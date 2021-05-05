Мир глазами военной разведки США. Об эпохе стратегической конкуренции, - Е.Ларина, В.Овчинский

01:41 07.05.2021 Елена Ларина и Владимир Овчинский



5 мая 2021



В этом году спецслужбы США конкурируют между собой в подготовке аналитико – стратегических документов по вопросам международной безопасности и угрозах Соединенным Штатам. Теперь на сайте Сенатского Комитета по делам вооруженных сил опубликован доклад Разведывательного управления Минобороны США о глобальных угрозах в 2021году. Доклад будет обсужден на слушаниях в Сенате. При его подготовке использовалась информация, доступная по состоянию на 26 апреля 2021 г.



Время, в которое мы живем названо в докладе эпохой стратегической конкуренции. Противники США, по убеждению авторов доклада, делают все, чтобы превзойти военное преимущество США. Государственные и негосударственные субъекты не только развивают такие возможности, но уже "выборочно используют их на глобальном и региональном уровнях". Эти возможности охватывают все области боевых действий и географические границы. Они включают в себя более смертоносные баллистические и крылатые ракеты, растущие ядерные запасы и ряд мер "серой зоны", такие как нетрадиционные силы, манипулирование информацией, кибератаки и экономическое принуждение. Такие меры "серой зоны" ниже боевых порогов и допускают правдоподобное отрицание конфликта, позволяя вести агрессивные кампании.



Новые достижения в области материалов, высокопроизводительных вычислений, робототехники, возможности искусственного интеллекта (ИИ) и биотехнологий увеличивают и технологические возможности противников США.



Китай и Россия названы в докладе главными противниками. Эти страны, в частности, продвигаются вперед, развертывая космические и контркосмические возможности, и используют киберпространство для увеличения своего оперативного влияния на инфраструктуру США.



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Они также, по мнению военной разведки, используют COVID-19 для ведения информационной войны, чтобы подорвать западные правительства, атаковать экономические и результаты в своей политике. При этом в докладе делается вывод, что "истинное происхождение SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, который появился в Китае, остается неясным". Поэтому военная разведка США "продолжает изучать новую информацию" (а это означает, что виновником пандемии может быть назван в любое "нужное" время кто угодно – Е.Л, В.О.).



России в докладе посвящен специальный раздел. Информация, содержащаяся в нем достаточно известна, она взята, в основном, из российских СМИ и с официальных государственных российских сайтов. Поэтому изложение позиций доклада начнем, прежде всего, с оценки китайских угроз для США.



Пекин, считают авторы доклада, рассматривает международную среду и отношения Китая с Вашингтоном как все более враждебные и осознает угрозу своему суверенитету и безопасности. Китай продолжает свою кампанию военной модернизации и в конечном итоге стремится к достижению многосторонней цели, сформулированной в 2017 году. Народно-освободительная армия Китая (НОАК), вероятно, расширит свой объемный охват по всему миру, чтобы поддерживать глобальные интересы Китая.



В 2020 году председатель КНР Си Цзиньпин продолжил консолидацию власти, предоставив себе как лидеру Коммунистической партии Китая (КПК) дополнительные рычаги воздействия на завершение ключевых военных реформ. В октябре 2020 г. партия созвала Пятый пленум ЦК КПК 19-го созыва. Пленум обозначил цели с акцентом на переходе Китая от экономики, ориентированной на экспорт, к экономике, основанной на высоких технологиях и внутреннем потреблении. Пекин считает, что Китай остается в "периоде важных стратегических возможностей".



Китайские лидеры характеризуют долгосрочную программу военной модернизации Китая как необходимое условие для достижения состояния великой державы. Новая веха партии по достижению военной модернизации к 2027 году, которая была обнародована на пленуме, вероятно, сигнализирует о намерении ускорить некоторые усилия по обновлению оборудования, чтобы пересмотреть ранее заявленные сроки. Согласно этим срокам, планировалось, что НОАК достигнет завершение военной модернизации к 2035 году и преобразование в доминирующую армию к 2049 году.



