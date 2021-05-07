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09:07 Аппарат Президента Киргизии обратно переименован в Администрацию
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|Президент С.Жапаров участвует в митинге-реквиеме в Бишкеке
16:53 09.05.2021
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 9 Мая, на площади Победы города Бишкек принял участие в митинге-реквием по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
В митинге-реквием приняли участие спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов, председатель Кабинета министров Улукбек Марипов, председатель Верховного суда Нургуль Бакирова, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.
После минуты молчания на столичной площади Победы дан залп и прозвучал гимн Кыргызской Республики.