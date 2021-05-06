Краеведы выступили против сноса исторического особняка в Семее

01:51 09.05.2021

Краеведы Семея обеспокоены судьбой особняка и выступили с инициативой присвоить зданию статус памятника истории, передает KAZAKHSTAN TODAY.



Исполняя указание президента РК по необходимости сохранения исторического наследия нашего города, краеведческое общество "Прииртышье" выступает с инициативой присвоения статуса памятник истории и архитектуры бывшему купеческому особняку постройка конца XIX века, находящемуся по адресу: город Семей, улица Найманбаева, 187. Это предложение становится особенно актуальным в связи с упорно циркулирующими слухами о предполагаемом сносе дома", - сообщается в письме.



Члены краеведческого общества напомнили, что Семей со своей многовековой историей по праву считается одним из исторических центров не только Прииртышья, но и всего Казахстана.



Сохранение исторического наследия в настоящее время является насущной задачей, решение которой крайне необходимо для воспитания в нашей молодежи патриотических чувств. Одной из сторон этого процесса является сохранение и разумное использование зданий, сохранившихся в нашем городе с конца XIX - начала XX веков. Решение этого вопроса важно и в свете развития туризма в нашем регионе", - отмечают краеведы.



Как сообщили в акимате города, объект находится в частной собственности. По поручению акима города и по решению отдела архитектуры и градостроительства снос здания приостановлен, пишет портал Alataynews.



Особняк был построен в 1844 году. Всего в нем 22 комнаты. По рассказам старожилов, это здание хотели снести еще в 1989 году.