НОАК формулирует свою цель на 2027 год как обеспечение глобальной безопасности в качестве глобального лидера. НОАК четко заявляет, что ее необходимо модернизировать, чтобы "закрыть бреши в безопасности в отношении с более сильными военными конкурентами, а также сдерживать и подавлять силы сепаратистов (в первую очередь Тайвань)".



Китай продвигает амбициозную повестку дня военной модернизации, которая сосредоточена "на разработке и развертывании передового военного ведения боевых действий с упором на дальние высокоточные удары, воздушные и морские возможности, киберпространство, радиоэлектронную войну, космические и контркосмические возможности, а также реструктуризацию стратегического потенциала ядерных сил".



Согласно докладу, НОАК превратилась в боеспособную глобальную объединенную силу. НОАК ищет силы, способные погасить несколько конфликтов, включая насильственное объединение Тайваня, одновременно отговаривая, сдерживая или подавляя военное вмешательство третьей стороны. В то же время военная разведка США ожидает, что НОАК расширит свои возможности для продвижения более мелких интересов Китая по всему миру.



Ракетные силы НОАК продолжают наращивать свой потенциал баллистических ракет дальнего действия и противокорабельных ракет, что дает им возможность наносить высокоточные удары в западной части Тихого океана, Индийском океане и Южно-Китайском море из материкового Китая. Китай продолжал уделять особое внимание гиперзвуковым планирующим аппаратам для противодействия баллистическим системам.



Китай расширяет и диверсифицирует свой ядерный арсенал. В октябре 2020 года военная разведка США оценила как минимум его удвоение в течение следующего десятилетия в Китае. С тех пор Пекин ускорил свою ядерную экспансию и находится на пути к превышению предыдущих прогнозов.



Китай, вероятно, стремится создать эквивалент, а в некоторых областях превзойти США в области новых ядерных боеголовок и платформ их доставки, которые, по крайней мере, будут равны по эффективности и надежности.



НОАК продолжает совершенствовать свое стремление к ядерной триаде, и все больше указывает на то, что Пекин сохраняет часть своих ядерных сил в режиме "запуск по предупреждению".



Китай постоянно заявляет, что никогда не исследовал, не производил и не обладал биологическим оружием. Однако Китай развивает потенциальную биологическую деятельность двойного назначения и достаточную биотехнологическую инфраструктуру для некоторых биологических агентов или токсинов, производимых в больших масштабах.



Китай объявил, что когда-то осуществлял небольшую программу наступательного химического оружия, но утверждает, что программа была свернута. Химическая инфраструктура Китая указывает на достаточность для исследований и разработок, а также способность закупить некоторые химические вещества в больших объемах.



В докладе отмечается, что Космическая программа, управляемая НОАК, продолжает быстро развиваться. Китай вкладывает средства в улучшение космических систем спутниковой связи, спутниковой навигации и метеорологических возможностей, а также пилотируемых космических аппаратов и освоение космоса роботами. Китай построил расширенную наземную инфраструктуру поддержки своего растущего орбитального флота и связанных с ним функций. Китай использует противокосмические средства, предназначенные для разрушения и противодействия в космических средах во время кризисов или конфликтов.



Военно-воздушные силы НОАК продолжают брать на вооружение современные истребители. Примером может служить запуск в сентябре 2020 года истребителей-невидимок J-20 на границе Китая с Индией во время их военного противостояния. НОАК также расширяют диапазон и возможности своих бомбардировщиков.



Военно-морской флот НОАК увеличивает масштабную программу судостроения, строя новые подводные лодки, крейсеры, ряд других надводных кораблей и авианосцев нового класса. ВМФ Китая превращается в глобальную силу, постепенно расширяя свои возможности по поддержанию операций за пределами Восточной Азии.



Авторы доклада отмечают, что Военные реформы в Китае в 2020 году были сосредоточены на повышении возможностей НОАК проводить совместные операции, вести борьбу с конфликтами высокого уровня на больших расстояниях от материкового Китая, а также на усилении роли партии в вооруженных силах.



