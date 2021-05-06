Путин и Рахмон обсудили нехватку рабочих мигрантов в России. Метлу им в руку

19:18 08.05.2021

В Москве прошла встреча президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Темами встречи стали двусторонние экономические отношения.



"Важный вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики",- сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).



Также президент России заявил об уменьшении товарооборота между странами в связи с пандемией коронавируса COVID-19. "Мне очень приятно отметить, что Россия остается основным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Правда, товарооборот немножко упал в связи с пандемией, но уверен, что есть все основания полагать, что он будет восстановлен, будет развиваться. У нас хорошие проекты",- добавил он.



В прошлом году дефицит трудовых мигрантов, которые покинули Россию из-за пандемии и не вернулись, оценивался в 1,5 млн человек. Этот дефицит уже привел к росту на 30% стоимости труда строительных специальностей и, как следствию, к росту цен на сами объекты строительства. В апреле 2021 года Кремль заявил, что России не хватает мигрантов для "реализации амбициозных планов".