 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 08.05.2021
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Пятница, 07.05.2021
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Памятник советскому Герою-летчику Талгату Бегельдинову открыли в Нур-Султане
00:27 10.05.2021

Памятник Талгату Бегельдинову открыли в Нур-Султане
В Нур-Султане в канун дня Победы открыли памятник дважды герою Советского Союза, легендарному летчику Талгату Бегельдинову.

Памятник расположен по проспекту Сарыарка (на углу ул. Талгата Бегельдинова). В торжественной церемонии приняли участие аким столицы Алтай Кульгинов, министр обороны Нурлан Ермекбаев, родные Талгата Бегельдинова, депутаты Мажилиса Парламента РК, депутаты городского маслихата, члены городского Совета ветеранов и т.д.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что ветераны Великой Отечественной войны являются примером героизма.



"В канун великой Победы по поручению Главы государства открыли памятник, посвященный нашему герою Талгату Бегельдинову. Ветераны Великой Отечественной войны являются примером героизма, стойкости старшего поколения, уроком мужества и славы для подрастающего поколения! Благодаря нашим предкам, мы имеем мирное небо над головой! Наш долг - чтить память героев", - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что несмотря на трудное детство и раннюю потерю родителей, Талгат Бегельдинов вырос достойным гражданином страны и стал гордостью народа, "прошел путь от рядового летчика до лучшего командира эскадрильи".

Дочь Талгата Б. Галина отметила, что сегодняшний день - радостное событие как для родных ветерана, так и для всех казахстанцев.

Над проектом работали скульптор Нурлан Далбай и архитектор Расул Сатыбалдиев. Памятник выполнен из бронзы и гранита. На нем Талгат Бегельдинов изображен молодым в форме летчика в годы ВОВ. На груди Талгата Бегельдинова красуются медали.

Источник - astana.gov.kz
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