Китай признает синергию между высокими технологиями и обороной и стремится возглавить переход к "интеллектуальной" войне с помощью национальной стратегии "военно-гражданского слияния" путем реформирования своих организаций для улучшения качества исследований и разработок. Китай продолжает активно инвестировать в новые возможности, особенно в ИИ. По состоянию на конец 2020 года Пекин видит новые долгосрочные цели по укреплению научных, технологических и экономических сил.



Военные учения НОАК в течение 2020 года были сосредоточены на повышении возможностей НОАК побеждать в войнах посредством операций в реалистичных боевых условиях. НОАК, вероятно, продолжит эти учебные мероприятия и маневры в 2021 году.



В течение 2020 года Пекин предпринял ряд действий для утверждения своих территориальных претензий на периферии. В июле 2020 года Пекин принял закон о безопасности, который серьезно подорвал автономию Гонконга и основные свободы, ранее предоставленные жителям Гонконга. В то же время Китай продолжал политику насильственной ассимиляции этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне и Тибете. Ранее Китай стремился углубить свою экономическую связь с Тайванем, используя военные действия, чтобы удержать свою позицию в вопросах достижения формальной независимости, но теперь он, вероятно, ужесточил свою позицию. Пекин использует тактику военного давления, чтобы заставить Тайвань согласиться с повесткой дня объединения Китая. Также Пекин оказал давление на Тайбэй и провел военные операции возле Тайваня. Например, ВВС НОАК и ВМС НОАК провели военные учения, включая вход в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня и преднамеренное пересечение центральной линии Тайваньского пролива - средней линии пролива, которую Пекин в целом уважал, но недавно объявил, что ее не существует.



В Южно-Китайском море используются суда правоохранительных органов и морских ополченцев для обеспечения безопасности интересов в целях разрешения спорных вопросов таким образом, чтобы оставаться ниже порога провокации вооруженного конфликта.



В августе 2020 года Китай провел испытания нескольких баллистических ракет, которые приземлились недалеко от Хайнаня и Парасельских островов в Южно-Китайском море. Китайские аванпосты оснащены передовыми противокорабельными и зенитными ракетными системами и оборудованием для постановки помех, включая самые мощные, когда-либо развернутые в Южно-Китайском море.



Китай стремится создать более надежную внешнюю логистику и базовую инфраструктуру, чтобы НОАК могла поддерживать военную мощь на больших расстояниях. Сочетание моделей - предпочтительный доступ к коммерческой инфраструктуре за рубежом, эксклюзивные логистические объекты НОАК с размещенными припасами, совмещенными с коммерческой инфраструктурой, и базами с размещенными силами - наиболее соответствует потребностям Китая в военной логистике за рубежом. Помимо своей базы в Джибути, Китай, скорее всего, уже рассматривает и дополнительные логистические объекты для поддержки развертывания военно-морских, воздушных и наземных сил, а также вероятно, предпринял аналогичные попытки в странах Африки и на островах Тихого океана.



В Латинской Америке Китай расширяет свою военную активность и присутствие. Например, Силы стратегической поддержки имеют станцию ​​слежения, телеметрии и управления в Аргентине. В ближайшее время Китай может достичь соглашения о доступе через Южную Америку для поддержки своего присутствия в Антарктике. Китая, вероятно, будет искать новые возможности для своего присутствия и усиления влияния и в 2021 году. Присутствие китайского телекоммуникационного гиганта Huawei на основных рынках Латинской Америки обеспечит возможность играть заметную роль в развертывании 5G в ближайшие годы, расширяя влияние Китая за счет использования сети 5G и технологии наблюдения на ее основе ИИ. По мнению военной разведки США, Китай воспользовался пандемией, чтобы отправить медицинское оборудование или техническую помощь почти во все страны региона. Многие региональные военные по-прежнему рассматривают Соединенные Штаты как предпочтительного партнера в области безопасности, но они принимают участие в расширении присутствия Китая, особенно те из них, кто принимает в дар оборудование и получает бесплатное военное образование.



