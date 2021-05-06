|Путин не стал поздравлять с Днем Победы правителей Украины и Грузии
18:28 08.05.2021
Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам и гражданам государств бывшего СССР, но в очередной раз не стал поздравлять глав Украины и Грузии. Он призвал народы этих стран противостоять фальсификации истории
Президент Владимир Путин поздравил граждан стран бывшего СССР с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а также призвал их противостоять фальсификации истории и оправданию преступлений нацистов. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Кремля.
"Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками", - сказал глава государства.
Путин назвал День Победы святым праздником
Политика
Путин назвал моральным долгом передачу памяти о событиях ВОВ "подрастающим поколениям".
В сообщении говорится, что послания с поздравлениями были направлены лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, президент поздравил народы Грузии и Украины.
Лидерам Украины и Грузии поздравления с Днем Победы не направляются уже несколько лет.
Отдельно глава государства поблагодарил и поздравил ветеранов и тружеников тыла.
Это уже не первый год, когда Путин не направляет поздравления с Днем Победы главам Украины и Грузии. Так, официальный Киев российский президент не поздравляет с Днем Победы с 2014 года, когда в стране произошла смена власти в результате так называемого Евромайдана. Грузинский лидер не получает поздравления с 2009 года, после того как годом ранее между Россией и Грузией разгорелся вооруженный конфликт в Южной Осетии.
В январе Путин поручил Госдуме запретить публично приравнивать роли СССР и нацистской Германии в годы Второй мировой войны. 5 мая соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента внесла думская фракция "Единой России". Авторами выступили глава комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
Автор
Евгений Науменко