В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева

13:39 08.05.2021

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось развитие отношений двух стран в рамках Евразийского экономического союза и Высшего экономического совета.



Об этом сообщила пресс-служба Токаева.



"Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты", - говорится в заявлении.



Путин и Токаев также обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы.



Ранее в Кремле сообщили, что Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ, а также народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.