Китай активизировал свою деятельность в Арктике и Антарктике, чтобы увеличить свое влияние, легитимность и участие. В Арктической стратегии Китая подчеркивается, что его ледокольные суда и исследовательские станции являются неотъемлемой частью реализации стратегии. Китай использует первый гражданский ледокол отечественного производства для завершения арктических и антарктических экспедиций в 2020 году.



Москва и Пекин значительно расширили связи в сфере безопасности с 2014 года, о чем свидетельствует участие Китая в трех последних совместных учениях России и первое совместное патрулирование бомбардировщиков в Японском море в июле 2019 года, за которым последовало второе совместное патрулирование в декабре 2020 года. Россия и Китай отложили другие учения в 2020 году, вероятно, из-за глобальной пандемии COVID-19, но они возобновят двустороннюю оборонную деятельность в 2021 году.



В 2020 году отношения между Китаем и Индией были плохими, поскольку усилилось военное противостояние вдоль их спорной границы. Ситуация завершилась июньским столкновением, в результате которого погибли 20 индийских и четыре китайских солдата, и две страны оказались ближе к войне, чем за все последние десятилетия.



Индия, согласно докладу, ужесточила свой подход к Китаю после ухудшения двусторонних отношений, последовавших за попытками Китая захватить территорию вдоль оспариваемой линии фактического контроля, на которую претендует Индия, начиная с лета 2020 года. В ответ на июньские столкновения между индийскими и китайскими войсками Нью-Дели направил дополнительно 40 тысяч военнослужащих, артиллерию, танки и самолеты к спорной границе, занял стратегические горные перевалы на спорной территории и отправил корабли ВМС Индии для слежки за китайскими кораблями в Аденский залив. Индия также приняла экономические меры, призванные продемонстрировать решимость против действий Китая, в частности запретила китайские приложения для мобильных телефонов в Индии и приняла меры по подбору надежных поставщиков телекоммуникационного оборудования для своих будущих сетей 5G. Нью-Дели укрепил отношения безопасности с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, заключив соглашения о материально-технической поддержке с Австралией и Японией, расширив обмен морской информацией с Соединенными Штатами, а также участвуя во встрече министров иностранных дел Четырехсторонней комиссии.



Хотя переговоры между военными и дипломатическими чиновниками привели к соглашению в середине февраля о выводе войск со спорной территории вокруг озера Пангонг, Нью-Дели, вероятно, сохранит свою позицию в отношении Пекина до 2021 года, что повысит риск будущей военной конфронтации.



Индия также придерживалась напористой позиции на своей границе с Пакистаном, отказываясь участвовать в дипломатическом диалоге в отсутствие действий Пакистана по прекращению поддержки антииндийских боевиков. Напряженность остается высокой после террористической атаки в Пулваме в 2019 году и последующих военных действий, а также действий правительства Моди в августе 2019 года по ограничению автономии Джамму и Кашмира путем пересмотра конституции Индии. Подразделения индийской армии вдоль линии контроля в течение года периодически наносили артиллерийские удары по предполагаемым лагерям боевиков и позициям пакистанской армии. Индия и Пакистан объявили о соглашении о прекращении огня в конце февраля 2021 года, но любые громкие нападения боевиков со стороны подозреваемых группировок, базирующихся в Пакистане, скорее всего, вызовут военный ответ Индии, который может перерасти в военную конфронтацию.



Нью-Дели продолжает проводить широкомасштабную военную модернизацию, охватывающую воздушные, наземные, военно-морские и стратегические ядерные силы с упором на внутреннее оборонное производство. Он продолжит свои давние отношения с Россией в области обороны, принимая во внимание большое количество оборудования российского производства на складах Индии и готовность Москвы помочь Нью-Дели в укреплении его отечественной оборонной промышленности. Индия продолжала разрабатывать свои собственные гиперзвуковые, баллистические, крылатые ракеты и средства противовоздушной обороны, проведя с сентября около десятка испытаний.



