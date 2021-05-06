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Starship Илона Маска впервые взлетел, совершил посадку - и при этом не взорвалсяStarship Илона Маска впервые взлетел, совершил посадку - и при этом не взорвался
13:00 08.05.2021

"Старшип" приземлился. Первый удачный испытательный полет сверхтяжелой ракеты Илона Маска

Американская компания SpaceX во главе с Илоном Маском сделала важный шаг в разработке своего корабля, предназначенного для дальних космических полетов, в том числе на Луну и Марс. Прототип корабля "Старшип" SN15 впервые совершил успешный полет: он сначала поднялся на высоту 10 километров, а затем совершил посадку на космодроме в Техасе.

Четыре предыдущие попытки испытать "Старшип" по разным причинам закончились неудачей: корабль взрывался при посадке, либо еще в воздухе. Один из прототипов сумел успешно приземлиться, но вскоре после этого взорвался из-за возникшего пожара.

Но полет SN15 прошел практически без проблем.

Корабль поднялся на заданную высоту при помощи трех работающих на метане двигателях "Раптор". Затем двигатели отключились, аппарат перешел в горизонтальное положение и начал снижаться, контролируя положение в пространстве при помощи закрылков. По плану SpaceX, в будущем космические корабли будут возвращаться на Землю из космоса именно таким образом.

"Старшип" опустился на космодром при помощи двух двигателей "Раптор"

Последняя стадия полета - переворот ракеты в горизонтальное положение и посадка также прошли согласно плану. Единственным поводом для беспокойства стал небольшой пожар, возникший у основания корабля после приземления. Однако огонь достаточно быстро потушили.

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Первый успешный полет "Старшип" прошел в день, когда исполнилось ровно 60 лет со дня первого в истории полета американского астронавта в космос. В 1961 году Алан Шепард в течение 15 минут находился на околоземной орбите на борту корабля НАСА "Меркурий-Редстоун-3".

Большие надежды на "Старшип"

Маск приветствовал успех в своем "Твиттере", написав: "Посадка "Старшип" прошла нормально!"

Американское космическое агентство НАСА проявляет большой интерес к проекту "Старшип", поскольку именно SpaceX получила право разрабатывать корабли для доставки астронавтов на Луну, что планируется осуществить уже до конца нынешнего десятилетия.

В будущем компания Илона Маска также намерена отправлять миссии на Марс и надеется, что "Старшип" сможет взять на борт для межпланетных перелетов до 100 человек.

SpaceX возлагает на "Старшип" большие надежды и планирует, что такие аппараты в будущем заменят испытанные ракеты "Фалкон", которые сейчас применяются для отправки астронавтов на МКС и спутников на околоземную орбиту.

Помимо SN15, компания Илона Маска работает еще с несколькими прототипами "Старшип", экспериментируя с устройством корабля и двигателей.

Как это будет работать?

Предполагается, что "Старшип" будет устанавливаться на ракету-носитель Super Heavy, при этом высота всей конструкции составит 120 метров.

70-метровая Super Heavy будет заправляться 3400 тоннами металокса - смесью жидких метана и кислорода, питающей 28 двигателей "Раптор" (в процессе конструирования их количество несколько раз менялось).

Совокупная тяга составит 72 меганьютона. Этого достаточно для выведения на низкую околоземную орбиту груза в 100 или, возможно, даже 150 тонн.

Super Heavy вдвое превышает мощностью самый тяжелый на данный момент носитель "Сатурн-5", отправлявший в полет "Аполлоны" во время лунных миссий 1960-х и 1970-х годов.

Источник - BBC
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