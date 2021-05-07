Коронавирус убил не 3,2 млн, а уже почти 7 млн. человек во всем мире, - Die Welt

00:08 10.05.2021

7 мая 2021 г.

Корреспондент | Die Welt

6,9 вместо 3,2 миллиона человек - почему американские исследователи оценивают число погибших от коронавируса гораздо выше

"Группа исследователей из США считает, что почти во всех странах мира в статистике смертности от коронавируса есть существенные пробелы. Особенно велики они в России", - передает Die Welt.



"Расчеты Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете показали, что от заражения коронавирусом во всем мире могли умереть 6,9 млн человек, заявил в четверг директор института Кристофер Мюррей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в тот же день оценила число погибших от коронавируса в мире в 3,2 млн человек", - говорится в публикации.



"Почти в каждой стране мира есть значительные пробелы в регистрации смертей, но между странами есть существенные различия, заявили в институте. Ученые предполагают, что в Германии в результате заражения Sars-CoV-2 умерло около 120 700 человек. По мнению ВОЗ, скончалось более 84 тыс. человек".



"В случае России официальные данные (ВОЗ: около 112 тыс. человек) особенно сильно отличаются от оценки института (около 593 600 умерших). В США, по оценкам исследователей, число умерших составляет около 905 300 человек (ВОЗ: около 573 тыс.). В случае с Индией ученые предполагают, что число погибших почти в три раза превышает официальные данные и составляет около 654 400 человек (ВОЗ: около 230 тыс.).



"Исследователи вывели свои оценки на основе избыточной смертности: ее рассчитывают путем сравнения ожидаемой смертности в определенный период до пандемии с фактической смертностью во время пандемии", - поясняет издание.



"При рассмотрении избыточной смертности учитывалось, что во время пандемии произошел сдвиг в статистике причин смерти. Так, из-за ограничений передвижения стало меньше дорожно-транспортных происшествий. В то же время наблюдались задержки в лечении других заболеваний. Приняв во внимание эти факторы, ученые подсчитали количество смертей, которые, вероятно, были связаны только с Covid-19, хотя они не всегда регистрировались как таковые", - передает Die Welt.



Источник: Die Welt