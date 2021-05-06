На Украину Хозяин приехал, - Олег Царев

05:19 07.05.2021

На Украину Хозяин приехал

Олег Царев

6 мая 2021



То, что выпрашивал Зеленский, начинает реализовываться. Позвонил Байден. В страну приезжает представитель хозяина госсекретарь Энтони Блинкен. Но радость обретения хозяина брошенной милостью может омрачиться некоторыми неприятными моментами. Зеленский должен понимать, что за миску еды и теплую будку платить придется ошейником на шее и коротким поводком.



Вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном прилетает замгоссекретаря Виктория Нулланд. По слухам, цель прилета Нуланд - проведение консультаций о смене Кабинета Министров Украины.



Якобы замгоссекретаря Виктория Нулланд проведет завтра ряд закрытых переговоров и встреч пока госсекретарь Энтони Блинкен будет проводить официальную часть визита, и целью этих встреч является смена правительства Украины. Зеленский сам планировал смену правительства Дениса Шмыгаля.



Шмыгаль тянет рейтинг партии власти вниз, смена правительства позволила бы хоть на время поднять падающие рейтинги или хотя бы притормозить падение. Но Зеленский хотел назначить своего премьера, а теперь у него это может не получиться.



Нуланд якобы везет две кандидатуры на должность Премьер-министра - это Арсений Яценюк и Наталья Яресько. В случае согласования Яценюка, Яресько будет назначена первым вице-премьером и министром финансов.



Нуланд всегда была главным лоббистом Арсения Яценюка. Напомню - первый раз о связи Нуланд и Яценюка все узнали еще во время Майдана, когда она лоббировала его назначение в компромиссное правительство при президенте Януковиче. Скандальная прослушка между Нуланд и американским послом в Украине здесь.



Кроме вышеуказанного внимание высоких гостей будет уделено перевороту в НАК "Нафтогаз Украины". Зеленский, не согласовав со своим руководством, вздумал поменять руководителя и членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Напомню, что вплоть до последнего времени руководителей особо привлекательных государственных предприятий и руководителей их наблюдательных советов назначали и снимали только с разрешения посольства США.



В случае назначения Яценюка премьером, выгоду получит Ахметов, который финансировал и поддерживал Яценюка без перерыва на протяжении многих лет с тех пор, когда тот работал в правительстве Крыма до сегодняшнего момента.