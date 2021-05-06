 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 07.05.2021
05:28  КырБонапарт. Садыр Жапаров прибыл на отвоеванный водораздел "Головной"
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05:19  На Украину Хозяин приехал, - Олег Царев
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Четверг, 06.05.2021
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КырБонапарт. Садыр Жапаров прибыл на отвоеванный водораздел "Головной"
05:28 07.05.2021

Садыр Жапаров посетил водораздел "Головной" и поручил модернизировать его

Глава государства сейчас находится в Баткенской области. Он посетил водозабор, из-за которого начался кыргызско-таджикский конфликт.

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Президент КР Садыр Жапаров поручил модернизировать водораздел "Головной" в Баткенской области, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент КР Садыр Жапаров поручил модернизировать водораздел "Головной" в Баткенской области
"Президент осмотрел местность и территорию, где находятся водозабор и воинское подразделение, охраняющее объект. По итогам посещения он поручил соответствующим государственным органам модернизировать водораздел", - говорится в релизе.
Жапаров также посетил полигон "Бужум" и выступил перед военнослужащими, отметив, что государство выполнит все социальные обязательства перед Вооруженными силами, а решению проблем силовых структур будет уделяться особое внимание.

Источник - ru.sputnik.kg
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