Как будет выглядеть туристический центр Самарканда и кто его построит

16:55 09.05.2021

Туристический центр Silk Road на территории гребного канала в Самаркандском районе, оцениваемый в $353 млн, планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. Здесь появится конгресс-холл, восемь гостиниц, комплекс "Вечный город", зона отдыха и другие объекты. Как все это будет выглядеть (фото).



15 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил строительство туристического центра Silk Road в Самаркандском районе.



По данным корреспондента "Газеты.uz", комплекс возводится на территории в 212 га на побережье гребного канала. Согласно проекту, здесь появятся двухэтажный конгресс-центр, гостиницы и зона отдыха с ресторанами, торговыми центрами, амфитеатром и другими объектами.



Ожидается создание вулкана с озером, искусственных рек, озер и прудов, а также строительство параллельной дороги (дорога до главной автомагистрали М39), дороги от канала до исторической зоны, искусственного озера в старой части Самарканда.



Сейчас идет строительство конгресс-холла New Renaissance, караван-сарая "Вечный город" и восьми гостиниц.



Две 22-этажные гостиницы будут пятизвездочными, остальные - четырехзвездочными. Четыре из них будут под брендом Marakanda Group Hotel с санитарно-оздоровительным направлением и получат следующие названия:



Alisher Navoiy - клиника превентивной медицины (профилактическая). Названа в честь основоположника узбекской классической литературы, поэта, ученого и государственного деятеля Алишера Навои;



Sogd - клиника детокса. Названа в честь древней исторической области в центре Зарафшанской долины. В VIII веке до нашей эры здесь была основана столица государства - Мараканда;



Navruz - гостинично-санаторный комлпекс. Назван в честь праздника Навруз;



Bekhzod - клиника респираторной медицины. Названа в честь художника, крупнейшего мастера миниатюрной живописи Камолиддина Бехзода.







Остальные гостиницы в туристическом центре будут названы:



Savitsky Plaza - названа в честь художника, реставратора, этнографа, искусствоведа, создателя и первого директора Музея искусств в Нукусе Игоря Савицкого;



Stars of Ulughbek by Lia Minyoun - названа в честь Улугбека - ученого-астронома, государственного деятеля, правителя Самарканда и внука Амира Темура.



Silk Road by Minyoun - названа в честь Великого Шелкового пути.



Samarkand Regency (Amir Temur) - названа в честь государственного деятеля, основателя государства Темуридов, полководца Амира Темура.



Комплекс "Вечный город"



Караван-сарай "Вечный город", по замыслу авторов проекта, станет "визитной карточкой" культуры Узбекистана. Здесь будут представлены кулинария местных народов, мастерские ремесленников, резьбы по дереву, керамики и гончарного дела, производства шелковой бумаги из тутовника, ювелирных украшений и ковров, а также "шумные и зазывающие крытые и открытые базары, представления и шоу местных народов и культур".



Стоимость проекта и заказчик



Общая стоимость проекта оценивается в 353 млн долларов, на сегодняшний день выполнены работы на 726,3 млрд сумов. Сдать объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2022 года.



Заказчиком выступает компания Samarkand Touristic Centre, проектировщиком - турецкая Arup Muhendislik ve Musavirlik Limited Sirketi, подрядчиком - сингапурская Enter Engineering.



Согласно данным ЕГРПО, компания Samarkand Touristic Centre была зарегистрирована 20 ноября 2019 года в Самаркандском районе. Уставной фонд составляет 10 млрд сумов, основной вид деятельности - гостиницы и аналогичные места проживания.



Предприниматель, председатель правления нефтесервисной компании Eriell Group (сообщалось, что он же - основной акционер) и Enter Engineering (один из крупнейших EPC-подрядчиков в Узбекистане, среди акционеров - "Газпромбанк") Бахтиер Фазылов владеет 60% долей в компании, остальные 40% принадлежат NBU Samarkand Invest.



Владельцем товарных знаков Silk Road Touristic Centre, Marakanda Group Hotel, Savitsky Plaza также указан Samarkand Touristic Centre.



