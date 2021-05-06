 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева
13:39 08.05.2021

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось развитие отношений двух стран в рамках Евразийского экономического союза и Высшего экономического совета.

Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

"Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты", - говорится в заявлении.

Путин и Токаев также обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ, а также народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Источник - RT
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