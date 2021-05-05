Семеро против ветра: в G7 обсудили противостояние с Китаем и Россией, - К.Сенин

00:35 07.05.2021 Семеро против ветра: в G7 обсудили противостояние с Китаем и Россией

Встреча глав МИД "семерки" прошла в преддверии саммита неформального международного клуба



Кирилл Сенин



От отношений с Россией и Китаем до конфликтов в Сирии и Йемене, от ситуации в сфере прав человека до справедливого подхода к распределению вакцины от коронавируса и проблемы изменения климата - вот лишь некоторые из тем, которые обсудили главы МИД стран "большой семерки". Их очная встреча завершилась 5 мая в Лондоне и стала прологом предстоящего в Англии в июне саммита G7. По итогам нынешних переговоров, несмотря на заверения их участников о ведущемся поиске общих подходов к ключевым мировым вопросам, каких-то значимых новых решений принято так и не было - что характерно для "семерки", которую многие специалисты считают в современном многополярном мире явным анахронизмом. Подробности - в материале "Известий".



В Лондоне в среду вечером завершилась встреча министров иностранных дел и развития стран "большой семерки". Этот неформальный клуб, членом которого с 1997 до 2014 год была и Россия, сейчас включает США, Канаду, Японию, Великобританию, Германию, Францию и Италию.



За два с половиной дня руководители внешнеполитических ведомств встречались как в двустороннем формате, так и все вместе. Список глобальных проблем, которые они успели обсудить, оказался максимально инклюзивен - начиная от ситуации в Белоруссии и Ливии, в Мьянме и на Балканах до глобального потепления, кибербезопасности и гендерного равноправия.



Еще в ходе переговоров стало понятно, что максимальное внимание и время министры уделили обсуждению отношений с двумя странами, не входящими в "семерку", - Китаем и Россией. Это нашло отражение и в итоговом коммюнике. По выражению участников встречи, Москва представляет "угрозу основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере безопасности в киберпространстве и дезинформации". Впрочем, "семерка" заинтересована "в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией", но при этом собирается продолжить "укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по сдерживанию российского поведения".



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В свою очередь, Китаю "досталось" за нарушения прав национальных меньшинств, попытки перекроить "демократическую избирательную систему" в Гонконге и выпады в адрес Тайваня, а также за обострение территориальных споров. Кроме того, главы МИД G7 выразили озабоченность приемами, которые Пекин применяет в торговле и инвестиционной сфере и которые подрывают "свободные и справедливые экономические системы.



Собственно, глава МИДа принимающей встречу Великобритании Доминик Рааб еще до приезда своих коллег говорил, что "семерка" займется совершенствованием "механизма быстрого реагирования" на "российскую пропаганду" и фейк-ньюс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что в распространении пропаганды Москву обвиняют те, кто сам в ней погряз.



"Эффективнее вместе"



Китай на нападки со стороны "семерки" реагирует лишь как на обреченные на провал попытки Запада учить Поднебесную жизни. В комментариях - во всяком случае публичных - Пекин видит в попытке США объединить других участников неформального клуба в противостоянии с Китаем лишь стремление Вашингтона вернуть себе былое величие. Так, издание Global Times, которое контролируется китайской Компартией, цитировало научного сотрудника Китайского института современных международных отношений Чен Феньина, полагающегося, что G7 "не вернется к минувшим временам с более сплоченной общей позицией". Скорее всего, "семерка" продолжит пропагандировать свои ценности, например, в том, что касается ситуации с правами человека в Китае, но при этом вряд ли изменит свой подход к экономическому и валютному взаимодействию с Пекином, полагал специалист.



Предположения эксперта подтвердил уже в ходе встречи министров глава Форин офиса Доминик Рааб. По его словам, государства "семерки" не отступят от защиты демократических принципов, но не намерены отказываться от взаимодействия с КНР по ряду вопросов. "Мы считаем, что торговля должна быть открытой. Мы верим в защиту открытых обществ, прав человека и демократии. Мы выступаем за сохранение окружающей среды, борьбу с изменением климата и пандемиями и в целом за сотрудничество в сфере здравоохранения", - сказал руководитель британского внешнеполитического ведомства.



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О попытках сформировать единый подход к Китаю говорил и его немецкий коллега Хайко Маас. После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД ФРГ заявил о наличии у участников переговоров единства мнений о том, что "поднимать такие вопросы, как права человека или свобода прессы, эффективнее вместе". Deutsche Welle, которая приводит слова Мааса, отмечает, что в течение первого дня министерской встречи "семерки" "обсуждался целый ряд глобальных тем - но главным в повестке был все же Китай".



