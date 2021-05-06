 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.05.2021
11:18  Скончался советник президента Узбекистана Рустам Касымов
10:44  Врут, как дышат: афганский сюрприз для Кремля, - К.Душенов
10:39  Красная линия. Россия и "недружественные государства", - Александр Маслов
10:27  "Рабочих рук не хватает": Путин пообещал мигрантам комфортные условия
10:21  День Победы для России и Европы – разные даты, разные войны, разные мировоззрения, - Ю.Рубцов
10:07  США растят в России антикитайскую пятую колонну, - Д.Косырев
09:07  Аппарат Президента Киргизии обратно переименован в Администрацию

09:03  Скончался экс-губернатор Таласской области Киргизии Ташкул Керексизов
01:56  Разрушенный таджикский Чоркух (видео)
01:53  70 лет Серику Абдрахманову - лидеру Комсомола Казахстана
01:51  Краеведы выступили против сноса исторического особняка в Семее
01:48  Генеральная инспекция: для чего госсекретарь США приезжал на Украину, - И.Кармазин
01:02  Перспективы урегулирования ливийского конфликта, - И.Бочаров
00:13  Шотландские сепары получили большинство мест в парламенте. Кердык Лизкиному королевству
Суббота, 08.05.2021
23:11  В Нижегородской области РФ заложен первый камень нового Сталин-центра
22:00  Конец хрю-войне? Казахстан и Россия сняли ограничения на ввоз животноводческой продукции
21:48  Среднее талибанское. В Кабуле взорвали школу - 30 погибших
19:20  Вальс Победы. Президентский камерный оркестр дал праздничный концерт в Бишкеке
19:18  Путин и Рахмон обсудили нехватку рабочих мигрантов в России. Метлу им в руку
18:46  Террор или не террор? Эрдоган сливает "Братьев-мусульман"? - А.Асалыоглу
18:28  Путин не стал поздравлять с Днем Победы правителей Украины и Грузии
17:08  Лаврушкины мыслюшки. МИД РФ объяснил, зачем продолжают безуспешные попытки втолкнуть Донецк и Луганск на Украину, - "СП"
16:46  Прорыв в иную эру. Собрана первая в мире интеллектуальная видеопанель с эффектом полного присутствия
16:23  По итогам победоносной войны. В Киргизии сменили секретаря СовБеза
13:39  В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева
13:37  Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
13:00  Starship Илона Маска впервые взлетел, совершил посадку - и при этом не взорвался
Пятница, 07.05.2021
13:34  Украинский фашизм крепнет год от года, - Д.Скворцов
05:44  13 депутатов фракции Демпартии Монголии объявили голодовку
05:28  КырБонапарт. Садыр Жапаров прибыл на отвоеванный водораздел "Головной"
05:23  Саммит на нижнем уровне. Предстоящие переговоры Байдена и Путина - не о чем говорить
05:19  На Украину Хозяин приехал, - Олег Царев
01:41  Мир глазами военной разведки США. Об эпохе стратегической конкуренции, - Е.Ларина, В.Овчинский
00:56  Какие уроки может извлечь Россия из поражения США в Афганистане, - Т.Бордачев
00:41  В Сурхандарьинской области узбблогера Саттори хотят посадить на 11 лет (!)
00:40  "Убереги нас от зла, Господь". Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ (история)
00:35  Семеро против ветра: в G7 обсудили противостояние с Китаем и Россией, - К.Сенин
00:33  Даешь молодежь: отменит ли Китай ограничения на количество детей, - Н.Портякова
00:31  Создается Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана
00:30  Байдена утомил старый Ближний Восток, - А.Эскин
00:29  Мягкая сила, жесткая воля. Как Китай защищает свои интересы в Афганистане, - Лариса Шашок
00:28  На проведение акции "Бессмертный полк" не давалось разрешения - хокимият Ташкента
00:26  Экспорт нестабильности – транзитом через Таджикистан, - В.Мухин
00:22  На УзбГосслужбу будут с 2022 принимать только со знанием иностранного языка
00:17  Китайские инвестиции попали под европейский надзор, - "Къ"
00:05  Богатства природы идут с молотка. НацВырубПарки Казахстана, - А.Бектенова
00:04  Раскол Украины никуда не делся: киевскому режиму не сломать полстраны о колено, - С.Князев
00:01  Мини-война между Киргизией и Таджикистаном и ее возможные причины, - Ст.Притчин
Четверг, 06.05.2021
21:19  За что извинялся перед таджиками кыргызский дуумвир Ташиев? (опять скандал)
21:16  Пост-Modernism. Путин рассказал, что будет после Moderna и где будет она сама, - репортаж А.Колесникова
21:11  Грустная математика афганского будущего, - И.Фабричников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Разрушенный таджикский Чоркух (видео)
01:56 09.05.2021

