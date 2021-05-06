По итогам победоносной войны. В Киргизии сменили секретаря СовБеза

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16:23 08.05.2021
Секретарем Совбеза КР стал Марат Иманкулов
8 мая 2021 - Виктория Гунгер
Секретарем Совбеза КР стал Марат Иманкулов
Марат Иманкулов назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики.Об этом сообщает Аппарат президента КР.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Иманкулов Марат Муканович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики.
Напомним, Марат Иманкулов уроженец Чуйской области. Окончил высшие курсы КГБ в Киеве и Ташкенте. Имеет звание генерал-майора спецслужб. В 2010 году он уже был главой Совбеза КР.
Ранее Президент КР Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Мусаев Рыскелди Жусупович освобожден от должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.