При этом подобные упреки и в адрес Москвы, и в адрес Пекина звучали уже неоднократно - как со стороны отдельных государств, так и от некоторых международных объединений. Ужесточения тона, которое эксперты прогнозировали в связи с приходом к власти в США администрации президента-демократа Джо Байдена, в коммюнике не видно. Да и в целом заявление министров G7 подозрительно напоминает некую политическую мантру, призванную не столько подтолкнуть то или иное государство к конструктивному решению существующих проблем, сколько уверить участников клуба в совпадении их позиций и подходов, а также наличии у них общих идейных противников, в борьбе с которыми можно "сомкнуть ряды" и действовать единым фронтом.



В поисках союзов



На встрече явно прослеживался и взятый отработавшей три с лишним месяца администрации президента США Джо Байдена на вооружение подход: формирование альянсов для противостояния глобальным угрозам и вызовам. Наглядно о такой стратегии Соединенных Штатов как "застрельщика" G7 говорит хотя бы тот факт, что на переговоры и другие мероприятия в Лондоне были приглашены представители Южной Кореи, Индии, Австралии и Брунея (последний председательствует сейчас в АСЕАН - Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Состоявшиеся в этом году многочисленные контакты американской стороны с представителями дружественных стран Азии, в том числе по дипломатической и оборонной линии, также были призваны сформировать новые и усилить существующие альянсы - как формальные, так и неофициальные - для противодействия КНР.



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Впрочем, реверансами в сторону Азии кругозор представителей "семерки" не ограничивается. В итоговом заявлении они указали, что на следующую министерскую встречу G7, которая состоится позднее в этом году, решено позвать глав дипломатических ведомств стран Африки. К странам этого континента в последние годы значительный интерес проявляет тот же Китай, так что подобный план "семерки" по меньшей мере может быть связан с желанием потягаться с Пекином в борьбе за благосклонность государств континента.



Тенденция к формированию крупных союзов для США сейчас становится актуальной как никогда прежде, считает политолог и американист Сергей Судаков. "Запрос американского истеблишмента прост - мировое сообщество не слишком успешно справляется с разрешением глобальных кризисов. Только США могут стать лидером в системе "управляемого хаоса", - пишет он в своем Telegram-канале. По мнению эксперта, Белому дому "предстоит выполнить очень сложную миссию - убедить рядовых американцев (а многие из них весьма скептически настроены к демократам) в преимуществах "больших союзов" по отношению к модели моносделок с каждой из стран по отдельности". Этим и объясняется "понятное желание США создать главного злодея всея мира и как результат, посвятить министерские переговоры "большой семерки" не столько реальным угрозам, а мнимым", уверен Судаков.



Угрозы настоящие и мнимые



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Кроме того, достаточно очевидна и еще одна цель, которую нынешняя американская администрация преследует в том числе в формате мероприятий G7: это реализация поставленной Байденом еще в период предвыборной борьбы задачи по возвращению Америке былого места на глобальной арене. "Подобные встречи "семерки" с дружественно настроенными союзниками дают команде Байдена при невысоких ставках и солидных по представительности возможностях заметным образом вернуться на мировую сцену... и оценить место страны после четырех лет действия доктрины "Америка прежде всего", которую воплощал ныне уже бывший президент Дональд Трамп", - отмечает ABC News. Однако, несмотря на декларируемый Белый домом вектор к налаживанию отношений со странами, контактам с которыми при президенте-республиканце был нанесен ущерб, "стремление Байдена к расширению многосторонних отношений пришлось на неудачное время, когда огромное количество людей по всему миру по-прежнему находятся в условиях физической изоляции на фоне пандемии", добавляет американская телекомпания.



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Неожиданное измерение получила поднятая в Лондоне тема борьбы с пандемией коронавируса и эффективного распределения вакцины. В заключительный день переговоров выяснилось, что у нескольких членов делегации из Индии, которая сейчас переживает острейший рост заболеваемости и смертности от COVID-19, нашли коронавирус. Об их диагнозе сообщил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, уведомивший, что он сам и другие члены приехавшей в Британию команды уходят на самоизоляцию и оставшиеся запланированные контакты будут проводить в виртуальном режиме.



В чем-то этот инцидент можно считать показательным: как тщательно не готовься к торжественному и масштабному мероприятию, современные реалии могут легко испортить любые планы. В условиях непредсказуемости пандемийного периода, когда неожиданности стали обыденными, как никогда востребованной выглядит совместная борьба с угрозами реальными, а не кажущимися или надуманными.



Впрочем, совсем не факт, что подобные соображения будут учтены политическим руководством стран G7, встреча глав МИД которых стала прологом к саммиту "семерки": он пройдет в английском Корнуолле 11–13 июня. Для Джо Байдена это будет первое мероприятие такого масштаба, в котором он примет очное участие в качестве президента Соединенных Штатов. Правда, итоги министерской встречи не дают повода надеяться на то, что лейтмотивом саммита станет поиск конструктивных путей взаимодействия в XXI веке, а не превратившаяся в любимый на Западе вид досуга - охоту на китайских, российских или прочих "ведьм". Источник - Известия

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