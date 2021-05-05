В Сурхандарьинской области узбблогера Саттори хотят посадить на 11 лет (!)

00:41 07.05.2021

ЮЛИЙ ЮСУПОВ: "ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА КРИТИКУ?"



Среда, 05 Мая 2021



В Сурхандарьинской области прокурор запросил 11 лет (!) лишения свободы для блогера Отабека Саттория. Блогера обвиняют не только в клевете, но и вымогательствах: у руководителя строительной компании, у сотрудников областного ведомства по газу, у директора рынка: Обвиняемый, я так понял, якобы вымогал деньги и имущество угрозой публикации компрометирующей информации.



Блогер известен тем, что рассказывал о нарушениях при строительстве дорог, об отсутствии воды и электричества, обнародованием историй нарушения прав местных жителей.



Что меня в этой истории, мягко говоря, смущает?



Во-первых, конечно же то, что объектом уголовного преследования стал человек, который пытался распространять критическую информацию.



Во-вторых, вызывает большие сомнения сама возможность шантажировать (а я так понял, что в некоторых случаях, по версии обвинения, шантаж увенчался успехом) каких-либо чиновников публикацией чего-либо, тем более видеосъемок. Где и что он там мог такого страшного наснимать?



В-третьих, если у Саттория были компрометирующие материалы по реальным преступлениям, то видимо параллельно заведены дела и на тех, кого он шантажировал? Или он шантажировал фальсифицированными доказательствами? И люди реально за это платили? Серьезно?



В общем все это выглядит как преследование за критику. На что еще наслаивается недоверие (мягко говоря) к нашей судебной системе. В такой ситуации, увы, надежда на справедливый суд очень слабенькая.



----------



Газета.уз опубликовала подробности судебного процесса: Судя по всему никаких внятных объяснений, чем именно шантажировал блогер потерпевших не было представлено. И доказательств самого процесса шантажа также.



Он, например, якобы вымогал 10 тыс. долл. с сотрудника газовой службы, "угрожая разместить в интернете видео распределения газовых баллонов и другие негативные факты". И за это 10 тыс. долл? Доказательством шантажа является размещение этих самых видео. Ну тогда любая публикация есть доказательство шантажа лица, которое в этой публикации критикуется.



Глава деканского рынка также не смог объяснить, чем именно его шантажировали. Аналогичная ситуация с 549 млн. сумами якобы добытыми вымогательствами у строительной компании. За что такое ужасное могли заплатить руководители компании такую сумму?



Юлий Юсупов, экономист