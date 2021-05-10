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|В афганском Забуле подорвался на мине пассажирский автобус - 16 погибших
07:44 10.05.2021
Погибли 16 человек: автобус подорвался на придорожной мине в Афганистане
10 мая 2021,
В результате взрыва придорожной бомбы в южной афганской провинции Забул погибли 16 человек, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.
В материале уточняется, что местом происшествия является район Шахр-э-Сафа.
По словам источника, подорвался автобус, в котором находились 25 человек, большая часть из которых погибла или пострадала. Второй источник агентства указал, что по итогу случившегося погибли 16 человек, еще несколько пострадали.