13 депутатов фракции Демпартии Монголии объявили голодовку

05:44 07.05.2021

Демократическая партия Монголии практически расколота на две части, она выдвинули сразу двух кандидатов на пост президента страны. Однако по закону одна партия может выдвигать только одного кандидата. Так, государственная избирательная комиссия допустила только одного кандидата - С. Эрдэнэ. Но фракция с этим не согласна, и 13 депутатов этой партии объявили голодовку.



Фракция Демократической партии выдвинула кандидатуру депутата Н. Алтанхуяг, но государственная избирательная комиссия не удовлетворила их просьбу. Столичная полиция заявляет, что голодовка является незаконной, поскольку страна находится в состоянии готовности к ситуации с коронавирусом.