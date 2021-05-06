КырБонапарт. Садыр Жапаров прибыл на отвоеванный водораздел "Головной"

05:28 07.05.2021

Садыр Жапаров посетил водораздел "Головной" и поручил модернизировать его



Глава государства сейчас находится в Баткенской области. Он посетил водозабор, из-за которого начался кыргызско-таджикский конфликт.



БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Президент КР Садыр Жапаров поручил модернизировать водораздел "Головной" в Баткенской области, сообщает пресс-служба главы государства.



Президент КР Садыр Жапаров поручил модернизировать водораздел "Головной" в Баткенской области

"Президент осмотрел местность и территорию, где находятся водозабор и воинское подразделение, охраняющее объект. По итогам посещения он поручил соответствующим государственным органам модернизировать водораздел", - говорится в релизе.

Жапаров также посетил полигон "Бужум" и выступил перед военнослужащими, отметив, что государство выполнит все социальные обязательства перед Вооруженными силами, а решению проблем силовых структур будет уделяться особое внимание.