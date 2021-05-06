Красная линия. Россия и "недружественные государства", - Александр Маслов

10:39 09.05.2021 Президент России подписал безномерной Указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Этим указом в целях защиты безопасности и интересов нашей страны предусмотрено введение ограничений на заключение всеми официальными представительствами таких государств трудовых договоров с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации, имеющими как российское, так и гражданство третьих стран, или гражданства не имеющими.



Казалось бы, абсолютно "технический" документ, который актуализирует п.4 ст.2 Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", напрямую затрагивая от силы десяток стран и несколько тысяч, если даже не сотен человек. Чуть ранее о введении такого ограничения объявил министр иностранных дел Сергей Лавров применительно к США.



Но в контексте общего "апрельского обострения" отношений между Россией и "коллективным Западом" подписание этого указа приобретает куда более значимый характер. Ранее все меры, которые в данном направлении предпринимались Россией, носили ответный и, в крайнем случае, зеркальный по отношению к действиям наших "партнеров" характер.



Самым показательным примером можно считать февральский госпереворот 2014 года на Украине. Россия не ответила на бесчинства западных "прокси" с евромайдана, свергнувших законного президента "незалежной" Виктора Януковича, ограничившись только "вежливыми людьми" в Крыму и поддержкой народных республик Донбасса, признала новую власть в Киеве и продолжала с ней "бизнес как обычно". Точно такой же была реакция на все последующие провокации США и их союзников - Россия большей частью защищалась и отмалчивалась, никогда, нигде и никого (кроме террористов в Сирии) не атакуя и не обвиняя. Максимум - предъявляя партнерам и оппонентам свидетельства своего реального потенциала (как это было с залпом "калибров" 7 октября 2015 года или с "великолепной семеркой" новейших систем оружия, о наличии которых президент России заявил в своем федеральном послании в 2018 году).



Как показали последующие события, такая позиция США и их союзниками не учитывается как нечто значимое. Тем более, Советский Союз в 1970-е-80-е годы тоже имел мощнейший ракетно-ядерный потенциал, паритетный западному, но никак его не использовал и даже не угрожал таким использованием, исповедуя принципы "мира, дружбы, жвачки", то есть "разрядки международной напряженности", что, в конце концов, привело к поражению и распаду СССР, "крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века". Как известно, если ресурс не используется, он становится проблемой. Поэтому даже демонстрация супервозможностей новейшего российского ракетно-ядерного, гиперзвукового и прочего оружия, включая успешно прошедшие 26 апреля испытания российской противоракетной и противоспутниковой (до высот около 800 км) системы мобильного базирования А-235 "Нудоль", как сообщается, поразившей заданные цели на скорости около 8 Махов, ни американцев, ни европейцев не впечатлила - как выигрывать у России "холодные" и "гибридные" войны, там хорошо знают и неплохо умеют, исторический опыт по этой части у них есть. А той же "Нудолью" пока ни до спутников американской системы стратегического управления WGS, расположенных на геостационарной орбите высотой около 36 тысяч км, ни даже до спутников системы Starlink компании SpaceX Илона Маска, кружащих на высотах 1200 км, пока не дотянуться.



При этом стратегия коллективного Запада ничуть не скрывалась и не скрывается: постоянно со всех сторон атаковать "русского медведя", нанося ему рану за раной и фиксируя "счет по очкам" в свою пользу, но одновременно "ведя диалог", то есть отвлекая внимание, и не допуская "полномасштабного конфликта", победа в котором практически невозможна. В конце концов, "русский медведь" должен погибнуть или критически ослабеть, как это было с империей Романовых эпохи Первой мировой или с "перестроечным" СССР.



"Каплей, переполнившей чашу терпения", судя по всему, стал беспрецедентный демарш Чехии, которая решила повторить раскрученное британскими усилиями "дело Скрипалей", выдвинув против РФ абсурдные обвинения, выслав из страны на основе этих обвинений 18 российских дипломатов и призвав другие демократические страны последовать своему примеру.



Федеральное послание президента от 21 апреля 2021 года было призвано поставить крест на такой стратегии. Путин заявил о том, что Россия отныне будет не только терпеть и отбиваться от действий "коллективного Запада", но и сама обозначать ту "красную линию", за нарушением которой последует "асимметричный, быстрый и жесткий ответ", а нарушители "пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели". Указ 23 апреля, судя по всему, стал первым отрезком этой "красной линии". Помимо содержательной части в нем правительству России было поручено подготовить список таких недружественных государств, а также определиться с квотами рабочей силы для их представительств. И министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что список уже формируется, особой задержки с этим не будет.



Примерный перечень "недружественных государств" тоже не составляет тайны и в разных вариантах, незначительно отличающихся друг от друга, давно обсуждается в отечественных массмедиа. Один из таких вариантов даже был продемонстрирован в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1". В него, помимо США, вошли Великобритания, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Украина, Чехия и Эстония. Не исключается также появление в данном списке Болгарии, Молдовы и Румынии. 28 апреля в МИД РФ были вызваны послы прибалтийских республик и Словакии. О внесении их государств в список недружественных России ничего сказано не было, но Литва лишилась двух своих дипломатов, Латвия и Эстония - по одному, а Словакия - сразу троих



Впрочем, это лишь "верхушка айсберга", и таким "пинг-понгом", с объявлением посольских работников персонами нон-грата и разного рода диффамациями в массмедиа, ситуация не исчерпывается. Еще 19 апреля постановлением Правительства РФ № 622 (опубликовано 21 апреля) были введены ограничения на предоставление российскими компаниями информации и документации иностранным аудиторским структурам, что в первую очередь касается "большой четверки" мирового аудита, куда входят голландская KPMG, а также три британские компании: Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC) и Ernst & Young (EY). Это своего рода "ракетно-ядерная атака", закрывающая отечественную экономику от глобального присмотра и контроля "коллективным Западом". Ничего подобного с начала "рыночных реформ" в "святых девяностых" не только не было, но даже не обсуждалось. В этом отношении президент и правительство неожиданно оказались радикальнее 99% своих критиков из патриотического лагеря.



