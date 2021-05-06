Разрушенный таджикский Чоркух (видео)

01:56 09.05.2021

Разрушенный Чоркух. ВИДЕО



Фарзон Мухаммади



Село Ходжаи Аъло в исфаринском джамоате Чоркух 29 апреля стало эпицентром вооруженного столкновения на таджикско-кыргызской границе.



В результате кровопролитных событий на границе с обеих сторон погибли более 50 человек, более 200 получили ранения, разрушены десятки домов.



Журналист Радио Озоди побывал в джамоате Чоркух и побеседовал с местными жителями.



Узнал о разрушенном доме будучи в России



Жители рассказывают, что в день столкновений в их селе было разрушено более пяти домов. Среди них был дом трудового мигранта Зиевиддина Аъзамова. Он узнал о том, что остался без крыши над головой будучи в России.



Его брат, Хисомиддин Аъзамов, сказал в беседе с Радио Озоди, что Зиевиддин в течение пяти лет трудился в России, не покладая рук, чтобы построить четырехкомнатный дом с подвалом, но в ту ночь все превратилось в пепел.



"Я ни о чем так не горюю, как о сожженном Коране. Пришли кыргызские ребята, облили дом бензином и подожгли", - говорит он.







В том доме проживали шестеро человек, в основном женщины и дети. В разгар конфликта они были эвакуированы с помощью властей в безопасное место.



"Что я сделал плохого дорогим братьям-кыргызам?"



Саодат Файезова, жительница села Ходжаи Аъло, говорит, что когда поджигали их дом, никого в нем не было.



Разрушения в селе Ходжаи Аъло



"Мы ничего не успели взять с собой, так и выбежали, в чем были, с маленькими детьми на руках. В доме никого не было, наверное, подумали, что никто здесь не проживает и подожгли его. Сейчас мы живем у матери в Исфаре, но она сама еле-еле сводит концы с концами", - говорит собеседница.



65-летний Низом Шамсидинов, другой житель села Ходжаи Аъло, до сих пор недоумевает: "Я никогда не делал ничего плохого дорогим братьям-кыргызам. Почему они подожгли мой дом? Посмотрите, остались одни руины, не пощадили даже многолетний урожай...". По его словам, кыргызы уничтожили пять тонн пшеницы, десять тонн риса и двухлетний запас урожая кураги.



В одночасье остались без ничего



Эхсон Салимов, другой житель села Ходжаи Аъло, увидел в социальных сетях видео поджога своего дома соседями из Кыргызстана. На видео мужчина говорит на кыргызском языке, что они разрушили таджикскую махаллю.



Эхсон показал нам это видео и сказал: "Это та самая махалля, которая показана в видео, посмотрите, все сожжено. Вот этот дом - наш дом, и мы здесь жили большой семьей – я с женой и тремя детьми, родители и брат".



Село Ходжаи Аъло. 30 апреля 2021



Между тем, жители другого приграничного селения в джамоате Чоркух говорят, что ущерб, нанесенный этому селению – Сомониен – больше, чем в Ходжаи Аъло. Шариф Назаров, житель села Сомониен, сказал: "29 апреля, около 4 часов, началось столкновение. Наши соседи-кыргызы – подожгли наш дом и автомашину. Я был в это время на работе, охранял школу. Жена с детьми от страха покинули дом и убежали".



По его словам, в пожаре сгорело все имущество - телевизор, шкаф, другие вещи. "Если бы мы попытались войти в дом, нас бы застрелили, поэтому мы не смогли потушить огонь. Здесь я проживал с женой и тремя детьми, сейчас они живут у родственников. В одночасье мы остались без ничего", - говорит Шариф Назаров.



"Брат получил ранение "



Окил Тоджиев, другой житель села Сомониен, рассказал, что сначала подожгли хлев, в котором был домашний скот. "Соседи попытались потушить огонь, но открылась стрельба. Брата моего тогда ранили. Дома двух братьев также разрушены. Куда нам идти? Не знаю, каков ущерб, но мы вложили в постройку и обустройство домов все свои сбережения, накопленные в течение многих лет. Это сделали кыргызы, пусть теперь возмещают и наши власти помогут. У меня сейчас нет возможности заработать на дом", - говорит Окил Тоджиев,



Гафурджон, еще один житель села Сомониен, сказал: "Когда мы вышли на улицу, по нам ударили из миномета. Попали в дерево, а потом загорелся и наш дом. Тогда и начался пожар. А мы все убежали. Я строил дом с 2000 года, обустроил по-современному. Дом, хлев, баня – все сгорело". По его словам, его брат был ранен и сейчас находится в больнице.



"По нам стреляли, когда мы перевозили раненых"



Медицинские работники рассказали, что в тот день они также попали под обстрел с кыргызской стороны. "Стреляли по машине скорой помощи, на которой мы перевозили раненых в больницу. Хотя по правилам войны нельзя стрелять по медицинским машинам и машинам с гуманитарной помощью", - сказали собеседники.



Машина скорой помощи в селе Ходжаи Аъло



Мухаммад Ахмадов, водитель машины скорой помощи, вспоминает: "Нас предупредили, что на перекрестке у села Ходжаи Аъло идет перестрелка и нужно проехать этой участок на большой скорости. Мы так и сделали, но стрелять начали и по нашей машине. Пули чуть ли не прошили меня. Это было 29 апреля. Водителем той машины был другой человек, но он не вышел в смену, я подумал, что может он получил ранение и сам сел за руль. Тогда мы перевезли много раненых".



Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана объявил 3 мая, что, по предварительным оценкам, в результате прошедших пограничных столкновений в трех джамоатах Исфары, были полностью разрушены 14 домов и два дома частично. Также был поврежден один вспомогательный объект. При этом были частично разрушены средняя школа в селении Овчи Калача Бободжон Гафуровского района и один жилой дом. Между тем местные жители говорят, что в двух селах джамоата Чоркух разрушены около 20 домов и объектов. Они требуют найти виновных лиц, чтобы те возместили им ущерб.



Председатель Согдийской области заявил, что все разрушенные дома будут восстановлены в течение одного месяца. По данным пресс-службы администрации Согда, в результате столкновений на границе погибли 19 граждан, 87 получили ранения.



Власти Кыргызстана заявляют, что 183 гражданина этой страны получили ранения в ходе последних столкновений на границе, 36 человек погибли, в том числе двое детей. Обе страны обвиняют друг друга в развязывании войны и нанесении такого большого ущерба. С обеих сторон были разрушены десятки домов.