В Нижегородской области РФ заложен первый камень нового Сталин-центра

23:11 08.05.2021

В основание Сталин-центра в Нижегородской области заложили первый камень



Первый камень заложили на месте строительства Сталин-центра в России. Музей, посвященный Иосифу Сталину, появится в городе Бор в Нижегородской области.



Руководитель местного отделения КПРФ Алексей Зоров сообщил, что музей будет трехэтажный, а посещение его - бесплатным. Год назад он установил на своем земельном участке на ул.Луначарского памятник Иосифу Сталину. Теперь Алексей Зоров пообещал за свой счет построить музей с мультимедийной выставкой и экспонатами сталинской эпохи. Сколько денег он готов потратить на память вождю, Алексей Зоров раскрывать не стал.



"Для меня идея Сталина - в первую очередь победа советского народа в Великой Отечественной войне. И я хочу оставить след на этой земле, а не сидеть как полковник Захарченко на миллиардах. Я член КПРФ с 1995 года, вступил в партию в 18 лет. Для меня это осознанная идеология",- объяснил Алексей Зоров идею создания Сталин-центра (цитата по "Ъ-Приволжье").



На церемонии присутствовали и другие представители КПРФ. Единственного оппонента, пришедшего с плакатом о сталинских репрессиях, задержала полиция.



При закладке первого камня в металлический тубус вложили послание потомкам со словами гордости за поколение победителей в Великой Отечественной войне, памятные монеты с изображением маршала Георгия Жукова и Нюрнбергского процесса. Организаторы рассчитывают, что капсула будет вскрыта в 2045 году.