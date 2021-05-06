|13:34 Украинский фашизм крепнет год от года, - Д.Скворцов
05:44 13 депутатов фракции Демпартии Монголии объявили голодовку
05:28 КырБонапарт. Садыр Жапаров прибыл на отвоеванный водораздел "Головной"
05:23 Саммит на нижнем уровне. Предстоящие переговоры Байдена и Путина - не о чем говорить
05:19 На Украину Хозяин приехал, - Олег Царев
01:41 Мир глазами военной разведки США. Об эпохе стратегической конкуренции, - Е.Ларина, В.Овчинский
00:56 Какие уроки может извлечь Россия из поражения США в Афганистане, - Т.Бордачев
00:41 В Сурхандарьинской области узбблогера Саттори хотят посадить на 11 лет (!)
00:40 "Убереги нас от зла, Господь". Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ (история)
00:35 Семеро против ветра: в G7 обсудили противостояние с Китаем и Россией, - К.Сенин
00:33 Даешь молодежь: отменит ли Китай ограничения на количество детей, - Н.Портякова
00:31 Создается Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана
00:30 Байдена утомил старый Ближний Восток, - А.Эскин
00:29 Мягкая сила, жесткая воля. Как Китай защищает свои интересы в Афганистане, - Лариса Шашок
00:28 На проведение акции "Бессмертный полк" не давалось разрешения - хокимият Ташкента
00:26 Экспорт нестабильности – транзитом через Таджикистан, - В.Мухин
00:22 На УзбГосслужбу будут с 2022 принимать только со знанием иностранного языка
00:17 Китайские инвестиции попали под европейский надзор, - "Къ"
00:05 Богатства природы идут с молотка. НацВырубПарки Казахстана, - А.Бектенова
00:04 Раскол Украины никуда не делся: киевскому режиму не сломать полстраны о колено, - С.Князев
00:01 Мини-война между Киргизией и Таджикистаном и ее возможные причины, - Ст.Притчин
|Краеведы выступили против сноса исторического особняка в Семее
01:51 09.05.2021
Краеведы Семея обеспокоены судьбой особняка и выступили с инициативой присвоить зданию статус памятника истории, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Исполняя указание президента РК по необходимости сохранения исторического наследия нашего города, краеведческое общество "Прииртышье" выступает с инициативой присвоения статуса памятник истории и архитектуры бывшему купеческому особняку постройка конца XIX века, находящемуся по адресу: город Семей, улица Найманбаева, 187. Это предложение становится особенно актуальным в связи с упорно циркулирующими слухами о предполагаемом сносе дома", - сообщается в письме.
Члены краеведческого общества напомнили, что Семей со своей многовековой историей по праву считается одним из исторических центров не только Прииртышья, но и всего Казахстана.
Сохранение исторического наследия в настоящее время является насущной задачей, решение которой крайне необходимо для воспитания в нашей молодежи патриотических чувств. Одной из сторон этого процесса является сохранение и разумное использование зданий, сохранившихся в нашем городе с конца XIX - начала XX веков. Решение этого вопроса важно и в свете развития туризма в нашем регионе", - отмечают краеведы.
Как сообщили в акимате города, объект находится в частной собственности. По поручению акима города и по решению отдела архитектуры и градостроительства снос здания приостановлен, пишет портал Alataynews.
Особняк был построен в 1844 году. Всего в нем 22 комнаты. По рассказам старожилов, это здание хотели снести еще в 1989 году.