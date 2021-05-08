Шотландские сепары получили большинство мест в парламенте. Кердык Лизкиному королевству

00:13 09.05.2021

Борцы за независимость Шотландии получили большинство мест в парламенте



8 мая 2021,

Шотландская национальная партия (ШНП) и "зеленые", выступающие за независимость региона, обеспечили себе большинство мест в региональном парламенте (Холируде). Об этом свидетельствуют результаты региональных выборов, состоявшихся 6 мая, пишет 8 мая AP News.



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Несмотря на то, что подсчет голосов еще не закончен, представители указанных политических сил в совокупности уже получают 65 мест в 129-местном законодательном органе.



Это позволит лидеру националистов Николе Стерджен получить мандат на проведение повторного референдум о независимости Шотландии.



В начале марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не видит смысла в проведении повторного референдума о независимости Шотландии. Он указал, что голосование 2014 года предполагает решение этого вопроса на 25 лет вперед.



1 января Стерджен заявила, что Шотландия уже в качестве независимого государства скоро вернется в состав Евросоюза. Ранее она заявляла, что выход из ЕС состоялся против воли Шотландии, население которой на референдуме о Brexit в 2016 году проголосовало против Brexit, - покидать Евросоюз не захотели 62% шотландцев.



9 августа Джонсон выразил опасения, что Северная Ирландия и Шотландия захотят отделиться от страны после Brexit. Он распорядился оказать регионам помощь.



Первый референдум о независимости Шотландии был проведен осенью 2014 года. Тогда большинство проголосовавших выступили против.