Аппарат Президента Киргизии обратно переименован в Администрацию

09:07 09.05.2021

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с Конституцией на базе прежних аппаратов президента и правительства образована Администрация президента Кыргызской Республики.



Также указами главы государства:



- Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович – освобожден от ранее занимаемой должности руководителя Аппарата президента и назначен руководителем Администрации президента КР;



- Сатыев Медербек Асанбекович – освобожден от ранее занимаемой должности первого заместителя руководителя Аппарата президента и назначен первым заместителем руководителя Администрации президента КР;



- Зулпиев Бектур Рысбаевич – освобожден от ранее занимаемой должности заместителя руководителя Аппарата президента и назначен заместителем руководителя Администрации президента КР;



- Асанкулов Женишбек Асанкулович – назначен заместителем руководителя Администрации президента КР (ранее руководитель Аппарата правительства).

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