Генеральная инспекция: для чего госсекретарь США приезжал на Украину, - И.Кармазин

01:48 09.05.2021

Генеральная инспекция: для чего госсекретарь США приезжал на Украину

Энтони Блинкен пообщался с Зеленским и оппозицией



Игорь Кармазин



Госсекретарь США Энтони Блинкен с рабочим визитом посетил Украину. Главный американский дипломат встретился с главой МИДа, премьер-министром и президентом страны, провел также переговоры с представителями оппозиции и даже церковным лидером Епифанием. Госсекретарь сделал несколько дежурных заявлений о поддержке Украины, но и потребовал продолжать реформы и бороться с олигархами. "Известия" разбирались в подробностях.



Осудили пыл: НАТО не рассматривает членство Украины в альянсе

В блоке указали, что Киеву следует сосредоточиться на внутренних реформах



Блинкен вышел комом



Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд с рабочим визитом посетили Украину 5–6 мая. Первую встречу главный американский дипломат провел с представителями украинской оппозиции. Известно, что глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сказал заокеанскому гостю, что Украина мечтает вступить в НАТО. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что Украине очень нужна вакцина от коронавируса. Блинкен пообещал, что США будут поддерживать Украину, но ничего конкретного об объемах и видах этой поддержки не сообщил. Кроме того, американец встретился с главой МИДа и премьер-министром Украины.



Ключевым пунктом программы стала встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским. После завершения переговоров политики вышли к журналистам и рассказали, к чему они пришли во время обсуждения. "Благодаря поддержке США... совершено давление и остановлена вероятная эскалация со стороны РФ", - сказал Зеленский. Блинкен заявил, что Москва отвела только "некоторую часть войск", но значительные силы, по его словам, остаются на российско-украинской границе. "У России сохраняется возможность за достаточно короткое время действовать агрессивно, если она это решит сделать", - сказал представитель Вашингтона. Он добавил, что в США "тщательно наблюдают" за ситуацией.



Нью-Дельный совет: Лавров в Индии предложил Западу привести Киев в чувства

Глава МИД РФ призвал Францию и Германию стимулировать Украину выполнять минские договоренности



Блинкен также добавил, что перед Украиной стоят два вызова - внутренний и внешний. За обоими, по его словам, кроется "рука Москвы". "Внешний - от России… Есть еще и угроза изнутри - это коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. И эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия использует коррупцию и лиц, которые помогают ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа", - заявил госсекретарь.



В ходе пресс-конференции Зеленского и Блинкена произошел также курьезный эпизод. Президент Украины, отвечая на один из вопросов, уточнил у журналистки BBC, слышит ли она его. Та ответила, что все в порядке - ей в наушник идет русский перевод. "Русский перевод? Они здесь, они везде", - попытался пошутить украинский лидер.



Самой неожиданной стала встреча Блинкена с главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием. Церковный деятель пожаловался на притеснения верующих в Крыму и Донбассе. Отдельно отметил важность усилий США в вопросе "санкционного давления и сдерживания России". Но дело даже не в заявлениях. Сам факт такой встречи, видимо, указывает украинским властям на то, какую из церквей следует поддерживать, чтобы ослабить УПЦ.



Оставайтесь на линии: почему Байден игнорирует Зеленского

В Киеве ждут звонка американского президента. Пока безуспешно



Суды и НАТО



Ряд украинских наблюдателей назвали визит Блинкена внешнеполитическим успехом Зеленского. Тому действительно важно было наладить контакт с командой нового президента США. Джо Байден два месяца после вступления в должность игнорировал киевские власти. Только в начале апреля политики впервые поговорили по телефону. Теперь же можно говорить об окончательном признании новой администрацией США нынешней украинской власти. Для Киева важно также и то, что визит состоялся во время нового ухудшения отношений с Россией. На Украине считают, что таким образом Вашингтон выразил стране поддержку.



На этом, впрочем, оптимистические итоги визита заканчиваются. С одной стороны, неприятной для Киева стала дискуссия о вступлении Украины в НАТО. Известно, что Виктория Нуланд в ходе встречи с оппозицией советовала украинским политикам не педалировать эту тему. По ее словам, Киеву следует заняться конкретными реформами, а не пытаться спрятаться за вывеску, которая "ничего не даст". Позже на похожую тему высказалась заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. "Я говорю, Укр… Да-да. Как я уже сказала…" - ответила она на вопрос журналиста о вступлении Украины в альянс, но позже ее слова были зачеркнуты в тексте стенограммы.



Мистер куратор: что изменится на Украине при президенте Байдене

В Киеве говорят о новых проблемах Зеленского и обострении в Донбассе



С другой стороны, неприятной для Киева стала вовлеченность американцев в украинские внутренние дела. Так, Блинкен и Нуланд осудили увольнение главы компании "Нафтогаз" Андрея Коболева. Вашингтону важно, чтобы решения по госкомпаниям принимались с участием контролируемого Западом наблюдательного совета, а смена главы "Нафтогаза" произошла в обход этого органа. Кроме того, американцы потребовали прекратить атаки властей на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), которое создавалось под покровительством Вашингтона. Наконец, определяющей Блинкен назвал судебную реформу, которая предполагает привлечение к управлению судами международных экспертов. По сути, речь идет о передаче контроля за судебной системой международным структурам.



Сошлись в антироссийском экстазе



Наблюдатели расходятся в оценках визита Блинкена. Бывший посол США на Украине Джон Хербст сказал, что поездка не увенчалась какими-то специфическими соглашениями или шагами. При этом он выразил уверенность, что визит стал частью процесса, направленного на укрепление отношений двух стран.



"Существование НАТО приходится оправдывать образом врага"

Член германо-российской парламентской группы Грегор Гизи - о разумной политике в отношениях двух стран и решении конфликта на Украине



Издание Washington Examiner написало, что Блинкен приехал в Киев в рамках подготовки встречи Джо Байдена и Владимира Путина. "Встречи на этой неделе станут прелюдией к июньскому саммиту лидеров стран "большой семерки". На вопрос, принял ли президент России Владимир Путин его приглашение лично встретиться во время своего европейского визита, Байден сказал: "Это моя надежда и ожидание. Мы работаем над этим", отмечает издание.



Украинские эксперты в беседе с "Известиями" говорят, что визит Блинкена походил на инспекцию смотрящего на подконтрольной территории. "Госсекретарь США убедился, что процесс идет нормально, услышал то, что хотел услышать. Стороны подтвердили приверженность ранее выбранному курсу. Одни будут изображать страстное желание вступить в НАТО, другие - демонстрировать готовность их туда принять. Все сошлись в антироссийском экстазе. Ничего кардинально нового не произошло", - отмечает политолог Александр Дудчак.



Аналитик Александр Семченко заметил, что Зеленский после встречи с Блинкеным выглядел бледно. "Думаю, американец сказал собеседнику что-то очень неприятное. Возможно, предъявил какой-то компромат. Например, вскрыл офшорные счета, недвижимость или какие-то подробности личной жизни. В любом случае Зеленский был не похож сам на себя, не мог связать двух слов", - подчеркивает эксперт. "Больше всего меня напугала встреча госсекретаря с Епифанием. Последнее время ПЦУ и сам Епифаний активно ведут себя в медиапространстве, угрожают новыми захватами храмов. Опасаюсь, как бы американцы не разожгли на Украине еще и кровавый религиозный конфликт", - заключает Семченко.