутся на развитии Китая и поставят страну в невыгодное экономическое положение по сравнению с США и Индией.

Индия, насчитывающая к концу 2020-го 1,396 млрд человек, неминуемо обгонит Китай по этому показателю в ближайшие годы. Для не самой богатой страны многочисленность населения, 134 млн из которого окажутся в этом году из-за пандемии за чертой бедности, не самая хорошая вещь. Зато молодость ее населения - бесспорный плюс. В Индии средний возраст составляет 26 лет, тогда как в Китае - 37.

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Более того, с 2010 года доля китайцев трудоспособного возраста сокращается, а число людей за 60 растет, при этом темпы старения населения в КНР заметно выше, чем в Европе, США и Японии. А уже с 2025 года стране пророчат негативный прирост населения. И если пока доля рабочей силы в общей численности граждан КНР выше, чем у главного экономического соперника - США, то уже к середине столетия при сохранении нынешнего уровня рождаемости в Китае будет уже несколько ниже, чем в Штатах.

Согласно прогнозу ООН, к 2050 году население КНР сократится на 2,2%, в то время как население США увеличится на 15%. И как бы дико это ни звучало сейчас - в то время, когда население КНР вчетверо превышает население США, но к концу столетия американцев станет больше, чем китайцев. По прогнозам ООН, в 2100 году это соотношение составит 443 млн граждан США против примерно 400 млн жителей Поднебесной.

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Снятие ограничений для каждой китайской пары иметь только двух детей могло бы повысить уровень рождаемости в стране и смягчить проблемы быстрого старения, заметила "Известиям" директор-основатель Центра исследований семьи и народонаселения Национального университета Сингапура Ян Вэй Жун.

- Но не ожидаю, что власти пойдут на этот шаг очень скоро. Правительство все еще может быть обеспокоено уровнем бедности и тем, что люди в сельских районах начнут рожать много детей, если это ограничение будет ослаблено. Поэтому, скорее всего, пройдет еще несколько лет, прежде чем послабления введут, - пояснила эксперт.

По мнению демографа, стимулировать деторождение в Китае мог бы комплекс финансовых мер - причем не столько единовременные выплаты за ребенка, какие приняты, например, в России, сколько долгосрочные программы вроде недорогой или даже бесплатной системы ухода за детьми, налоговых льгот и лучших возможностей декретных отпусков вкупе с гибкими условиями работы.

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- Все это дорогостоящие и долгосрочные структурные и нормативные реформы, без которых показатели брака и рождаемости не возрастут, - резюмировала Ян Вэй Жун. - Большинство азиатских стран начали что-то делать на этом направлении слишком поздно и не продвинулись достаточно далеко во многих из мер. Поэтому до сих пор проводимая ими политика была не очень эффективной.

Отчасти с этим согласился и профессор социальных наук и государственной политики Гонконгского университета науки и технологий Стюарт Гитель-Бастен.

- Демографический компонент всегда является лишь частью решения проблемы. Желание завести детей - это не совсем про деньги. Также и в России введенный Владимиром Путиным материнский капитал сработал лишь в краткосрочном плане - люди завели детей и получили деньги, но они и так собирались родить - с деньгами или без, - пояснил он.

По логике Стюарта Гитель-Бастена, решать проблему старения населения и усиливающейся нагрузки на трудоспособных граждан Китай нацелен комплексно - не столько за счет стимулирования деторождения посредством возможной отмены всех ограничений, но и при помощи повышения пенсионного возраста, развития высокотехнологичной экономики и повышения продуктивности имеющейся рабочей силы.

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Количество новорожденных в стране уменьшается с 2016 года

К слову, все эти демографические тревоги актуальны и для России. Много лет подряд правительство пытается стимулировать большую рождаемость материальными выплатами на второго и последующих детей, с этого года распространив практику и на рождение первенцев. Тем не менее данные Росстата свидетельствуют, что рождаемость падает - в 2020 году число новорожденных по всей стране сократилось на 3,3%, или 48,7 тыс. человек. И согласно недавнему прогнозу Минэкономразвития, в текущем году численность населения России уменьшится на 0,55 млн человек, а к 2024-му она сократится на 1,7 млн по сравнению с уровнем прошлого года.

Утешительная новость на этом фоне заключается в том, что в отличие от Китая в России население в трудоспособном возрасте вырастет на 1,24 млн - с 82,3 млн человек в 2020 году до 83,5 млн в 2024-м.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620336780
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