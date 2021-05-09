 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 08.05.2021
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Вспыхнуло. Резко обострилась арабо-израильская вялотекущая интифада, - И.Шамир
00:15 10.05.2021

Вспыхнуло
трудно сказать, чем окончится эта вспышка – бойней, новой интифадой или ближневосточной войной
Исраэль Шамир
9 мая 2021

Вспыхнуло палестинское сопротивление на оккупированных территориях и в оккупированном Восточном Иерусалиме. Более 200 палестинцев получили ранения, несколько человек были убиты. Главная конфронтация была в мечети эль-Акса, куда устремляются тысячи верующих. Минувшая ночь была последней "ночью собраний" Рамадана, а наступившая ночь будет Лайл аль Кадр, "священная ночь", главное событие Рамадана, когда открываются небеса рая и даже воды источников Палестины начинают бить водой из источника Замзам в Мекке; во вторник предстоит "День Иерусалима" - марш еврейских националистов по арабским районам города, а 15 мая – "День Накбы", палестинского холокоста 1948 года. И вот прямо в такие дни евреи устроили обострение в районе Шейх Джарах, неподалеку от Старого города, где еврейские власти собрались выселить из домов пять сот жителей и отдать их дома еврейским поселенцам.

Новый День
Почему именно Шейх Джарах? Тут надо вернуться к 1948 году. Тогда евреи захватили огромную часть Палестины, куда больше, чем ООН благословила. Со всех захваченных территорий (как данных ООН, так и завоеванных) были изгнаны 90 процентов палестинцев, то есть не-евреев. Вместе с арабами были изгнаны армяне, греки, немцы, русские и все, не принадлежавшие к избранному народу. Их дома были конфискованы, и отданы евреям. Беженцам по сей день не разрешается вернуться даже в города и села, где они жили до 1948 года.

В иерусалимском районе Шейх Джарах до 1948 года жили бок о бок евреи и палестинцы. Во время войны 1948 года евреи этого района бежали на еврейскую территорию. Шейх Джарах стал частью Палестины, которая соединилась с Трансиорданией; так возникло Королевство Иордания. Власти Иордании разрешили палестинским беженцам занять дома бежавших евреев. Вот эти дома, сейчас решили еврейские судьи, нужно отдать евреям. То есть вернуть дома палестинским беженцам – ни за что, а вернуть дома еврейским беженцам – обязательно, это святое. Вот эта бессовестность судей (твое – мое, мое не трожь) и привела к столкновениям в Шейх Джарах. Еврейские власти стали выселять палестинцев из домов, которые когда-либо принадлежали евреям, но отдать им их собственные дома, в которые заселились евреи, они не собираются.

Выселением палестинцев занялись жандармы ("мишмар ха-гвуль") и еврейские экстремисты – тем удалось провести в парламент/кнессет несколько своих представителей, и те явились в Шейх Джарах, подбодрить своих сторонников. Начались драки. Несколько дней назад там был страшно избит жандармами член парламента/кнессета, коммунист-еврей Офер Касиф, поддержавший палестинских жителей района. А сейчас драки нарастают, и оттуда перекидываются на мечеть эль-Акса. Жандармы с ходу открывают огонь по безоружным верующим, готовятся взорвать жилые дома борцов Сопротивления.

убитые палестинские подростки. Сейчас еврейские власти готовятся взорвать семейные дома, в которых они жили.
Израильские газеты сообщают о происходящем в такой форме, что в России (да и в любой другой цивилизованной стране) их бы посадили по 282-й статье. Сопротивление палестинских молящихся называется "беснованием", все сопротивляющиеся – "террористы", их убийство – "ликвидация" и "дезинфекция". Как о тараканах!

Ситуация стала такой острой, что президент Байден обратился к Нетаньяху и призвал его остановить выселение гоев из Шейх-Джарах. Нетаньяху позвонил Путину и о чем-то долго с ним беседовал. Сам Нетаньяху, видимо, утратил шанс сформировать новое правительство. Есть основания опасаться бойни, если двести пострадавших за одну ночь – еще не бойня. Оружие только у евреев, у палестинцев практически нет оружия, кроме самодельных или старинных ружей. Поэтому исход столкновений очевиден. Но непокорная Газа придет на помощь, сказали лидеры осажденного сектора. Из Газы полетят ракеты – если еврейские власти не уймутся. В ответ на самодельные ракеты без боеголовок, Израиль сможет обрушить мощь своих современных бомбардировщиков с полутонными бомбами. Но тогда в дело могут вступить соседи с Севера – Ливан, Сирия, Ирак и Иран.

Если это произойдет, Израилю, наверное, удастся сорвать примирение США и Ирана, а может, и Биби удастся усидеть в премьерском кресле. Поэтому трудно заранее сказать, чем окончится эта вспышка – бойней, новой интифадой или ближневосточной войной.

Источник - zavtra.ru
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