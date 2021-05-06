Украинский фашизм крепнет год от года, - Д.Скворцов

13:34 07.05.2021 Украинский фашизм крепнет год от года

Эсэсовский марш в Киеве готовили власти



ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ



Улеглись страсти вокруг очередного марша неофашистов в Киеве и теперь об этом можно поговорить взвешенно, ибо состоявшуюся акцию нe назовешь "прецедентом".



Да, в столице Украины марш в честь официального подразделения СС прошел впервые. Но если Украина – унитарное государство, можно ли считать чем-то исключительным событие в его столице? Есть же и "украинский Пьемонт" – Галичина, где такие марши проходят по крайней мере с 2014 года.



Есть первая столица – Харьков, которому память об эсэсовской дивизии была навязана 11 лет назад. А в Одессе марш с символикой "Галичины" состоялся в прошлом году.



И зачем замыкаться на одних полицейско-карательных подразделениях Третьего рейха? Разве мероприятия украинских властей в честь взятия Львова батальоном "Нахтигаль" и последующей трехдневной резни не проходят по всей Украине уже не первый год? В конце концов, факельные шествия в честь коллаборационистской УПА* (запрещена в РФ), сформированной тем же нахтигалевцем Шухевичем, разве не фашистские?



Да, в отличие от перечисленных подразделений в названии 14-й пехотной дивизии СС (1-й Галицийской) присутствовала аббревиатура подразделений, признанных Нюрнбергским трибуналом преступными (сколько ни называй такое подразделение "Першою Українською дивізією").



Предвидение Донецка о Ющенко



Пробным камнем на реакцию украинского общества стало возведение на львовском Лычаковском кладбище величественного монумента с надписью: "Тут покоится неизвестный вояк дивизии "Галичина" (никакой СС, разумеется. – Д.С.), который под Бродами в июле 1944 года отдал свою жизнь за"… присягу Верховному главнокомандующему немецкими вооруженными силами Адольфу Гитлеру. Нет, конечно. На постаменте красовались не строки о Гитлере, а, естественно, "… за свободу украинского народа". Который в той присяге Гитлеру ни словом не упоминался.



В 2009 году Львовский горсовет выдал разрешение на установку сити-лайтов с пропагандой дивизии СС "Галичина" в качестве… социальной рекламы. На год раньше госучреждение Ивано-Франковская филармония устроила "торжественную ассамблею" по случаю юбилея дивизии.



Такси дивизии "Галичина".



А местный облсовет, установив памятный знак в честь дивизии СС, принял решение объявить ее участников борцами за свободу Украины и потребовал того же от Ющенко.



Последний, вылетев из президентской кампании 2009-2010 гг. еще в первом туре, "хлопнул дверью" и подписал 28 января 2010 г. указ "О чествовании участников борьбы за независимость Украины в XX веке". Там под определение "другие воинские формирования, которые ставили целью достижение Украиной государственной независимости" вполне могла попадать и Waffen-Grenadier-Division der SS "Galizien". Ведь в феврале 1945 года шеф ваффен-СС Гиммлер утвердил для "Галичины" новый текст присяги, в котором фигурировали не только верность Гитлеру, но и "освобождение Украины" (давно уже освобожденной Красной армией). Ну а сама "украинская дивизия", будучи в сопли разбита под Бродами, к тому времени "сражалась за Украину"… в Татрах и на Балканах – со словацкими и югославскими партизанами.



Так на Галичине и в Киеве открылось окно Овертона. Значит, правы дончане, которые еще в 2004 г. изображали кандидата в президенты Ющенко в эсэсовской форме на билбордах.



Перерождение Януковича



Виктор Федорович не оправдал ожидания земляков. Уже в год его победы началось "сшивание страны" по галицайским лекалам. В 2010 г. в Харькове наместник области правоверный регионал Добкин торжественно открыл мемориальную доску униатскому "экзарху Великой Украины" Йосыпу Слипому, "освятившему" создание дивизии и отвечавшему за капелланский состав дивизии СС "Галичина", который и приводил ее к присяге на верность фюреру.



Что говорить о Галичине, где продолжались памятные мероприятия в честь эсэсовцев вплоть до открытия памятного знака на месте бродовского котла. Не говоря уже о торжественных захоронениях останков "воинов дивизии". С песнями, цветами и театральными переодеваниями (сегодня это массовое и обыденное явление).