Отмечается, что Индия имеет все большее количество спутников на орбите и расширяет использование космических средств, вероятно, в целях повышения роли космических средств в ее военной стратегии. В марте 2019 года она провела успешное испытание противоспутниковой ракеты и позже объявила о планах дальнейшего определения роли противоспутникового оружия в своей Стратегии национальной безопасности. Нью-Дели также стремится накапливать космический опыт, создав свое оборонное космическое агентство и проведя учения по космической войне, такие как IndSpaceEx, прошедшые в июле 2019 года.



Соединенные Штаты по-прежнему сталкиваются с множеством вызовов безопасности на Ближнем Востоке.



После почти десяти лет гражданской войны сирийский режим и его противники зашли в тупик. Линии фронта, вероятно, останутся в основном неподвижными в течение следующих шести месяцев. Дамаск налаживает отношения с местными племенами на востоке, чтобы разжечь беспорядки, ослабить отношения США с этими племенами и провести атаки на коалицию и сирийские демократические силы. Силы сторонников режима участвуют в столкновениях с боевиками оппозиции в провинции Идлиб, но военная разведка США не увидела каких-либо значительных географических изменений с момента вступления в силу российско-турецкого перемирия в марте 2020 года. Дамаск, вероятно, не возобновит крупное наступление без явной политической и военной поддержки из России, судя по предыдущему нежеланию Дамаска напрямую вовлекать турецкие вооруженные силы в длительные боевые действия.



Хаят Тахрир аш-Шам, бывший официальный филиал Аль-Каиды в Сирии, по-прежнему контролирует провинцию Идлиб, в которой также находится ИГИЛ, Хуррас ад-Дин, официальный филиал Аль-Каиды в Сирии, другие иностранные джихадистские группы и более трех миллионов мирных жителей.



Сирийская оппозиция почти наверняка больше не способна представлять угрозу режиму и вместо этого стремится защитить оставшиеся районы своего контроля на севере Сирии и сохранить поддержку Турции.



Москва, вероятно, сохранит долгосрочное военное и экономическое присутствие в Сирии, предоставив ей доступ к природным ресурсам, а также постоянное использование и расширение своего военного присутствия. Москва стремится нормализовать отношения между международным сообществом и Дамаском с целью поощрения внешних инвестиций и усилий по восстановлению, а также смягчения воздействия США. санкции против режима Асада.



В Сирии постоянное контртеррористическое давление, поддерживаемое коалицией, и многочисленные потери руководства, вероятно, уменьшили возможности повстанцев ИГИЛ. Операции группы снизились в течение 2020 года, в то время как организация сосредоточилась на перемещении персонала, чтобы избежать контртеррористических операций, и получении доходов путем конфискации партий нефти и похищения должностных лиц с целью получения выкупа. ИГИЛ использует подпольные ячейки в недостаточно контролируемых сельских районах на востоке и юге Сирии, чтобы запугать местное население и атаковать местные силы безопасности и интересы коалиции. Его присутствие в лагерях для внутренне перемещенных лиц на северо-востоке позволяет ИГИЛ вербовать и обучать местных жителей, маскировать и перемещать своих боевиков и сторонников, избегать проверок со стороны местных органов безопасности. Более половины населения Сирии остается перемещенным, в том числе почти 6,6 миллиона внутренне перемещенных лиц в Сирии и 5,6 миллиона зарегистрированных беженцев на Ближнем Востоке и в Турции. Только весной 2020 года боевые действия на северо-западе Сирии привели к перемещению почти 1 миллиона человек. Возобновление боевых действий между сирийским режимом и сирийскими оппозиционными силами в этом конфликте, вероятно, вынудит сотни тысяч мирных жителей бежать к турецкой границе и, вероятно, вызовет еще один гуманитарный кризис. Еще одно турецкое вторжение в северную Сирию, вероятно, также приведет к перемещению сотен тысяч мирных жителей, как это было в 2018 и 2019 годах.



