США растят в России антикитайскую пятую колонну, - Д.Косырев

10:07 09.05.2021

8.05.2021

Дмитрий Косырев



На Западе считают, что для сохранения хоть какого-то мирового лидерства США надо надеяться, что в России постепенно вырастет пятая колонна, сеющая раздоры с Китаем. Какой видят эту колонну эксперты из дальнего зарубежья, рассказал эксперт.



Америке будет предельно сложно (читай - невозможно) добиться чего-либо от России, пока она состоит в связке с Китаем, и так же невозможно сломать КНР, пока она находится в альянсе с РФ, а значит, надо найти способы растащить Москву и Пекин в стороны: такова ключевая мысль статьи в ведущем американском журнале Foreign Affairs, пишет обозреватель РИА Новости.



Польза от публикации громадная хотя бы благодаря эффектности ее формулировок. Например, вот этой: Россия и Китай "выстроили технологическое сотрудничество, которое в итоге позволит им создавать вдвоем инновации быстрее, чем США будут делать это в одиночку".



Или так: "Совпадение интересов и взаимодополняемость возможностей, военных и иных, делает их совместный вызов американской мощи больше, чем простая сумма двух их потенциалов".



Наконец, любая попытка воздействия на Россию или Китай "теперь должна брать в расчет углубляющееся партнерство двух стран". То есть хочешь ввести какие-то санкции и прочую дрянь против одного партнера - задумайся, как данную ситуацию использует другой. Тебе это может не понравиться.



Острота американской ситуации понятна - как и атмосфера недавней встречи министров иностранных дел государств G7 в Великобритании, где обсуждалось, что коллективному Западу делать с Россией и Китаем. США в одиночку, попросту говоря, слабее этой пары. Соответственно, очевидна и стоящая перед Штатами задача - придумать что-то, способное сломать наше партнерство.

Но вот тут начинаются странности. Упомянутая американская статья почти не заикается насчет того, как оттащить Китай от России. Она по большей части о том, как ослабить РФ изнутри, укрепив у нас силы, не знающие, а поэтому не любящие Поднебесную.



Здесь, конечно, есть свои объяснения. Курт Кэмпбелл, неизменный "главный по Азии" у демократов (сейчас занят этими вопросами в Совете по нацбезопасности у Джо Байдена), выступал недавно на конференции, организованной британской Financial Times. Там он сообщил, что идет тотальный пересмотр китайской политики США. Не исключено даже, что будет признана бесполезность попыток создания некоего антикитайского альянса в Азии. В общем, ничего пока не ясно - и поэтому, говорит Кэмпбелл, личная встреча Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина еще даже не на горизонте.



А вот с Россией такая встреча уже завиднелась, и вы можете прочитать массу подсказок Байдену в американских СМИ: для Москвы отход от альянса с Пекином должен иметь какой-то смысл, то есть надо предложить ей за эту процедуру пару залежавшихся пряников вместо тупых и бесконечных санкций. Например, увязать соглашения по стратегической стабильности с "изменой Китаю" (как будто такие соглашения нужны только России).



Так что статья, с которой мы начали, - часть большого, глобального разговора. Признаем, не самая умная часть, потому что идея запугать РФ Китаем - это провалившееся старье из 1990-х годов. Собственно, российско-китайское партнерство, начавшее неторопливо, но фундаментально выстраиваться тогда же, в конце 90-х, - хороший ответ на запугивания.



Но кто сказал, что не надо пришпоривать дохлую лошадь? Два автора статьи (оба из Джорджтаунского университета, к звездам политологии не относятся) считают, что и дохлые лошади оживают. Надо вбивать "маленькие клинья" между Москвой и Пекином, создающие "трения и недоверие", говорят они, причем проявить терпение, делая это из расчета на приход в долгосрочной перспективе нового поколения российского руководства.

Конкретно так: "Некоторые эксперты и российские элиты обеспокоены растущим российским подчинением Пекину. […> США должны стараться поднимать среди российского народа и правящей элиты вопрос, мудр ли нынешний подход (к Китаю), - в расчете на то, что будущие лидеры проложат более нейтральный курс".



Итак, для сохранения хоть какого-то мирового лидерства (то есть господства и над Россией тоже) Соединенным Штатам надо надеяться, что в РФ постепенно вырастет пятая колонна, сеющая раздоры с КНР. Причем раздоры могут быть какими угодно, любая тема пригодится.



Так ведь мы эту деятельность по посадке саженцев и без американцев видим. Постоянно в самых разных дискуссиях выявляется разница между экспертами, говорящими на китайском и постоянно посещающими эту страну, и "экспертами", Китая не знающими, но регулярно объясняющими нам что угодно - от "столкновения интересов" двух стран в любой точке земного шара до страшилок о том, как интернет-реваншисты из КНР считают нас агрессивным медведем, откусившим у них Сибирь.



Маленькая тонкость: тем, кто "вбивал клинья" в 90-х, сейчас довольно много лет. Сегодня речь о взращивании новой команды их наследников. И да - часть нашей внутренней политики должна состоять в том, чтобы внимательно присматриваться к тому, кто внутри России что говорит о Китае и на основе каких знаний и фактов это делает. И отслеживать не только это, а и, представьте себе, кино, литературу и прочее: на каком уровне компетентности и зловредности они рассказывают нам о соседе.



"В Европе хаос": западные СМИ раскрывают хитрость России

История с антикитайской пятой колонной недавно фигурировала на заседании одного из закрытых московских политических клубов, где экспертов не принято цитировать напрямую. А вот без ссылки на источник можно. Цитируем: представить КНР ненадежным партнером и помешать дальнейшему движению Москвы и Пекина к военно-политическому союзу - это задача, поставленная экспертами "неоконов" (в США). К сожалению, у них в России есть вольные и невольные помощники. Неприятие сближения проявляют целые поколения экспертов двух стран, учившихся по программам американских университетов, получавших гранты от "мозговых центров" Запада.



А в завершение разговора - насчет поколений российских элит и руководства: в нынешнем поколении много романтиков. Некоторые до сих пор помнят обиду на Запад за 1990-е и прочие годы, другие до сих пор верят, что Китай нам и мы Китаю обязаны всегда и во всем бескорыстно помогать. А вот следующее поколение несколько жестче как по отношению к Западу, так и к Востоку. Это поколение вовсе не считает, что китайцы обязаны давать нам все бескорыстно и даром, и как должное воспринимает их умение жестко торговаться и постоянно помнить, что они уже давно великая держава, а не "младший брат". Да и у нас в этом альянсе есть свои расчеты, не обязательно романтические. И если российско-китайское партнерство все крепче, то это оттого, что совпадают и в обозримом будущем будут совпадать вполне реальные интересы двух стран и народов.