Ну а марши в честь УПА при Януковиче регулярно проводились и в Киеве; в 2013 году неонацисты впервые прошлись по Крещатику.



И если при Ющенко оппозиционные тогда регионалы вносили в парламент целый ряд законопроектов, запрещающих прославление фашизма, нацизма, и дивизии "Галичина" в частности, то, придя к власти, ни один из этих законов они даже не поставили на голосование.



Именно при Януковиче Украина начала отказываться голосовать за резолюцию ООН о недопустимости героизации нацизма, в том числе подразделений ваффен-СС.



Так что еще неизвестно, кто чьим продолжателем оказался, если вспомнить, что первым же законопроектом, зарегистрированным после снесшей Януковича "революции гидносты", стал документ авторства одного из трибунов майдана, в котором предлагалось отменить наказание по ст. 436-1 УК за "публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, пропаганду неонацистской идеологии, изготовление и (или) распространение материалов, в которых оправдываются преступления фашистов и их пособников". В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что статья, которую следует отменить, "направлена на борьбу против патриотов Украины".



Исторический "армовир" Порошенко



Вскоре Киев начал войну против не принявшего подобных ценностей Донбасса, и новые каратели были провозглашены продолжателями славного дела "Первой украинской дивизии". Поначалу, как водится, в Галичине. Здесь для концерта в честь преемственности поколений были привлечены гениальные творческие силы анклава подлинно украинской культуры.



Ивано-Франковский департамент науки и образования при благословении униатской "Украинской грекокатолической церкви" открыл мемориальную доску оберштурмфюреру дивизии СС "Галичина" на здании школы (!), которую тот окончил.



Впрочем, для униатов оберштурманы – практически коллеги. Не зря национальный оператор почтовой связи (общегосударственный уровень!) отметил их в ряду командиров дивизии на блоке юбилейных марок (и уже при Зеленском на львовском главпочтамте прошла выставка марок и открыток, посвященных дивизии СС "Галичина").



Не зря национальный оператор почтовой связи (общегосударственный уровень!) отметил их в ряду командиров дивизии на блоке юбилейных марок (и уже при Зеленском на львовском главпочтамте прошла выставка марок и открыток, посвященных дивизии СС "Галичина").



Но если, скажем, галицкие правосеки* чествовали память своих фашистских предшественников внутри Украины…



…то расквартированному в Мариуполе "Азову"* как официальному подразделению МВД была оказана привилегия представлять Украину на марше в честь прибалтийских легионеров ваффен-СС в Риге.



Несмотря на то, что для внутреннего потребителя аббревиатура "СС" стыдливо замалчивалась, за рубежом прекрасно знали о принадлежности "1-й Украинской дивизии". В первый же год победившей "гидности" это прочувствовали украинские футболисты и болельщики. Еще с "революционной" осени 2013 года за появление фашистской символики на трибунах стали подвергаться дисквалификации украинские стадионы. Затем штрафы были наложены на клубы и сборную. Однако Национальная комиссия по защите общественной морали собрала в ноябре 2014 г. экспертную конференцию… в защиту этих самых проявлений. Вот что заявил тогда пресс-секретарь сборной: "Если мы говорим о символе дивизии СС "Галичина", то это Сечевые стрельцы, а не немецкий СС". То есть, по мнению "уважаемого эксперта", сдвоенная руна "зиг" (как, например, на данном объявлении 1943 г.),...



Schutzstaffeln

...это не аббревиатура отрядов Schutzstaffeln, а знак преемственности от "сечевых стрельцов" времен Первой мировой – тех самых серо- и синежупанников, что с завидной регулярностью драпали от русских дивизий. Конечно, в исполнении украинского футбольного журналиста подобное еще куда ни шло. Но, оказывается, Институт изучения проблем преступности Национальной академии правовых наук Украины пришел к аналогичному мнению! И огласил его сам председатель Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали В. Костыцькый.



Да уж… Рассказать бы про "преемственность от "сечевых стрельцов"" тому "ветерану" СС из г. Калуш, который, получая от горсовета звание Почетного гражданина, наконец-то вольно "зиганул". Как самые фотогеничные участники киевского марша 2021 года.