Иран по-прежнему привержен защите своих стратегических интересов в Сирии, включая обеспечение стабильности режима и сохранение доступа к левантийским партнерам и доверенным лицам, особенно к Хезболле. Основные цели "Хезболлы" в Сирии - поддержание безопасности вдоль ливано-сирийской границы, создание условий для потенциального конфликта с Израилем и сохранение узлов снабжения из Ирана.



В 2020 году значительно усилилась угроза интересам США в Ираке со стороны поддерживаемых Ираном иракских шиитских ополченцев, стремящихся обеспечить сокращение численности войск США.



В Ираке ИГИЛ, вероятно, воспользовалось изменениями в своей операционной среде, чтобы уменьшить успехи коалиции в прошлом году. ИГИЛ использовало пандемию COVID-19 и консолидацию сил коалиции для увеличения свободы передвижения. Группа увеличила частоту атак и провела ряд сложных операций, в том числе целенаправленные убийства и нападения на военные объекты. ИГИЛ остается наиболее распространенным в сельских и горных районах Ирака, где небольшие ячейки используют труднопроходимую местность в качестве убежища, чтобы избежать обнаружения и начать атаки. ИГИЛ стремится использовать окружающую среду в своих целях, используя межконфессиональную напряженность и суннитские недовольства по поводу безопасности, враждебное поведение шиитских ополченцев в суннитских районах и неспособность перемещенных суннитов вернуться в свои дома.



Особая роль в докладе военной разведки США, как и в других докладах американских спецслужб 2021 года, уделена угрозам в киберпространстве и новым технологиям.



Государственные органы чаще всего сталкиваются с передовыми, настойчивыми, изощренными злонамеренными кибер-действиями, исходящими от широкого круга государственных и негосударственных субъектов. Состязательные злонамеренные кибероперации становится все труднее наблюдать и пресекать. Противники используют оборонные военные сети, военные стратегии с целью манипулирования войсками США, а также пытаются скомпрометировать оборонно-промышленную базу США с целью кражи технологий систем вооружения.



Северная Корея и Иран, хотя и менее способные, чем Россия или Китай, будут использовать киберпространство для достижения целей режимов и асимметрично реагировать на предполагаемые угрозы. В частности, Иран увеличил количество операций.



Ряд факторов приводит к изменению космической сферы. Давние препятствия для доступа в космос - технологические и финансовые - исчезают, и все больше стран и коммерческих фирм участвуют в космическом строительстве, исследованиях и непосредственно в пилотируемых космических полетах. Ожидается, что количество спутников будет расти. Кроме того, на сегодняшний день в космическом пространстве находится приблизительно 20 тысяч объектов размером не менее 10 см. Этот мусор включает в себя брошенные космические корабли, разгонные блоки космических ракет-носителей, обломки и остатки взрывов или столкновений. Число этих космических объектов увеличивается, особенно на малых околоземных орбитах, и риск столкновения с космическими объектами быстро растет.



Ожидается, что усовершенствование датчиков, использование продвинутого ИИ, позволяющего улучшить автоматизацию постановки задач, сбора данных, обработки и распространения информации о космических объектах, усилит космические возможности стран-конкурентов.



Число государств, обладающих ядерным оружием, выросло после окончания холодной войны. Страны со зрелыми программами разработки и использования ядерного оружия увеличивают количество и возможности применений своих арсеналов. Некоторые страны модернизируют унаследованные запасы, внедряют передовые технологии для проникновения в системы противоракетной обороны или уклонения от них. Россия и Китай, вероятно, значительно увеличат свои запасы ядерных боеголовок в течение десятилетия. Ожидается увеличение запасов, в первую очередь обусловленное нестратегическими запасами ядерного оружия. Россия обладает от 1000 до 2000 нестратегических ядерных боеголовок и примерно 1400 боеголовок для стратегических систем. В прошлом году Агентство военной разведки прогнозировало, что Китай как минимум удвоит свои запасы ядерных боеголовок, которые составят по оценкам 200 единиц за это десятилетие. С тех пор Пекин ускорил свою ядерную экспансию и находится на пути к превышению предыдущих прогнозов относительно вероятного размера запасов к концу этого десятилетия.