Разрушенный Чоркух. ВИДЕО

Фарзон Мухаммади

Село Ходжаи Аъло в исфаринском джамоате Чоркух 29 апреля стало эпицентром вооруженного столкновения на таджикско-кыргызской границе.

В результате кровопролитных событий на границе с обеих сторон погибли более 50 человек, более 200 получили ранения, разрушены десятки домов.

Журналист Радио Озоди побывал в джамоате Чоркух и побеседовал с местными жителями.

Узнал о разрушенном доме будучи в России

Жители рассказывают, что в день столкновений в их селе было разрушено более пяти домов. Среди них был дом трудового мигранта Зиевиддина Аъзамова. Он узнал о том, что остался без крыши над головой будучи в России.

Его брат, Хисомиддин Аъзамов, сказал в беседе с Радио Озоди, что Зиевиддин в течение пяти лет трудился в России, не покладая рук, чтобы построить четырехкомнатный дом с подвалом, но в ту ночь все превратилось в пепел.

"Я ни о чем так не горюю, как о сожженном Коране. Пришли кыргызские ребята, облили дом бензином и подожгли", - говорит он.



В том доме проживали шестеро человек, в основном женщины и дети. В разгар конфликта они были эвакуированы с помощью властей в безопасное место.

"Что я сделал плохого дорогим братьям-кыргызам?"

Саодат Файезова, жительница села Ходжаи Аъло, говорит, что когда поджигали их дом, никого в нем не было.

Разрушения в селе Ходжаи Аъло

"Мы ничего не успели взять с собой, так и выбежали, в чем были, с маленькими детьми на руках. В доме никого не было, наверное, подумали, что никто здесь не проживает и подожгли его. Сейчас мы живем у матери в Исфаре, но она сама еле-еле сводит концы с концами", - говорит собеседница.

65-летний Низом Шамсидинов, другой житель села Ходжаи Аъло, до сих пор недоумевает: "Я никогда не делал ничего плохого дорогим братьям-кыргызам. Почему они подожгли мой дом? Посмотрите, остались одни руины, не пощадили даже многолетний урожай...". По его словам, кыргызы уничтожили пять тонн пшеницы, десять тонн риса и двухлетний запас урожая кураги.

В одночасье остались без ничего

Эхсон Салимов, другой житель села Ходжаи Аъло, увидел в социальных сетях видео поджога своего дома соседями из Кыргызстана. На видео мужчина говорит на кыргызском языке, что они разрушили таджикскую махаллю.

Эхсон показал нам это видео и сказал: "Это та самая махалля, которая показана в видео, посмотрите, все сожжено. Вот этот дом - наш дом, и мы здесь жили большой семьей – я с женой и тремя детьми, родители и брат".

Село Ходжаи Аъло. 30 апреля 2021

Между тем, жители другого приграничного селения в джамоате Чоркух говорят, что ущерб, нанесенный этому селению – Сомониен – больше, чем в Ходжаи Аъло. Шариф Назаров, житель села Сомониен, сказал: "29 апреля, около 4 часов, началось столкновение. Наши соседи-кыргызы – подожгли наш дом и автомашину. Я был в это время на работе, охранял школу. Жена с детьми от страха покинули дом и убежали".

