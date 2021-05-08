"Рабочих рук не хватает": Путин пообещал мигрантам комфортные условия

10:27 09.05.2021

Путин и Рахмон констатировали нехватку рабочих мигрантов в России

Виктор Павлов 08.05.2021,



Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном рассказал о нехватке в РФ рабочих мигрантов в нескольких отраслях экономики. Вице-премьер Марат Хуснуллин оценивает дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России в 1,5-2 млн человек. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рабочих рук не хватает, прежде всего, в строительстве и сельском хозяйстве.



В России имеет место значительная нехватка трудовых мигрантов – об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в субботу, 8 мая, в Кремле с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.



Российский президент указал, что его таджикский коллега всегда поднимает чувствительный для Таджикистана вопрос трудовой миграции в Россию, сообщает пресс-служба Кремля.



"Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. Но и достаточно большой объем [средств] для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс", - подчеркнул Путин.



Стоит отметить, что вице-премьер Марат Хуснуллин оценивает дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России в 1,5-2 млн человек.



Российские стройки будут испытывать кадровый голод даже после открытия границ и возвращения мигрантов, поясняет председатель комитета "Деловой России" по строительству Владимир Кошелев.



"Нам катастрофически не хватает людей на стройках. Как минимум надо 600 тыс. специалистов разных направлений", - говорит Кошелев.



Количество мигрантов в России значительно сократилось за последний год, и сейчас их даже недостаточно для реализации амбициозных проектов, подтверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Отвечая на вопрос журналистов, фиксируют ли в Кремле рост недовольства россиян мигрантами и считают ли это потенциальной угрозой для безопасности страны, он заметил, что не знаком с материалами социологических исследований об отношении россиян к мигрантам.



"Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов", - детализировал представитель Кремля.



По его словам, речь идет в том числе о проектах в сфере строительства.



"Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо. Но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии", - пояснил Песков, добавив, что людей на хватает также и в сельском хозяйстве.



Тремя неделями ранее – в субботу, 17 апреля - Министерство труда, миграции и занятости Таджикистана призвало находящихся на территории России граждан республики привести все свои документы в порядок до 15 июня текущего года, в противном случае они могут быть выдворены из РФ. Об этом сообщалось на странице министерства в Facebook.



В ведомстве подчеркнули, что таджикские граждане, которые сейчас пребывают в России, и по каким-то причинам не состоят на миграционном учете, обязаны прийти в районные отделы по вопросам миграции по месту жительства (пребывания) и зарегистрировать или продлить срок своего пребывания в российском государстве до 15 июня.



За день до этого замминистра внутренних дел России Александр Горовой в своем выступлении на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ обратился к парламентариям с просьбой усилить разъяснительную работу среди своих соотечественников по поводу соблюдения миграционного законодательства.



Он напомнил про то, что указ президента России "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" действует до 15 июня.



В соответствии с этим документом, иностранцам, находящимся в России нелегально, была предоставлена возможность урегулировать свое правовое положение без применения санкций со стороны правоохранительных органов.



Силовик привел статистику МВД, согласно которой сегодня в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч - из Таджикистана, 152 тысячи - с Украины, 120 тысяч - из Азербайджана, 115 тысяч - из Киргизии, 61 тысяча - из Армении, 56 тысяч - из Молдавии, 49 тысяч - из Казахстана.



В свою очередь, председатель Совета МПА СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что пандемия коронавируса COVID-19 существенно ограничила миграционные потоки между странами СНГ, что оказало серьезное негативное влияние на экономику стран Содружества.



"Где-то ощущался дефицит рабочих рук, где-то снизились поступления за счет переводов из-за рубежа. Но так или иначе эффект от приостановки международной миграции почувствовали на себе все", - отметила она.



По словам председателя Совфеда, в период пандемии вопросы регулирования миграционных процессов неоднократно обсуждались в рамках межпарламентского диалога в СНГ. В этой связи в целях ускоренного восстановления экономики правительство РФ прорабатывает возможности упрощенного привлечения иностранных работников в ряд секторов.



"Также планируется создание Единой информационной платформы учета иностранных граждан, включая их цифровые профили. Это позволит трудовым мигрантам получать госуслуги и оформлять документы в электронном виде", - детализировала сенатор.



Она напомнила, что МПА СНГ уже были приняты модельный закон о беженцах и модельный Трудовой кодекс для государств-участников СНГ, а сейчас идет работа над Требованиями к контролю за соблюдением законодательства об охране труда над модельным Миграционным кодексом.