Другие страны, такие как Пакистан, Северная Корея и Индия, продолжают продвигать свои ядерные программы, хотя программы не такие сложные, как в России и Китае.



Распространение товаров, знаний и технологий двойного назначения, относимых к оружию массового уничтожения, будет по-прежнему способствовать разработке или производству дополнительного ядерного оружия и систем доставки, которые представляют прямую угрозу интересам США и их союзников. Такому распространению способствуют широко распространенные специализированные сети закупок. Эти коммерческие и спонсируемые товары оказались устойчивыми к международным системам санкций и других запретов, ограничивая передачу данных, относящихся к оружию массового поражения, конкретным странам или организациям.



Передовые технологии увеличивают возможности и количество участников, представляющих разведывательные угрозы интересам Министерства обороны США. Злоумышленники все шире используют технологии, такие как ИИ, аналитика больших данных, облачные вычисления, передовые беспилотные и автономные системы и носимая электроника. Это уменьшает преимущество США во многих областях, позволяет им осуществлять отслеживание в режиме, близком к реальному времени, и вести наблюдение за персоналом в том числе в оборонной отрасли.



Более 90 стран по всему миру усовершенствовали свои системы видеонаблюдения с помощью платформ Smart City / Safe City, включая технологии ИИ (75 стран) и системы распознавания лиц (88 стран). Китайские компании, включая Dahua, Hikvision, Huawei и ZTE, стали мировыми лидерами в разработке систем умного/безопасного города, рынок которых, как ожидается, превысит к 2025 году 2,4 триллиона долларов. По состоянию на 2019 год эти компании предоставили возможности наблюдения с помощью ИИ как минимум в 63 странах, при этом Huawei обеспечивает 80 % технологий наблюдения.



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В Стратегии национальной обороны США отмечается, что военная среда определяется быстрыми технологическими изменениями и вызовами со стороны противников во всех сферах деятельности. Военная разведка должна сосредоточить внимание на всем спектре конфликтов и во всех областях ведения боевых действий, чтобы обнаруживать и правильно характеризовать ключевые события за рубежом и своевременно информировать лиц, принимающих решения, в сфере обороны.



В течение многих лет на первом месте среди угроз Соединенным Штатам стояли опасность атаки "Аль-Каиды", а в последние годы проблема кибер-вторжений.



В прошлом году не было оценки публичных угроз и открытых слушаний в Сенате. Возможно, это было обусловлено глубокими противоречиями в понимании ситуации между администрацией тогдашнего президента Дональда Трампа и демократической частью сенаторов.



В текущем году с точки зрения внешней политики Соединенные Штаты столкнулись с невозможностью вернуть себе статус глобального гегемона. Для того, чтобы оправдать деградацию международного влияния, американские элиты развернули наступление на "державы-ревизионисты" с целью списать свои проблемы на внешних врагов.



Поэтому в этом году оценка угроз Соединенным Штатам сосредоточена на соревновании великих держав.



Безусловно, США сталкиваются с серьезными традиционными военными угрозами, а также с жесткой конкуренцией со стороны Китая и России. Кроме того, у американских противников в Иране и Северной Корее есть потенциал для разработки ядерного оружия и нацеливания его на США, а у враждебных боевиков есть возможности для попыток совершения террористических атак на территории США, напоминающих события 11 сентября. Действительно, в последние годы баланс сместился в сторону конкуренции и, вероятно, еще какое-то время останется в этой точке.



Глобальные тенденции способны в любой момент измениться, как в сторону перерастания конкуренции в прямое военное противостояние, а могут и приоткрыть двери для расширения сотрудничества. Источник - завтра

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