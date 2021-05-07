Президент К.Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

00:30 10.05.2021

Очередную годовщину Победы в Казахстане празднуют 665 фронтовиков и около 100 тысяч тружеников тыла, отметил Глава государства



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы. Текст поздравления опубликован на сайте Акорды:



Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!



Этот замечательный праздник является символом славы и доблести героев-победителей, отстоявших в кровопролитных боях против фашистских захватчиков наше право на жизнь, свободу и светлое будущее.



На поля сражений Великой Отечественной войны отправились более миллиона казахстанцев, половина из них отдали свои жизни во имя Победы.



В памяти народа навсегда останутся отвага, героизм и самоотверженный труд наших отцов и матерей, совершивших беспримерный в истории человечества подвиг.



Сегодня очередную годовщину Победы с нами празднуют 665 фронтовиков и около 100 тысяч тружеников тыла. Никто из них не останется без поддержки государства и внимания общества.



Желаю ветеранам войны и труда, всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!



С Днем Победы!