Если рассматривать в качестве ответа на этот удар принятую 29 апреля резолюцию Европарламента о необходимости отключить Россию от международной системы финансовых платежей SWIFT, а также прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" и заморозить в ЕС все активы "близких к российским властям олигархов" - разумеется, в случае "агрессии против Украины", - то это неадекватно слабый ответ. Прежде всего, потому что он не является обязательным (а согласно прозвучавшему признанию еврокомиссара по иностранным делам ЕС Жозепа Борреля - и возможным) для исполнения.



Тем не менее, после этой резолюции Европарламента в политическую повестку дня возвращается "война Украины с Россией", при этом задача нынешних киевских властей - любой ценой спровоцировать такую войну, либо то, что может быть за нее выдано (по отредактированной модели "войны 08.08.08", то есть вторжения грузинских войск в Южную Осетию). Не исключено, что и антироссийский "на ровном месте" демарш Чехии, и резолюция Европарламента, и вероятные уже в мае масштабные военные действия ВСУ и "добробатов" против народных республик Донбасса являются взаимосвязанными этапами реализации плана, разработанного Управлением национальной разведки США, согласованного с Госдепартаментом и утвержденного 46-м президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.



То есть хотя все говорят о том, что не желают дальнейшей эскалации конфликта между Россией и странами "коллективного Запада", ставки в этой сверхрискованной игре сейчас непрерывно повышаются. Но если США, Великобритания и их союзники готовы и даже рассчитывают при достижении критического риска пожертвовать кем-то типа Украины или Чехии, то у нашей страны подобной возможности не только нет - она даже не рассматривается. Пожертвовать мы можем только собой. В данном случае Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, был абсолютно прав, когда заявил о наличии концептуальной разницы в понимании союзнических отношений у США и России. Проблема только в том, что, несмотря на такую концептуальную разницу - или, напротив, благодаря ей? - У США "расходные" союзники (сателлиты, вассалы) есть, а у России, как известно еще со времен Александра III, из союзников в наличии только собственные армия и флот. А потому растрачивать их потенциал на мелких "табаки" имеет смысл только в том случае, если иные возможности отсутствуют.



Кстати, из приведенного выше списка недружественных России государств видно: подавляющее большинство из них, за исключением разве что Великобритании, а также Чехии (через Словакию), географически непосредственно соприкасаются (в том числе - США в Арктике) с нашей страной. То есть по значительной части периметра своих национальных границ Россия имеет дугу напряженности (к которой можно добавить Японию, с ее территориальными претензиями на Южные Курилы, и Норвегию, политику которой, несмотря на уступку ей в 2010 году части спорной акватории Баренцева моря и постоянные нарушения ею в свою пользу соглашений по Шпицбергену, трудно назвать дружественной по отношению к РФ). Помимо прочего, эта дуга напряженности может быть продолжена в Закавказье (армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе) и в Центральную Азию (недавние столкновения на киргизско-таджикской границе). Недавние усилия демократической администрации Белого дома по признанию геноцида армян в Османской империи 1915-1918 годов и по оживлению формата С5+1 (недавняя онлайн-конференция министров иностранных дел Казахстана, Киргизии, США, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана), как и новый, "по Байдену", формат вывода американских войск из Афганистана - действия как раз в этом направлении. Тут сверхзадача Запада - максимально ослабить взаимодействие и максимально обострить противоречия между Москвой и Пекином, подключить к дуге напряженности и весь участок российско-китайской границы.



Во всей этой истории с пока неопределенным исходом следует отметить один немаловажный момент: возвращение в отечественный политический словарь имеющего весьма давнюю историю понятия "недружественные государства". Достаточно вспомнить в этой связи известную фразу российской императрицы Екатерины II, немки по происхождению, сказанную в адрес Речи Посполитой: "Государство сие России недружественно, а потому на карте быть его не должно".



И если обратиться к упомянутой выше максиме ее праправнука Александра III, то она, конечно, вдохновляет мало: сильно радовала - кому же не хочется дружбы, братства, любви и мира во всем мире?! Но ее справедливость, что называется, проверена даже не временем, а Историей с большой буквы. Поэтому все остальные страны и народы мира оказываются по отношению к России либо нейтральными, либо недружественными, либо прямо враждебными. После уничтожения СССР долгое время утверждалось, что ни врагов, ни недругов у "новой России" нет - есть только "партнеры". Теперь ситуация категорически, фундаментально изменилась. Все-таки наш национальный лидер долгое время проработал в Германии (да, Восточной, но там-то как раз "немецкий" и даже "прусский дух" во времена ГДР сохранялся в большей степени, чем в Западной), и кое-какие тамошние "матрицы" усвоил. Приглашение Зеленскому "поговорить" о проблемах двусторонних отношений в Москве - как раз из этих "матриц": понятно, что если действующий президент Украины путинское предложение примет, то возвращаться ему придется уже не в Киев, а, скорее, в Ростов-на-Дону…



Так что теперь за первой "красной линией" в отношении "недружественных государств", обозначенной указом от 23 апреля, скорее всего, последуют и другие. Про причисление "штабов Навального" и ряда других "оппозиционных" прозападных и проамериканских структур к экстремистским организациям в данной связи и говорить не приходится, система "свой-чужой" не только оттестирована, но и начала функционировать в рабочем режиме. Источник - zavtra.ru

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