Цифровой юань. Свойства, функции, особенности…, - В.Катасонов

01:00 10.05.2021

Валентин Катасонов

7 мая 2021



За опытом КНР по введению цифрового юаня внимательно следят сегодня во всех странах мира, включая США и Россию. Не так давно агентство Bloomberg опубликовало материал под названием "Команда Байдена усматривает потенциальную угрозу со стороны цифрового юаня Китая". Отмечается, что в Белом доме обеспокоены намерениями Китая "лишить доллар роли основной резервной валюты в мире". The Wall Street Journal в публикации "Китай создает свою собственную цифровую валюту, первый среди главных экономик" отмечает многие достоинства цифрового юаня, которые будут положительно восприняты населением Китая.



Новый День

Например, для использования такой валюты не обязательно прибегать к мобильным приложениям, не нужен интернет. Потому что китайцам будут предложены автономные "электронные кошельки". За пользование нынешними популярными платежными системами Alipay и WeChat надо платить комиссию в размере 0,3–0,4% от суммы транзакции. Народный банк Китая (НБК) обещает, что все операции с цифровым юанем будут для граждан бесплатными.



Некоторые эксперты полагают, что Пекину цифровой юань нужен не столько внутри страны, сколько для международных расчетов. И что, выйдя на мировую арену, цифровой юань нанесет смертельный удар американскому доллару. В частности, отмечается, что цифровой юань будет неуязвим для санкций со стороны США, а блокировка операций, проходящих через систему SWIFT, окажется бессмысленной, потому что цифровому юаню такая система не нужна.



Пока США не намерены принимать каких-либо мер "для противодействия угрозам со стороны цифровой валюты Китая". Вместе с тем, Минфину, Госдепу, Совету национальной безопасности, Пентагону и другим федеральным ведомствам дана команда провести углубленное исследование тех рисков для Соединенных Штатов и американского доллара, которые создает цифровой юань.



8 апреля этого года Банком России была проведена онлайн пресс-конференция с презентацией концепции проекта цифрового рубля, и было заявлено, что тестирование цифрового рубля планируется начать уже в следующем 2022 году. Разработчики концепции не скрывали, что ориентируются на китайский опыт. Что же сделано и делается в КНР?



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НБК еще в 2019 году начал пилотные испытания цифрового юаня, в порядке эксперимента запустив его использование в крупных городах, включая Пекин и Гонконг. Гражданам, участвующим в эксперименте (госслужащим), стали выдавать зарплату в цифровой валюте. Для этого им пришлось скачать на свои смартфоны приложение для оплаты товаров и услуг в цифровых юанях. Также были определены торговые точки, работающие с новой валютой.



В феврале 2021 года был проведен еще один эксперимент. Власти Пекина выбрали группу людей численностью 50 тысяч человек и выдали им цифровые деньги - по 200 юаней (около 30 долларов) каждому (всего сумма около 1,5 млн долл.). В течение недели им было предложено "отовариться" в указанных властями торговых точках (с помощью как мобильных приложений, так и "электронных кошельков").



Со временем счета для цифрового юаня предполагается открыть в НБК для всех граждан КНР. Коммерческие банки как посредники между Центробанком, с одной стороны, и физическими и юридическими лицами, с другой стороны, станут уже не нужны. Все денежное хозяйство страны будет управляться из единого центра - НБК. При нынешнем уровне развития информационно-коммуникативных технологий, это вполне реализуемый сценарий.



Но, на мой взгляд, пока больших рисков для доллара как "глобальной валюты номер один" цифровой юань не несет. Во-первых, сохранится ограниченная конвертируемость юаня. Во-вторых, НБК, скорее всего, будет проводить прежнюю курсовую политику в отношении новой валюты. То есть не допускать повышения ее курса по отношению к доллару США и другим резервным валютам. А, скорее всего, стараться плавно понижать этот курс. Наконец, в-третьих, цифровой юань не будет обладать всем привычным набором экономических функций денег. Да, он будет оставаться мерой стоимости, средством обмена и средством платежа. Но его фактически лишают функции средства тезаврации, т.е. накопления.



Предполагается, что цифровой юань будет иметь ограниченный срок жизни. По истечении срока он будет "сгорать". В истории были прецеденты создания таких короткоживущих денег. Например, в Германии и Австрии между Первой и Второй мировыми войнами в отдельных городах и муниципалитетах создавались "свободные деньги" (Freigeld) по проекту немецкого экономиста и предпринимателя Сильвио Гезелля (1862–1930).



Правда, их правильнее назвать не "сгорающими", а "тающими", ибо их стоимость убывала на определенный процент каждый день (или неделю, месяц). Такие "тающие" и "сгорающие" деньги призваны были активизировать покупательную и инвестиционную деятельность их держателей, ускорять циркуляцию денег и стимулировать экономику.



"Свободные деньги" Гезелля действительно помогали на локальном уровне смягчать экономический кризис 30-х годов прошлого века. Видимо, в Китае также рассчитывают с помощью "тающего" цифрового юаня поддерживать в стране высокие темпы экономического роста.



Конечно, этот недостаток цифрового юаня в какой-то мере может быть компенсирован таким финансовым инструментом, как золото. КНР накопила значительные объемы этого драгоценного металла, сегодня он в разных формах свободно продается и покупается на внутреннем рынке Китая. При этом постепенно снижается спрос на золото в виде ювелирных изделий и растет спрос на золото инвестиционное (слитки и монеты). Так, по итогам 2020 года спрос на золото со стороны ювелирной промышленности Китая упал на 27% (до 490,6 т), а спрос на инвестиционное золото вырос на 9% (до 246,6 т).



Но насколько устойчивым и прочным окажется китайский тандем "цифры" и золота в валютных битвах будущего?