По его словам, в пожаре сгорело все имущество - телевизор, шкаф, другие вещи. "Если бы мы попытались войти в дом, нас бы застрелили, поэтому мы не смогли потушить огонь. Здесь я проживал с женой и тремя детьми, сейчас они живут у родственников. В одночасье мы остались без ничего", - говорит Шариф Назаров.

"Брат получил ранение "

Окил Тоджиев, другой житель села Сомониен, рассказал, что сначала подожгли хлев, в котором был домашний скот. "Соседи попытались потушить огонь, но открылась стрельба. Брата моего тогда ранили. Дома двух братьев также разрушены. Куда нам идти? Не знаю, каков ущерб, но мы вложили в постройку и обустройство домов все свои сбережения, накопленные в течение многих лет. Это сделали кыргызы, пусть теперь возмещают и наши власти помогут. У меня сейчас нет возможности заработать на дом", - говорит Окил Тоджиев,

Гафурджон, еще один житель села Сомониен, сказал: "Когда мы вышли на улицу, по нам ударили из миномета. Попали в дерево, а потом загорелся и наш дом. Тогда и начался пожар. А мы все убежали. Я строил дом с 2000 года, обустроил по-современному. Дом, хлев, баня – все сгорело". По его словам, его брат был ранен и сейчас находится в больнице.

"По нам стреляли, когда мы перевозили раненых"

Медицинские работники рассказали, что в тот день они также попали под обстрел с кыргызской стороны. "Стреляли по машине скорой помощи, на которой мы перевозили раненых в больницу. Хотя по правилам войны нельзя стрелять по медицинским машинам и машинам с гуманитарной помощью", - сказали собеседники.

Машина скорой помощи в селе Ходжаи Аъло

Мухаммад Ахмадов, водитель машины скорой помощи, вспоминает: "Нас предупредили, что на перекрестке у села Ходжаи Аъло идет перестрелка и нужно проехать этой участок на большой скорости. Мы так и сделали, но стрелять начали и по нашей машине. Пули чуть ли не прошили меня. Это было 29 апреля. Водителем той машины был другой человек, но он не вышел в смену, я подумал, что может он получил ранение и сам сел за руль. Тогда мы перевезли много раненых".

Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана объявил 3 мая, что, по предварительным оценкам, в результате прошедших пограничных столкновений в трех джамоатах Исфары, были полностью разрушены 14 домов и два дома частично. Также был поврежден один вспомогательный объект. При этом были частично разрушены средняя школа в селении Овчи Калача Бободжон Гафуровского района и один жилой дом. Между тем местные жители говорят, что в двух селах джамоата Чоркух разрушены около 20 домов и объектов. Они требуют найти виновных лиц, чтобы те возместили им ущерб.

Председатель Согдийской области заявил, что все разрушенные дома будут восстановлены в течение одного месяца. По данным пресс-службы администрации Согда, в результате столкновений на границе погибли 19 граждан, 87 получили ранения.

Власти Кыргызстана заявляют, что 183 гражданина этой страны получили ранения в ходе последних столкновений на границе, 36 человек погибли, в том числе двое детей. Обе страны обвиняют друг друга в развязывании войны и нанесении такого большого ущерба. С обеих сторон были разрушены десятки домов.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620514560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроекты, закрепляющие внедрение прямых выборов сельских акимов
- Как вы управляете отраслью? - Нигматулин отчитал министра из-за заевшего микрофона
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 266
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года № 272
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 279
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года №280
- Азат Перуашев раскритиковал правительство за необоснованные траты госбюджета - выступление на пленарном заседании Мажилиса
- Кадровые перестановки
- Богатства природы идут с молотка
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  