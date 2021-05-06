 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 07.05.2021
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Четверг, 06.05.2021
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Среднее талибанское. В Кабуле взорвали школу - 30 погибших
21:48 08.05.2021

В столице Афганистана в результате взрывов в школе погибли около 30 человек

В столице Афганистана Кабуле в результате взрывов в школе погибли, по меньшей мере, 30 человек. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Известно, что в школе прогремели практически одновременно три взрыва. Кроме погибших 30 человек, еще 52 получили ранения.

Первоначально взорвался заминированный автомобиль, за этим последовали две ракетные атаки.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт, пишет Газета.ру.

Терроризм

Источник - Газета.Ру
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