И весь львовский марш в честь "Дивизии героев" в 2018 году.



Кстати, заодно комиссия по украинской морали "реабилитировала" давно запрещенный на европейских стадионах неонацистский "тайный" код 14/88.



Неудивительно, что в принятом на следующий год законе Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" символика "Галичины" упомянута не была. Соответственно, Украинский институт национальной памяти Вьятровыча признал ее разрешенной. А судя по патриотическим плакатам ВСУ, даже рекомендованной. Ведь лицом современной украинской армии, "добывшей славу" в иловайском и дебальцевском котлах, стал эсэсовец – "герой" котла под Бродами.



Судя по патриотическим плакатам ВСУ – даже рекомендованной. Ведь лицом современной украинской армии, "добывшей славу" в Иловайском и Дебальцевском котлах, стал эсэсовец – "герой" котла под Бродами.



После этого боги "арийской нации" велели начинать учебные четверти в школах с "уроков патриотизма" на примере эсэсовцев. В Киеве такой урок впервые состоялся в 2018 году.



Урок нацизма в украинской школе



Хотя самая продвинутая часть "патриотической молодежи" еще 2014 году и без подобных уроков определилась с кумирами: Рудольф Гесс, гитлерюгенд, СС.



И зиговали не просто на Крещатике, а под Киевсоветом, чей председатель Кличко "окрасил себя в те цвета" задолго до того, как разрешил недавний марш СС.



Ну а в последний год мемориальные таблички в честь гауптманов СС появились и на северо-востоке Украины – в Черниговской области.



Зеонацизм



При Зеленском в ритуалах перезахоронения эсэсовцев стали принимать участие уже не только местные власти, но и подразделения почетного караула ВСУ. При параде и с торжественным салютом. В порядке исполнения того самого указа Ющенко от 2010 года.



Чествования местными властями "таких патриотичных и украиноцентричных воинов, носителей духа истории и идентичности", соревнования в их честь, исторические реконструкции "славных боев" при Зеленском стали делом обыденным.



В музеях "освободительной борьбы" начали открываться постоянные экспозиции, посвященные дивизии



В музеях "освободительной борьбы" начали открываться постоянные экспозиции, посвященные дивизии (еще в 2018 г. Гайсинский райсуд Винницкой области восстановил на работе завсектором отдела ВОВ местного краеведческого музея, который ранее был уволен за скандирование "слава СС").



Оставалось только причислить к "участникам борьбы за независимость Украины" Гиммлера. И в марте 2020 г. стало известно, что и. о. министра образования Украины Мандзий (это фамилия) в 2018 г., занимая должность главы департамента образования Львовской обладминистрации, стала одним из организаторов конкурса детского рисунка на тему дивизии СС "Галичина". В качестве задания предлагалось нарисовать "встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии". А в память о переводчике рейхсфюрера Д. Палииве (на фото справа от Гиммлера) при Зеленском установили мемориальную доску.



В память о переводчике рейхсфюрера Д. Палииве (на фото справа от Гиммлера) при Зеленском установили мемориальную доску.



Что же касается 120-летия главного украинского инициатора формирования дивизии СС "Галичина" Кубийовича, то Верховная рада (при абсолютном большинстве "слуг народа") 3 декабря 2019 г. внесла его юбилей в календарь памятных дат 2020 года.



Во время последнего напряжения в Донбассе пример "героев Бродов" вдохновлял украинских "патриотов" на противостояние "агрессивным планам страны-агрессора". Пока Зеленский в бронелифчике и пейнтбольной каске совершал постановочные забеги "по передовой" под распоряжения западных видеооператоров, руководители полиции некоторых украинских городов грозились "сконцентрировавшему войска" Путину напомнить, как "била москалей" СС-Галичина.



Последний марш в Киеве также был актом устрашения России. Устрашились, правда, больше Германия и Израиль. Да так, что у Зеленского сообразили: как-то "нэвдобно получылося". Не прошло и трех дней, как МИД Украины "решительно осудил глорификацию Ваффен-СС". Только украинских фашистов подобные "осуждения" не устрашат. Источник - Фонд стратегической культуры

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