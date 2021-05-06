|13:34 Украинский фашизм крепнет год от года, - Д.Скворцов
05:44 13 депутатов фракции Демпартии Монголии объявили голодовку
05:28 КырБонапарт. Садыр Жапаров прибыл на отвоеванный водораздел "Головной"
05:23 Саммит на нижнем уровне. Предстоящие переговоры Байдена и Путина - не о чем говорить
05:19 На Украину Хозяин приехал, - Олег Царев
01:41 Мир глазами военной разведки США. Об эпохе стратегической конкуренции, - Е.Ларина, В.Овчинский
00:56 Какие уроки может извлечь Россия из поражения США в Афганистане, - Т.Бордачев
00:41 В Сурхандарьинской области узбблогера Саттори хотят посадить на 11 лет (!)
00:40 "Убереги нас от зла, Господь". Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ (история)
00:35 Семеро против ветра: в G7 обсудили противостояние с Китаем и Россией, - К.Сенин
00:33 Даешь молодежь: отменит ли Китай ограничения на количество детей, - Н.Портякова
00:31 Создается Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана
00:30 Байдена утомил старый Ближний Восток, - А.Эскин
00:29 Мягкая сила, жесткая воля. Как Китай защищает свои интересы в Афганистане, - Лариса Шашок
00:28 На проведение акции "Бессмертный полк" не давалось разрешения - хокимият Ташкента
00:26 Экспорт нестабильности – транзитом через Таджикистан, - В.Мухин
00:22 На УзбГосслужбу будут с 2022 принимать только со знанием иностранного языка
00:17 Китайские инвестиции попали под европейский надзор, - "Къ"
00:05 Богатства природы идут с молотка. НацВырубПарки Казахстана, - А.Бектенова
00:04 Раскол Украины никуда не делся: киевскому режиму не сломать полстраны о колено, - С.Князев
00:01 Мини-война между Киргизией и Таджикистаном и ее возможные причины, - Ст.Притчин
|В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева
13:39 08.05.2021
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось развитие отношений двух стран в рамках Евразийского экономического союза и Высшего экономического совета.
Об этом сообщила пресс-служба Токаева.
"Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты", - говорится в заявлении.
Путин и Токаев также обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ, а также народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.