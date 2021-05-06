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Саммит на нижнем уровне. Предстоящие переговоры Байдена и Путина - не о чем говорить
05:23 07.05.2021

Саммит на нижнем уровне
Предстоящие переговоры Байдена и Путина это очередная "сверка часов" - не о чем говорить

Где пройдет предполагаемое рандеву Байдена и Путина пока не ясно - с противоположной стороны называются Прага (ага, это после последних скандалов-то); Баку (нестандартно, но висит тень Нагорного Карабаха); Любляна (в столице Словении Путин "исторически" виделся с Бушем) и Рейкьявик (где Горбачев и Рейган "завершили холодную войну"). С тем же успехом можно перечислить еще пару-тройку европейских столиц, вроде Вены и Хельсинки, чтоб в результате угадать методом тыка, однако не принципиально.

По времени, более-менее определенно: с 11 по 13 июня президент США прилетит на "Большую семерку" в Великобританию, 14 июня отправится в Брюссель на заседание НАТО, после "поздоровается" с некоторыми лидерами стран и улетит обратно. Следовательно, встреча с российским президентом состоится в этот промежуток. Выражаясь, извините, Песковым - "не на ногах", а для "сверки часов". Согласиться о "наличии разногласий" и договориться - "договариваться дальше". Тавтология в умении отвечать так, чтоб никогда более не спрашивали - вещь незаменимая.

И дело не столько в предполагаемой повестке (от Украины до Навального), а в самой "промежуточности" российско-американского саммита - не специально подготавливается, а между прочим, заодно с другими в общей куче, чтоб два раза не вставать. Примечательно, но министр иностранных дел Украины Кулеба уже заявил, мол, не усматривает в свидании Путина и Байдена "ничего, идущего вразрез с нашими интересами". Вряд ли нас интересует одно и то же.

Российские медиа "лакеи капитала" (воздержусь от формулировки из того же контекста про "овно нации") наверняка опять подчеркнут "важность двусторонних отношений" и как обычно промолчат, а в чем именно важность? Коллективный Запад под руководством США нападет и захватит? Но зачем, когда РФ и без того поставляет ресурсы и туда же выводит деньги? Ради технологий или доступа к дешевому кредитованию?

Вот много они технологий передали после 1991 года даже на относительно шоколадном этапе? А дешевые, однако, чужие деньги никогда не позволят выбраться с нижних этажей экономической цепочки, обуславливая ту самую зависимость. Между прочим, международные договоры заключаются, когда определенные возможности у государства исчерпываются, и разрываются, если они открываются вновь. Договор - всегда ограничение, появление новых возможностей - всегда развитие. А при собственной импотенции остается лишь "поговорить".

Нынешнее отсутствие каких бы то ни было точек соприкосновения между двумя государствами, которые можно взаимовыгодно конвертировать, напоминают период с 1962 года по 1972 года. Десять лет американский и советский лидеры не съезжались с момента встречи Хрущева и Кеннеди в Вене тоже в июне 1961 года (если Путин с Байденом выберут все-таки Вену, 60-летний юбилей получится). Но это не помешало им через год заочно разрешить Карибский кризис 1962 года, причем к выгоде СССР со счетом 2:1 - мы убрали ракеты с Кубы, они - из Турции плюс дали гарантии о ненападении на "остров Свободы".

Зато после, в 1972 году Ричарду Никсону (первому из американских президентов) оказалось не западло приехать в Москву, ибо в 1971 году США отказались от Бреттон-Вудской системы, отвязав доллар от золота. Затем в мире разразился энергетический кризис и во Владивосток к Леониду Брежневу в октябре 1974 года прилетел уже Джеральд Форд, похлопотать о ядерном ограничении. Помните, выше обозначалось, в какой момент государства подписывают договора? Вот именно - возможности США оказались на пределе, и требовалась передышка в соревновании с основным конкурентом. Взаимовыгодность тогда проявилась во многом: от выхода на наш рынок "Пепси-Колы" (на американский - советской водки). До совместного космического полета "Союз"-"Апполон".

В 1975 году Форд вновь пересекся с Брежневым и не только - в момент заключения знаменитых Хельсинских соглашений. Хотя лучше бы та встреча не состоялась: тактически это было нам выгодно, стратегически - увы! (Подробности каждый желающий найдет самостоятельно). Поэтому совсем не каждый "исторический саммит" заслуживает умиления, "по плодам их узнаете их" гласит Евангелие от Матфея.

Очень странно рассчитывать на некую паритетность в разговорах с американцами (у которых даже рулетка, в отличие от европейской имеет не одно, а два "зеро") просто так, без позиции силы или хотя бы демонстрации решимости. Между прочим, когда-то США возглавил тоже "выходец из Питера". Сын второго американского президента Джона Адамса - будущий шестой американский президент тезка Джон Адамс (не перепутайте!) прежде являлся послом США в Российской Империи, конкретно в Санкт-Петербурге.

Жил, надо заметить, бедненько - американского содержания не хватало на официальный прием гостей, и Адамс предпочитал наносить визиты самостоятельно, но при этом дружил со всей российской знатью от Нарышкина до Александра I. Но то совсем другие Нарышкин и "глава вертикали". Америка тоже была другой, поэтому миссия Адамса оказалась чрезвычайно успешной. В самом первом пункте заключенного международного договора между двумя державами значилось "провозглашение вечного мира, дружбы и доброго взаимопонимания".

О, как! "Вечного"! Минули чуть более ста лет, и США первыми из тогдашних развитых стран признали развал Российской империи и Временное правительство (22 марта 1917 года). И последними из основных государств того времени - Советский Союз в ноябре 1933 года.

Опять же, США были первыми, куда отправился президент "независимой" России Ельцин в январе 1992 года. Зато после 2014 года официальные американцы неоднократно заявляли, что никогда не признают Крым российской территорией - так же, как ранее "никогда не признавали" Прибалтику в составе СССР. Хотя фактического значения это не имело, пока они ощущали чужую силу. По афористичному замечанию советского генерал-лейтенанта, начальника внешней разведки Леонида Шебаршина: "Америка готова всегда считать Россию великой державой, но только очень маленькой". И еще от него же: "Выяснилось, что „общечеловеческие ценности" полностью совпадают с национальными интересами США".

Сейчас надувается очередной информационный пузырь к предполагаемому тет-а-тету: дескать, Байден первым предложил. А чуть ранее дурная пропаганда наперебой верещала, как "Путин прервал Макрона" на виртуальном климатическом саммите, организованным президентом США (тоже "Байден предложил"). Там из-за технической накладки Владимира Владимировича включили в момент выступления французского лидера, транслировавшегося в записи. В ЗАПИСИ!

То есть Макрон послал "видео открытку" и не стал дожидаться очереди на он-лайн. Ладно бы сегодняшние российско-американские отношения подразумевали определенную теплоту, мол, здорово, бро, спешу засвидетельствовать очно, в отличие от некультурного француза. Но ведь с учетом взаимной новеллы "убийцы" и "маразматика" вроде не та ситуация, чтоб любезничать. Российская пропаганда, раскрутившая сначала "обиду", а после не въехавшая в комизм "прерывания Макрона", упорно подменяет очевидное: важно не кто первым предложил, а кто и на каких условиях согласился.

Про запредельный уровень американского хамства с упором на "никогда ранее" вертикальные дипломаты с политологами уже языки сточили. И правда, с чего бы подобные нелюбезности со стороны тех, кто на протяжении всей своей истории чутко понимал, кому хамить, где и когда. А, уважаемые знатоки?

Михаил Синельников-Оришак
6 мая 2021

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620354180
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