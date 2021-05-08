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Террор или не террор? Эрдоган сливает "Братьев-мусульман"? - А.Асалыоглу
18:46 08.05.2021

Террор или не террор? Эрдоган сливает "Братьев-мусульман"*?
*запрещенная в России организация
8 мая 2021 |

По мере того как Анкара предпринимает ряд шагов по восстановлению испорченных в течение восьми лет дипломатических отношений с Каиром, наблюдатели считают, что Турция решила отвернуться от "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых решительно поддерживает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Египет считает своей "красной линией".

АРИФ АСАЛЫОГЛУ, 8 мая 2021,

По мере того как Анкара предпринимает ряд шагов по восстановлению испорченных в течение восьми лет дипломатических отношений с Каиром, наблюдатели считают, что Турция решила отвернуться от "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых решительно поддерживает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Египет считает своей "красной линией".

Обозреватель издания Gazete Duvar Фехим Таштекин комментирует этот вопрос на своих страницах в социальных сети:

@fehimtastekin: "Блок "Египет - Персидский залив" теперь нетерпим к действиям Турции по "мягкой силе", не говоря уже о поисках приключений Эрдогана с жесткой силой. В основе проблем между Каиром и Анкарой лежит турецкое военное присутствие в Ливии и поддержка Турцией организации "Братья-мусульмане" (организация, деятельность которой запрещена в РФ)".

@fehimtastekin: "Чтобы открыть дорогу в Каир, Анкара ограничила вещание телеканалов, контролируемых "Братьями-мусульманами" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и базирующихся в Стамбуле. Это первая "позитивная повестка дня"! Также Анкара восстановила парламентскую группу дружбы между Египтом и Турцией, которую распустила в 2013 году. Не это вызвало особой радости".

@fehimtastekin: "Анкара сняла вето Турции на программу партнерства НАТО с Египтом. Египтянам интересно, что будет дальше! Если Эрдоган даже согласился слить "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на что он готов пойти дальше?"

Пользователь по имени Аднан добавляет к этим комментариям:

@sorumacevapver: "Недостаточно просто назвать нынешнюю внешнюю политику бездумной головой. К нему следует добавить слово "амбициозная". "Амбициозная бездумная голова". В такой ситуации будут страдать не только ноги. Пострадает все тело - вся страна".

Пользователь по имени Айдын Йолдырым отвечает:

@scmlu: "Просто Эрдогану это сейчас не на руку. Как только появится надобность, он снова начнет обниматься с "Братьями-мусульманами" (организация, деятельность которой запрещена в РФ)".

Пользователь по имени Джеки Чейн добавляет следующий комментарий:

@RecepER07215263: "Нет ничего, что Эрдоган не мог быть продавать (слить)".

На эту тему новостной телеканал TGRT TV опубликовал заявление организации "Братья-мусульмане" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своей социальной сети:

@tgrthabertv: "Организация "Братья-мусульмане" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила, что уважает президента Реджепа Тайипа Эрдогана и ценит всю Турцию, как правительство, так и народ. "Организация полна решимости не наносить вред стабильности и безопасности Турции и уважать все законы и традиции этой страны", - говорится в сообщении организации".

Пользователь по имени UF4K резко критикует это заявление:

@Katrei_Hazan: "Могли бы и не делать эти заявления. Ваш нечестный Тайип Эрдоган заключил соглашение с Сиси. Он скоро отправит их всех ("Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) на виселицу. У Эрдогана особая способность сливать людей, лишь бы просидеть на этом кресле еще пять-шесть лет".

Преподаватель экономического факультета Стамбульского университета, журналист и писатель проф. доктор Мехмет Алтан дает следующую оценку по этому поводу:

@MehmetAltan: "Идеи "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) долгое время составляли основу внешней политики политической власти Турции. Они грезили о суннитском путеводителе, о халифате. В настоящее время "Братья-мусульмане" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исчезли как акторы. Видимо, это и есть причина, из-за чего мы снова сближаемся с Египтом и Саудовской Аравией?"

Пользователь по имени Кубилай добавляет комментарий:

@Qpk-x17dqgy-xqw: "Пока кто-то преследовал чью-то мечту стать лидером "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, в дома семей некоторых солдат приходили горькие известия. На Ближнем Востоке нам не дадут возможности не только стать военной силой, но даже металлолом собирать. Цыгану дали власть, и он первым делом повесил своего отца. Так и у нас".

Севда Сарыкая отвечает на этот комментарий:

@nazksal: "Давай, расскажи это тем, кто мечтает о новой Османской империи… Верблюд понимает, а эти люди - нет. Они пошли за "Братьями-мусульманами" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и у нас теперь даже посла нет в Египте. А что нам рассказывали о Сирии? В конце концов, разорвали на части всю страну".

8 мая 2021
Ариф Асалыоглу

Источник - regnum.ru
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