Америке нужен не мир, а мировое господство, - Алекс Ло

00:50 10.05.2021

South China Morning Post, Гонконг



Известный колумнист серьезного гонгонгского издания уверен - Америке нужен не мир, а мировое господство. Все обвинения глашатая байденовской администрации Блинкена в адрес Китая и России он называет "ханжеством". Вашингтону нужно одно: чтобы Китай, Россия и Иран совершили самоубийство. Но это маловероятно. Читатели согласны с автором.

SCMP (Гонконг): Америка хочет не мира, а мирового господства

Иран, Китай и Россия - все хотят нормализовать отношения и избегать конфликтов с США, но Вашингтон это не интересует, если только эти режимы не готовы совершить самоубийство, что очень маловероятно.



Алекс Ло (Alex Lo)

Госсекретарь Энтони Блинкен говорит, что Китай в последнее время действует на мировой арене "все более агрессивно" и ведет себя "все более враждебно". Ранее он говорил то же самое, или подобное, о России и Иране.



Однако во всех трех случаях именно Вашингтон совершает наиболее агрессивные и провокационные действия, которые равносильны экзистенциальным угрозам для этих стран, или, по крайней мере, угрозам основным интересам безопасности и территориальным интересам трех главных противников Америки. Образцы американской агрессии слишком явственны, чтобы их отрицать.



В этом нет ничего необычного - это то, что вы обычно делаете со своими врагами. Но американские лидеры, такие как Блинкен, могли бы по крайней мере избавить нас от пропаганды в духе "святее нас никого в мире нет".



Как рассказал на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, Кремль проявлял стремление к примирению с Соединенными Штатами с того самого момента, как Джо Байден стал президентом. "Если бы это зависело только от нас, мы бы вернулись к нормальным отношениям", - сказал он российскому журналисту Дмитрию Киселеву.



"Мы предложили это администрации президента Байдена, как только он принес все необходимые присяги и пришел к власти. Я сказал об этом госсекретарю Блинкену".



Точно так же и Пекин с первого дня существования новой администрации пытается вести себя с Байденом нормально. В своей последней статье, опубликованной в газете People"s Daily, главный дипломат Китая Ян Цзечи практически сделал шаг назад, чтобы успокоить Вашингтон.



Он сказал, что Пекин не намерен продвигать свою собственную политическую систему или модель экономического развития за рубежом и не будет работать над подрывом демократической системы в Соединенных Штатов или в других странах.



Но Ян обозначил и для США красную черту, которая состоит в том, чтобы "не бросать вызовы Коммунистической партии Китая или политической системе и руководству страны".



Это достаточно разумно; какой политический режим примет собственное свержение? А американские лидеры и не скрывают своего желания разрушить китайское коммунистическое государство, или сдержать и свести на нет его глобальное влияние, если бы они могли это сделать



Точно так же, предостерегая Запад от пересечения российской "красной линии", президент Владимир Путин в прошлом месяце сказал в российской Госдуме, что он хочет сотрудничества, а не конфронтации с Америкой. "Мы не хотим сжигать мосты", - заявил он.



Следует вспомнить и о том, что с первого дня президентства Байдена Иран предложил США пересмотреть многостороннюю ядерную сделку, которую Вашингтон разрушил (нет, извините, "вышел из нее"). В то время как обе стороны возобновили переговоры, Вашингтон закрыл глаза на Израиль, продолжающий свою тайную войну против Ирана. Это избитый сценарий "хороший полицейский, плохой полицейский", который США эксплуатируют уже много лет.



Подумайте, насколько необычно само по себе то, что Тегеран вообще захотел говорить с США. В январе 2020 года военные США убили высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. В ноябре был убит видный иранский физик, который, как считается, отвечал за ядерную программу страны. По меньшей мере пять других иранских ученых-ядерщиков были убиты с 2007 года.



Между тем, США наложили на Иран самые строгие экономические санкции, ужесточив их в прошлом году, намеренно приурочив это к самому тяжелому периоду пандемии Covid-19 в стране.



Так кто же в действительности хочет улучшать отношения, снижать напряженность и избегать конфликтов?



Хорошо, я считаю себя политическим реалистом. Как говорится, сильные делают то, что хотят, а слабые переживают те страдания, которые выпадают на их долю.



Но тогда избавьте нас от американского ханжества. Америка не хочет мира, она хочет только господства в этом мире.



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Алекс Ло - известный политический обозреватель и колумнист газеты South China Morning Post. 25 лет в журналистике. Сотрудничает с рядом американских, китайских и канадских изданий. Преподает журналистику в университете Гонконга.



Комментарии читателей South China Morning Post



Robert V.



Если бы Китай построил в Венесуэле базы с гиперзвуковыми ракетами, нацеленными на континентальную часть США, и, если бы он направил подводные лодки с ядерным оружием для патрулирования тихоокеанского и атлантического побережья США, у США по праву могли бы быть основания ощущать угрозу. Но когда все происходит с точностью до наоборот, то это все нормально, потому что это защищает демократию и американский образ жизни!



David S.



Алекс Ло, как всегда, попал в точку. Америка использует все средства и действует всеми правдами и неправдами, чтобы сохранить свою гегемонию над остальным миром. Поступая так, США породили миллионы беженцев, осуществили бессмысленные разрушения и убили более миллиона невинных мирных жителей в своих вечных войнах за границей.



David A.



Я не всегда согласен с Алексом Ло, но на этот раз он прав. Американская экономическая модель основана на конфликтах, волнениях и войнах. Достаточно взглянуть на количество войн, в которых США участвовали (и продолжают участвовать) за последние 70 лет. Мир для бизнеса вреден!



Music L.



Ты хорошо сказал, Алекс! Не только доминирование над Китаем и Россией. Вспомните соглашение Plaza Accord и соглашении о полупроводниках с Японией, якобы американским союзником!



Ticket W.



Осознают ли американцы, что они окружены со всех сторон? Китай контролирует все, что связано с существованием Америки. От финансов до торговли, цепочек поставок промышленных товаров, будущего науки и культуры общества. Соединенные Штаты сейчас ничего не могут сделать сами без Китая. Пора остановить эту американскую иллюзию и заставить США взглянуть в лицо реальности.



Jing Li



Америка никогда не колебалась в отношении военных действий, она участвовала в региональных войнах больше всех других с момента окончания последней мировой войны. Она никогда не боится нарушать международные правила (ООН, ВТО и т. д.), если они не соответствуют ее интересам. Пока что США удавалось подчинить себе более мелкие страны. Это не имеет ничего общего с идеологией. Например, Америка стремится к налаживанию более тесных связей со своим давнишним врагом коммунистическим Вьетнамом. Все дело в поддержании своего превосходства и защите своих привилегий. Однако Китай представляет для США совершенно особую проблему - хотя бы по своим размерам. Китай - это не Советский Союз… а Америка - это не та Америка, которой она была раньше…



G G.



Весь мир понимает, что для США высшая цель - это ВЛАДЕНИЕ ОСТАЛЬНЫМ МИРОМ. Естественно, что другие страны, такие как Россия, Китай, Турция, Иран и т. д., должны постараться понизить этот градус самомнения Америки.



Jackson L.



Китай, Россия, Северная Корея, Иран, Сирия, Венесуэла и, возможно, Вьетнам - единственные по-настоящему суверенные страны в мире, не связанные с неофеодальной империалистической фашистской банковской империей во главе с США и Великобританией.



Adam B.



Америка присвоила себе право быть полицейским для всего мира. И провозглашать везде верховенство так называемых прав человека.



Оригинал публикации: America wants dominance, not peaceОпубликовано 05/05/2021