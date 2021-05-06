Врут, как дышат: афганский сюрприз для Кремля, - К.Душенов

10:44 09.05.2021

Вашингтон хочет обратить поражение в победу…

Константин Душенов



Геополитическое поражение Запада во главе с США становится все более очевидным. В XXI веке западная цивилизация не сумела успешно закончить ни одной начатой войны, не смогла успешно разрешить ни одного, даже местного, локального конфликта. Ирак и Афганистан, Сирия и Ливия, Венесуэла, Йемен и Иран – вот лишь некоторые символы этого глобального западного провала.



На таком фоне наиболее ярким примером деградации американской мощи стал Афганистан, где после 20 лет непрерывной войны Вашингтон и его союзники потерпели сокрушительное поражение от полудиких, плохо вооруженных племенных ополчений и средневековых религиозных сект. В результате 29 апреля 2021 г. НАТО официально приступила к выводу из Афганистана своих сил, принимавших участие в бесславно завершившейся операции "Решительная поддержка". Контингент численностью свыше 10 тысяч человек должен покинуть страну в течении 5 месяцев, до октября.



Американцы при этом пытаются сделать вид, что все идет по плану. Получается, однако, довольно неуклюже. Так, в тот же день, когда солдаты Пентагона начали покидать Афган, их главнокомандующий, президент Байден, выступая в Конгрессе, пафосно заявил: "Мы отправились в Афганистан, чтобы найти террористов, которые атаковали нас 11 сентября 2001 г. Мы обеспечили правосудие в отношении Усамы бен Ладена, мы ослабили террористическую угрозу со стороны "Аль-Каиды". После 20 лет американской доблести и жертв пришло время вернуть наши войска домой. Но США будут и впредь поддерживать потенциал для подавления любых будущих угроз. После 2001 года террористическая волна выплеснулась за пределы Афганистана, и нам следует сохранять бдительность в отношении новых угроз Соединенным Штатам, откуда бы они ни исходили..."



За исключением того факта, что в последние 20 лет террористическая волна, действительно, захлестнула мир, все остальное в этом высокопарном пассаже Джозефа Байдена – вранье. И про правосудие, вершителем которого стал американский спецназ, убивший в 2011 году в ходе операции "Копье Нептуна", помимо бен Ладена, еще и его безоружную жену, его сына, трех подвернувшихся под руку свидетелей и ранивший 9-летнюю девочку, чудом избежавшую смерти.



Врет Байден и про ослабление террористической угрозы, которая за 20 лет американского пребывания в стране наоборот, многократно возросла, так как к набравшему мощь "Талибану" присоединились осколки ИГИЛ, разгромленного Россией в Сирии. Возросла, кстати, и площадь плантаций опиумного мака, да как возросла-то: ни много, ни мало – в 40 раз! И про американскую доблесть "сонный Джо" тоже врет, так как из почти 100 тыс. убитых натовцами афганцев, боевиками на деле были не более четверти.



Ну, да президентам Соединенных Штатов не впервой выдавать черное за белое. Про таких русская пословица метко говорит: врут, как дышат. А еще американцы мастера переводить стрелки с больной головы на здоровую. Так, 29 апреля этот сомнительный маневр лихо проделал руководитель Разведывательного управления министерства обороны США генерал-полковник Скотт Берриер, который заявил в ходе слушаний в сенате: "Российские вооруженные силы представляют собой угрозу самому существованию США. Москва вкладывает большие средства в развитие своих стратегических ядерных сил и разработку новых средств стратегического неядерного сдерживания, которые создают риск для всей территории США.



Русские не останавливаются перед применением войск, чтобы сохранить в зоне своего влияния приграничные государства. Они готовы силой принуждать к уступкам противников, угрожающих интересам России. И даже бросать вызов верховенству Соединенных Штатов в мире. Россия совершенствует возможности демонстрировать силу при помощи высокоточных крылатых ракет большой дальности, наращивает потенциал своих экспедиционных войск. Кроме того, русское военное командование активно внедряет в войска боевой опыт, полученный при проведении операции в Сирии".



Ну, Сирия Сирией, но сейчас, похоже, именно Афганистан заставляет Москву быть, что говорится, начеку. Именно оттуда грозит нам новая беда, потому что после ухода янки армия и спецслужбы нынешнего афганского правительства, скорее всего, просто рухнут, Кабул будет взят исламистами, и в стране может воцариться полный хаос и анархия самых отмороженных полевых командиров. Поэтому Россия делает все, чтобы обезопасить себя от последствий такого развития событий.



В рамках этой стратегии 27-28 апреля министр обороны России совершил рабочую поездку в Таджикистан и Узбекистан. Сперва в Душанбе Сергей Шойгу принял участие в заседании Совета министров обороны Организации договора о коллективной безопасности и провел переговоры с таджикским коллегой Шерали Мирзо, с которым договорился об объединении противовоздушной обороны Российской 201-й базы и Таджикистана в единую систему. Затем в Бухаре встретился с узбекским минобороны Баходиром Курбановым, с которым обсудил расширение военно-технического сотрудничества двух стран.



А уже на следующий день, 29 апреля, в Таджикистане встретились секретари Советов безопасности стран ОДКБ, предметом обсуждения которых тоже стали проблемы афганского урегулирования и вопросы оснащения коллективных сил оперативного реагирования современными видами вооружения. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев при этом подчеркнул, что обстановка сложная, так как "за 20 лет пребывания американцев в Афганистане ситуация изменилась только в худшую сторону".



Особое внимание на заседании было уделено вопросам противодействия цветным революциям, так как американцы, уйдя из Афгана, наверняка постараются использовать новый очаг нестабильности, который там рано или поздно возникнет, для дестабилизации всего региона, чтобы создать Москве дополнительные проблемы на среднеазиатском стратегическом направлении. Но Россия со своими союзниками, похоже, на этот раз будет заранее готова к таким заморским сюрпризам.



Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!