В афганском Забуле подорвался на мине пассажирский автобус - 16 погибших

07:44 10.05.2021

Погибли 16 человек: автобус подорвался на придорожной мине в Афганистане



10 мая 2021,

В результате взрыва придорожной бомбы в южной афганской провинции Забул погибли 16 человек, сообщает zakon.kz.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.



В материале уточняется, что местом происшествия является район Шахр-э-Сафа.



По словам источника, подорвался автобус, в котором находились 25 человек, большая часть из которых погибла или пострадала. Второй источник агентства указал, что по итогу случившегося погибли 16 человек, еще несколько пострадали.