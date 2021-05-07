6 казахстанцев, которым так и не присвоили звание дважды Героя Советского Союза

16:02 09.05.2021 За подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза были удостоены 11 657 человек. Из них 500 казахстанцев. Дважды Героями стали легендарные летчики Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Сергей Луганский и Иван Павлов. Этот список казахстанских героев мог быть и больше, если бы по разным причинам в наградах не было отказано. TengriMIX публикует имена тех, кого представляли к званию Героя дважды, но так и не наградили.



Кудайберген Джансериков (1914 г. - дата смерти неизвестна) – сапер. Призван на фронт Алма-Атинским РВК 20 июля 1941 года.



При форсировании реки Вислы (Польша), работая гребцом на пароме, под непрерывным огнем противника сделал 13 рейсов, дважды устранив повреждения парома. На судне было перевезено 6 автомашин с боеприпасами, 8 пушек и 250 человек пехоты. За этот подвиг представлен к званию Героя Советского Союза.



Прорвав оборону противника на западном берегу Вислы, Джансериков, сопровождая советские танки, делал проходы для их продвижения вперед. При подходе к реке Одер (река образует часть границы между Польшей и Германией) он вместе с ротой был атакован немцами. Но не растерялся и скрытно попал в тыл противника, открыв огонь. Посеяв панику, лично уничтожил 15 фашистов. Так его второй раз представили к высшему званию. На момент совершения подвигов Джансерикову было 30 лет.



Наградной лист К. Джансерикова, 13 августа 1944 года. Фото из книги "Забытые герои. Герои Советского Союза".



Виктор Гутов (1920 г. - дата смерти неизвестна) – зам. командира 2-го стрелкового батальона. Призван на фронт Кировским РВК (Усть-Каменогорск) в 1939 году.



24 июня 1944 года при форсировании реки Друть (Белоруссия) во время атаки был убит командир 2-го стрелкового батальона, и Гутову, как его заместителю, пришлось взять командование на себя. Он первым со своим батальоном ворвался в линию траншей противника и уничтожил 100 гитлеровцев, продвинувшись дальше. Немцы восемь раз бросались в контратаки, но благодаря четкому командованию Гутова все они были отражены. После этого батальон "перерезал" ходы противника и в неравном бою победил - Гутов лично по радио корректировал наводку артогня. В итоге на поле боя остались 150 ликвидированных немецких солдат и офицеров.



Утопая по пояс в воде и болоте одного из рукавов реки Одер, под огнем противника подавал пример сослуживцам, пытаясь добраться до берега. Дойдя до цели, они начали штурм противника, отразили атаки и выбили из сил немецких солдат, завладев плацдармом. В этом бою подразделения Гутова уничтожили 300 гитлеровцев, две противотанковые пушки, 10 станковых пулеметов и захватили пленных.



За свои подвиги дважды представлен к званию Героя Советского Союза. На момент совершения подвигов Гутову было 25 лет



Мнайкул Сагиндыков (1906 г. - дата смерти неизвестна) - сапер. Призван на фронт Алакульским РВК (Алма-Атинская область) в 1942 году.



1 августа 1944 года при форсировании реки Вислы Сагиндыков на своей лодке совершил семь рейсов за ночь, переправив десантов на противоположный берег. После за четыре дня под пулеметным и минометным огнем сделал еще 42 рейса и перевез боеприпасы, пехоту и бойцов артиллерии. Все эти дни он ни на секунду не отлучался от своего поста, за что был представлен к званию Героя.



27 марта 1945 года при форсировании Мертвой Вислы (Польша), невзирая на шквальный огонь, отыскал лодку и вместе с шестью солдатами поплыл на берег противника. Увидев бесстрашие советских бойцов, немцы открыли сильнейший огонь по лодке, но они смогли доплыть. Высадив солдат, Сагиндыков вновь поплыл на свой берег. Так, в течение часа он сделал семь рейсов и перебросил на подмогу солдатам 40 пехотинцев. Был ранен в голову и ногу, но упорно продолжал вести лодку. Командование решило, что за этот подвиг он достоин звания Героя. На момент совершения подвигов Сагиндыкову было 39 лет.



Наградной лист М. Сагиндыкова, 31 марта 1945 года. Фото из книги "Забытые герои. Герои Советского Союза"



Зейтын Байжанов (1915 г.- дата смерти неизвестна) – снайпер. Призван на фронт Баянаульским РВК (Павлодарская область) в 1941 году.



Попав на войну, Зейтын Байжанов был ездовым – участвовал в транспортировке 120-мм минометов. Там же заинтересовался снайперским делом. Стал изучать винтовку, с разрешения командира ходил на огневую линию, а затем побывал на армейском снайперском слете. Получив знания, по поручению командира стал обучать солдат. И за три месяца подготовил 50 советских снайперов.



