Президент С.Жапаров участвует в митинге-реквиеме в Бишкеке

16:53 09.05.2021

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 9 Мая, на площади Победы города Бишкек принял участие в митинге-реквием по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



Глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.



В митинге-реквием приняли участие спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов, председатель Кабинета министров Улукбек Марипов, председатель Верховного суда Нургуль Бакирова, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.



После минуты молчания на столичной площади Победы дан залп и прозвучал гимн Кыргызской Республики.



