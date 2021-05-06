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|Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
13:37 08.05.2021
В Москве на 101-м году жизни умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова.
Как сообщает Telegram-канал Mash, у Лигачева была двусторонняя пневмония. Несколько дней назад он попал в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, врачи обнаружили у бывшего секретаря множественные вегетативные нарушения и оценили состояние политика как крайне тяжелое.
Егор Лигачев с 1985 по 1990 годы был членом Политбюро ЦК КПСС. На данный момент он является единственным бывшим членом Политбюро, перешагнувшим возрастной рубеж в 100 лет.
С 1983 по 1990 годы Лигачев занимал должность секретаря ЦК КПСС, а в начале 2000-х был депутатом Госдумы от Томского одномандатного округа. Политику приписывается авторство и активное участие в антиалкогольной кампании, развернутой в СССР в 1985 году.
Вера Павлова