Скончался советник президента Узбекистана Рустам Касымов

11:18 09.05.2021

В возрасте 64 лет ушел из жизни советник президента, ректор Международной исламской академии Рустам Касымов.



Советник президента Узбекистана по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями, ректор Международной исламской академии Узбекистан Рустам Сабирович Касымов скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщил директор Центра исламской культуры Шоазим Миноваров и подтвердили источники "Газеты.uz".



По данным "Газеты.uz", с начала апреля он проходил лечение из-за болезни.



Рустам Касымов родился в 1955 году в Ташкенте. Работал заместителем министра (2001−2004) и министром высшего и среднего специального образования (2004−2008), был заместителем премьер-министра (2004−2009), курирующим социальную сферу, науку, образование, здравоохранение, культуру и отвечающим за контакты с партнерами по СНГ.



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Он также занимал должность ректора Университета мировой экономики и дипломатии (2001−2004).



С 2011 по 2016 год находился на пенсии. С 16 сентября 2016 года вновь стал вице-премьером и министром высшего и среднего специального образования. В июне-ноябре 2017 года работал первым заместителем госсоветника президента и одновременно ректором Академии государственного управления при президенте. Затем был государственным советником президента по вопросам науки, образования, здравоохранения и спорта (2017−2018).



С 31 июля 2018 года работал государственным советником президента по вопросам религии - руководителем Службы по взаимодействию с общественными и религиозными организациям (после реорганизации службы - советником президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями), с ноября 2019 года был ректором Международной исламской академии Узбекистана.