Конец хрю-войне? Казахстан и Россия сняли ограничения на ввоз животноводческой продукции

22:00 08.05.2021

Какие продукты разрешено поставлять в Россию

06.05.2021 ·

Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана и Россельхознадзор после ряда переговоров сняли взаимные временные ограничения на поставки животноводческой продукции. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Минсельхоза.



В связи со стабилизацией ситуации по высокопатогенному гриппу птиц в Россию разрешен ввоз из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей Казахстана:



- живой птицы;



- инкубационного яйца;



- мяса птицы;



- готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;



- кормов и кормовых добавок для птиц;



- бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.



Кроме того, разрешен транзит живой птицы из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей по территории РФ.



Отменены ограничения, введенные ранее по болезни Ньюкасла в отношении поставок из Карагандинской области в Россию живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, гарантирующую разрушение вируса болезни Ньюкасла (согласно положениям главы 10.9 Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов и кормовых добавок для птиц, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц. Разрешен транзит живой птицы из указанной области по территории России.



После стабилизации обстановки по пастереллезу также отменены ограничения на ввоз в Россию из Карагандинской области всех видов жвачных животных, свиней, а также их генетического материала и животноводческой продукции, полученной от указанных видов животных, не прошедшей термическую обработку при температуре 72°С в течение 30 и более минут.



Из Атырауской и Мангистауской областей на территорию Российской Федерации разрешено поставлять:



- живых овец и коз;



- продукцию, полученную из мясосырья овец и коз;



- молоко и молочные продукты;



- корма животного происхождения;



- другое сырье и изделия, полученные от убоя овец и коз;



- бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и переработки мелкого рогатого скота.



Разрешен транзит по территории РФ живых овец и коз из Атырауской и Мангистауской областей.



В связи со стабилизацией обстановки по нодулярному дерматиту разрешено ввозить из Атырауской области в РФ:



- крупный рогатый скот, восприимчивых к нодулярному дерматиту животных;



- продукцию, полученную от КРС, а также восприимчивых видов животных, без надлежащей обработки, обеспечивающей разрушение вируса нодулярного дерматита;



- необработанное кожевенное сырье, полученное от убоя крупного рогатого скота;



- генетический материал КРС;



- бывшее в употреблении оборудование для содержания и перевозки КРС.



После стабилизации эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней разрешено поставлять в Республику Казахстан и перемещать транзитом по территории Казахстана живых свиней из Республики Алтай, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей.



Отменены также ограничительные меры, которые ранее вводились из-за сложной обстановки по гриппу птиц, на ввоз в Казахстан живой птицы и птицеводческой продукции из Курской, Орловской, Воронежской, Челябинской, Омской, Тюменской, Курганской и Томской областей, а также из Республики Татарстан.



Разрешен ввоз в Казахстан живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Саратовской области. Запрет на поставки действовал в связи с эпизоотической ситуацией по болезни Ньюкасла в регионе.