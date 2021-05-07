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Таджикистан закрыл представительство международной организации Saferworld. За подстрекательство
20:34 09.05.2021

Май 07, 2021
Мирзонаби Холикзод

В Таджикистане закрыто представительство международной организации Saferworld (Безопасный мир). Власти обвинили организацию в нарушении ряда законов страны. Представители Saferworld заявили, что не согласны с решением таджикских властей.

Суд района Исмоили Сомони города Душанбе 3 мая сообщил, что удовлетворил иск Министерства юстиции страны о закрытии представительства международной некоммерческой организации Saferworld. В опубликованном на сайте суда сообщении говорится, что счета организации в Таджикистане заблокированы, все операции Saferworld в стране отныне считаются незаконными.

Один из чиновников Минюста Таджикистана сообщил корреспонденту Радио Озоди на условиях анонимности, что международная организация нарушала, в частности, ряд требований Налогового кодекса, закона о государственном языке и закона об общественных организациях.

Представители Saferworld предоставили суду свои аргументы, однако встал на сторону Минюста.

Хирад Каргасов, представитель Saferworld в Таджикистане, сообщил Радио Озоди, что в настоящее время деятельность международной организации в стране прекращена. По его словам, согласно иску Минюста Таджикистана, "Saferworld" не имела право реализовать отдельный проект о насилии в отношении женщин в таджикских семьях. Однако этот проект с самого начала был согласован с Министерством внутренних дел Таджикистана, отмечает он.

Хирад Каргасов
Хирад Каргасов
Министерство юстиции Таджикистана в своем иске в суд также указало, что Saferworld при подготовке проектов и при переписке использует английский и русский языки, что является нарушением Закона РТ "О государственном языке". "Это нарушение можно было устранить без судебного иска", считает представитель Saferworld в Таджикистане.

Хирад Каргасов добавил, что с головного офиса организации в Лондоне посоветовали прекратить реализацию всех проектов в Таджикистане.

Saferworld – это независимая международная организация, работающая над предотвращением насильственных конфликтов и созданием более безопасной жизни. Она начала реализовать свои проекты в Таджикистана с 2015 года. К работе над реализацией проектов были привлечены около 70 таджикистанцев.

Сайт организации отмечает, что Saferworld вместе с партнерами помогала" устанавливать связи между сообществами и властями для обсуждения проблем, связанных с вопросами безопасности и защищенности, а также для поиска решений, которые могли бы сократить масштабы незащищенности и уменьшить вероятность возникновения конфликтов".

Один из сотрудников Министерства внутренних дел Таджикистана на условиях анонимности сообщил, что Saferworld, начиная с февраля 2016 года, проводила несколько мероприятий в рамках реализации Стратегии и программы реформы милиции в 2014-2020 г.г. В частности, 11 декабря 2020 года Saferworld совместно с МВД Таджикистана и Академией МВД РТ при финансовой поддержке Отдела по контролю за наркотиками и охране правопорядка (INL) посольства США в Таджикистане организовала онлайн-конференцию на тему "Продвижение в сфере реформы милиции. Взаимодействие милиции с общественностью: достижения, недостатки, предложения и планы". Целью конференции было объявлено - определение достижений, возможностей и недостатков в деле укрепления взаимодействия милиции с общественностью и будущие перспективы.

По словам источника, с 2017 года Saferworld сотрудничала с МВД РТ в реализации программы реформы милиции в Нуреке, Кулябе, Исфаре, а также в районах Мир Саид Али Хамадони, Шамсиддин Шохин, Раштском и Ишкашимском районах.

Как сообщает сайт Saferworld, с 2016 года организация в рамках программы "Поддержка участия женщин в работе правоохранительных органов" начала работать "непосредственно с сообществами и сотрудниками правоохранительных органов для того, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с гендерной проблематикой, такими как насилие в семье, и способствовать выработке и развитию у сотрудников милиции необходимых навыков и умений по учету гендерных аспектов в своей деятельности".

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620581640
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