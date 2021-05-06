Скончался экс-губернатор Таласской области Киргизии Ташкул Керексизов

09:03 09.05.2021

Кыргызский народ понес тяжелую утрату, потеряв еще одного своего видного представителя, сообщает пресс-служба президента в некрологе по случаю ухода из жизни общественного деятеля Ташкула Керексизова.



7 мая в возрасте 73 лет после продолжительной болезни ушел из жизни общественный и государственный деятель Кыргызстана, меценат Керексизов Ташкул Джанузакович.



Ташкул Джанузакович являлся создателем комплексов "Рух-Ордо" и "Аалам-Ордо", ставших уникальными культурными объектами, которые поднимают национальный дух и вызывают чувство гордости кыргызского народа.



Ташкул Керексизов родился в 1948 году в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. В 1972 году окончил Кыргызский государственный университет, факультет товароведения.



В 1981 году окончил Высшую партийную школу в городе Алматы Республики Казахстан. С 1972 по 1977 год был товароведом Кыргызпотребсоюза, с 1980 по 1982 год работал председателем Панфиловского райпотребсоюза, с 1990 по 1992 год - председателем Московского окружного потребительского союза, в 1996 году возглавил Союз кооперативов Кыргызстана.



С 1996 по 1997 год был губернатором Таласской области. В последующие годы работал директором Налоговой службы Кыргызской Республики. В 1999–2000 годы был руководителем Фонда государственного имущества, позже работал на других руководящих государственных должностях.



В 2005 году был избран депутатом Жогорку Кенеша КР третьего созыва.



За заслуги перед Кыргызской Республикой был награжден орденом "Манас" III степени, являлся академиком Международной Академии художеств.



Он внес большой вклад в развитие культуры и искусства Кыргызской Республики.



Образ Ташкула Джанузаковича, яркого талантливого представителя кыргызского народа, запомнится в кругах интеллигенции и широкой общественности своей уникальной деятельностью и никогда не будет забыт в сердцах друзей и коллег.



Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного и вместе разделяем тяжелую горечь утраты.



С.Н.Жапаров, Т.Т.Мамытов, У.А.Марипов, Н.Ж.Бакирова, Р.И.Отунбаева, С.Ш.Жээнбеков, С.С.Касмамбетов, А.Э.Новиков, У.Т.Кармышаков, Ж.К.Бакашова, А.А.Дыйканбаев, А.К.Касымалиева, Н.О.Сыдыгалиев, И.Ш.Омуркулов, Ж.К.Турускулов, М.К.Алимбеков, Б.Э.Торобаев, А.Т.Сулайманов, С.К.Нышанов, Б.Ж.Субанбеков, Б.С.Турусбеков, С.К.Ибраев, Б.И.Сулейманов, И.Т.Гайпкулов, А.И.Мамбетов, Т.Тургуналиев, А.М.Муралиев, А.М.Салымбеков, Б.Ж.Кудайбергенов, Н.Б.Нарбеков, Э.Н.Жантаев и другие.

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