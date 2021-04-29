Прорыв в иную эру. Собрана первая в мире интеллектуальная видеопанель с эффектом полного присутствия

16:46 08.05.2021

Виртуальные коллаборации привлекают инвесторов

Александр Леви - о Jabra PanaCast 50



"Коммерсантъ FM" от 29.04.2021,

Обозреватель "Ъ FM" Александр Леви рассказывает о первой в мире интеллектуальной видеопанели с эффектом полного присутствия.



В условиях как полностью удаленной работы, так и при гибридном режиме труда заметно меняются запросы на офисные инструменты. Компании подыскивают удобные, функциональные и желательно доступные способы регулярной коммуникации. Довольно красноречиво об этом говорит рост показателей таких программ как Zoom или Microsoft Teams, например. У последнего количество ежедневных пользователей удвоилось (до 75 млн человек) всего за полтора месяца только в начале прошлогодней пандемии. У Zoom темпы роста еще более впечатляющие.



Именно в инструменты виртуальных коллабораций планируют инвестировать большее число руководителей компаний, согласно исследованиям американского подразделения PwC. Этот пункт заботит управленцев даже больше, чем IT-безопасность. Датский бренд Jabra, производящий аудиоэлектронику и оборудование для видеоконференций, реагирует на запрос моделью PanaCast 50. Это первая в мире интеллектуальная видеопанель с эффектом полного присутствия. Внешне новинка выглядит как цилиндрический саундбар с блоком из трех камер посередине. 13-мегапиксельные сенсоры обеспечивают угол обзора в 180 градусов, то есть способны передать изображение всего того, что происходит перед видеопанелью.



При этом гаджет транслирует только нужные пользователям участки изображения. Благодаря искусственному интеллекту аппарат распознает людей в кадре, их лица, но не личности. Также PanaCast 50 понимает, кто из находящихся в помещении говорит. Исходя из этого камеры могут показывать всех присутствующих или фокусироваться поочередно на выступающих спикерах. Есть также возможность вести трансляцию двух видеопотоков одновременно, один из которых можно отдать под демонстрацию происходящего на маркерной доске, например. При этом ее не нужно как-то специально выставлять. Достаточно в приложении задать визуальные границы объекта, и софт автоматически развернет и скорректирует картинку в плоскости. Также искусственный интеллект Jabra PanaCast 50 собирает статистику по конференциям. Это полезная и по-прежнему обезличенная информация. Звук в своей новинке производитель, конечно, хвалит. Насколько он в реальности хорош, можно понять только при живом использовании.