Вальс Победы. Президентский камерный оркестр дал праздничный концерт в Бишкеке

19:20 08.05.2021

8 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Анвар АБДУЛЛАЕВ



Президентский камерный оркестр "Манас" дал концерт в преддверии Дня Победы. В большом зале филармонии играли Дмитрия Шостаковича и пели военные песни. Память не померкнет никогда - утверждали музыканты своим исполнением, и с ними был согласен каждый присутствующий в зале. Потому что эмоции, которые дарил оркестр, были такими же сильными, как те, что испытали 76 лет назад наши деды и прадеды, видя развевающееся над Рейхстагом знамя Великой Победы.



Открыли концерт "Пять пьес для двух скрипок". По традиции в первом номере программы солировал сам маэстро Эрнис Асаналиев вместе с молодым коллегой Талантом Молдокановым. Оптимистичные и преисполненные надежды пьесы Дмитрия Шостаковича задали тон всему вечеру, подарив осознание, что грусть может быть очень светлой, а праздник даже со слезами на глазах остается праздником.



После настроение изменилось. Музыканты заиграли "Камерную симфонию". Суровая, трагедийная, тревожная, она знакома всем любителям музыки, как симфония памяти жертв фашизма и войны, хотя Шостакович никогда не писал произведение с таким названием.



И, конечно, звучали военные песни в исполнении солиста Оперного театра Глеба Кима, певцов Ырыскельды Осмонкулова и Жылдыз Осмоналиевой. И казалось, что не было этих 80 лет, снова холода, тревоги, в тесной печурке бьется огонь, а над головой летит клин журавлей, в которых превратились не вернувшиеся с поля боя солдаты.



Но потом - долгожданная победа, и закружились счастливые пары в праздничном вальсе. И это было наяву, а пример подал присутствующий на концерте посол Российской Федерации Николай Удовиченко.



Напомним, камерный оркестр "Манас" создан в 1999 году. Его основоположник - художественный руководитель и дирижер, скрипач, народный артист КР, лауреат международного конкурса, доцент Кыргызской национальной консерватории Эрнис Асаналиев.