Прибыв в 61-ю Гвардейскую стрелковую дивизию, вошел в команду снайперов. На его счету 248 ликвидированных офицеров и солдат. Был ранен, но не ушел с поля боя, отказ мотивировав тем, что положение тяжелое, а бойцов осталось мало. После этого он подготовил еще 72 снайперов, которые уничтожили 632 противников.



За эти подвиги Зейтын Байжанов был дважды представлен к званию Героя Советского Союза. На момент совершения первого подвига ему было 28 лет, второго - 29.



Наградной лист З. Байжанова, 14 августа 1944 года. Фото из книги "Забытые герои. Герои Советского Союза"



Кабыш Куктаев (1922 - 1945 гг.) – командир 5-й стрелковой роты. Призван на фронт Иртышским РВК в 1942 году.



В начале августа 1944 года в бою за польское село Грембург Куктаев с сослуживцами отбили три сильнейших контратаки противника, ворвались на железнодорожную станцию и с боем овладели окраиной города Тарнобжег (Польша), закрепившись на правом берегу Вислы. Через три дня на примитивных средствах переправы Кабыш Куктаев со своей ротой отправился на западный берег. Приплыв туда, они смогли уничтожить сотню немецких солдат и офицеров. За этот подвиг он представлен к званию Героя.



В январе 1945 года роте Куктаева было поручено форсировать Одер и закрепиться в районе населенного пункта Лойперсдорф. Морозной ночью с 27 на 28 января под шквальным огнем по разрушенному железнодорожному мосту вместе с ротой он переправился на левый берег. При этом солдаты уничтожили две огневые точки немцев и почти всю роту пехоты. За день рота Куктаева значительно расширила свой плацдарм, захватив три легковые и пять грузовых машин, а также взяла в плен 10 немецких солдат. Так Куктаева еще раз представили к высшей правительственной награде. На момент совершения подвигов ему было 23 года. В 1945 году в одном из боев он был убит.



Наградной лист К. Куктаева, 4 февраля 1945 года. Фото из книги "Забытые герои. Герои Советского Союза"



Виктор Гутовский (1920 г.- дата смерти неизвестна) – командир взвода 1-й инженерной роты. Призван на фронт Зайсанским РВК (ВКО) в 1941 году.



17 июля 1944 года под его руководством в районе станции Кристинополь (Украина) в двух местах взорвана железная дорога, а также немецкий паровоз и две бронеплощадки. Он первым нашел брод и со своими саперами на танках форсировал реку Западный Буг, заставив немцев бежать. После этого форсировал реку Сан (протекает по территории Украины и Польши) и лично взял в плен 35 немцев. После чего уничтожил 10 немцев и под городом Радымто (Польша) был ранен.



В ночь с 14 на 15 января 1945 года в районе деревни Студзянка (Белоруссия) разминировал дорогу, обеспечив проход для танков. В этом бою саперы Гутовского уничтожили 117 немцев и 82 взяли в плен. Лично Гутовским взято в плен 5 человек и еще 19 ликвидировано. 24 января, обеспечивая форсирование Варты (Польша), его саперы построили 8 плотов. Под огнем Гутовский спустил плоты в воду и начал переправлять роту автоматчиков для захвата противоположного плацдарма.



За свои подвиги дважды приставлен к званию Героя. На момент совершения первого подвига ему было 22 года, второго - 23.



Виктор Гутовский. © pamyat-naroda.ru



Всего дважды к званию Героя были представлены 8 казахстанцев. Двое из них – Сагадат Нурмагамбетов и Сейтхан Темирбаев - по одному разу награды получили. Остальным казахстанцам, о которых мы рассказали выше, оба раза было отказано. Информация о них стала известна из книги Берика Абдыгалиулы "Забытые герои. Герои Советского Союза", материалы для которой были получены при помощи поисковых отрядов и сотрудников Национального музея ВОВ Казани. Имена этих казахстанцев мало кому известны. О них практически нет информации и нет фотографий. А их подвиги, признанные сослуживцами, по разным причинам были не оценены руководством.



Tengrinews.kz напоминает о сборе анкетных данных участников ВОВ в рамках проекта "Победители". Мы приглашаем каждого казахстанца принять участие в наполнении архива бесценных историй, воспоминаний казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта.



Для этого нужно заполнить анкету на сайте с указанием данных ветерана: Ф. И. О., даты рождения, краткой информации о годах военной службы или в тылу, а также прикрепить его фотографию. Истории принимаются и по "победному" номеру в WhatsApp +7-700-905-1945. Источник - Tengrinews.kz

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