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|Президент К.Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
00:30 10.05.2021
Очередную годовщину Победы в Казахстане празднуют 665 фронтовиков и около 100 тысяч тружеников тыла, отметил Глава государства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы. Текст поздравления опубликован на сайте Акорды:
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Этот замечательный праздник является символом славы и доблести героев-победителей, отстоявших в кровопролитных боях против фашистских захватчиков наше право на жизнь, свободу и светлое будущее.
На поля сражений Великой Отечественной войны отправились более миллиона казахстанцев, половина из них отдали свои жизни во имя Победы.
В памяти народа навсегда останутся отвага, героизм и самоотверженный труд наших отцов и матерей, совершивших беспримерный в истории человечества подвиг.
Сегодня очередную годовщину Победы с нами празднуют 665 фронтовиков и около 100 тысяч тружеников тыла. Никто из них не останется без поддержки государства и внимания общества.
Желаю ветеранам войны и труда, всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!
С Днем Победы!