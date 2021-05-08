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Смена поколений: инвесторы уходят с фондового рынка на криптовалютный
08:11 10.05.2021

8 мая 2021,

Объемы торгов биткоином и эфиром выросли на порядок, в то время как молодые инвесторы теряют интерес к фондовой бирже

Дмитрий Мигунов

Криптовалютный рынок переживает сейчас золотые времена. Биткоин, эфир и более экзотические денежные единицы пользуются запредельным спросом. Это отражается не только в курсах, бьющих рекорды, но и в объемах торгов на различных площадках, где виртуальные деньги меняют владельцев. Напротив, активность на фондовом рынке этой весной упала даже на фоне продолжающегося роста котировок большинства акций. Инвесторам сейчас более интересна "крипта", что легко объясняется беспрецедентной фискальной и монетарной накачкой со стороны центробанков и правительств. Подробности - в материале "Известий".

В апреле минувшего года объем торгов на криптовалютных биржах мира составлял $100 млрд. Тогда это казалось огромной цифрой. Но все познается в сравнении: в марте 2021 года она достигла уже $1,2 трлн.

То же самое происходит на совсем еще молодом рынке криптовалютных фьючерсов. Скажем, объем торговли контрактами с расчетами в будущем на эфириум в начале мая достиг 6500 штук в день, тогда как месяц назад он составлял лишь 1000.

Популярность криптовалют заметна и по котировкам. Биткоин в апреле установил очередной рекорд, перевалив через отметку $65 тыс. В то время как "биток" испытал небольшую коррекцию, эфир продолжил расти и превысил $3 тыс. Dogecoin, самая абсурдная криптовалюта, созданная в шутку и не имеющая какой-либо четкой задачи и бизнес-модели, за год подорожала на десятки тысяч процентов. Похожие процессы происходят и с десятками других "младших" монет-альткоинов. По сути, достаточно минимального пиара, чтобы предложенная рынку новая и еще не опробованная толком криптовалюта вызвала бурный интерес у инвесторов.

Совсем другие настроения наблюдаются на рынке акций. Хотя фондовые индексы демонстрируют отличные показатели, заметно превышающие докризисные максимумы (что крайне нетипично для эпохи экономических потрясений - после кризисов 2000 и 2008 годов возвращение на старую траекторию заняло годы), объемы торгов заметно просели по сравнению с концом прошлого года и началом нынешнего.

Как отмечает The Financial Times, в апреле 2021 года торговля на рынке акций США сократилась в масштабах на 27% по сравнению с предыдущим месяцем, опустившись до самого низкого уровня с октября. В Европе та же ситуация: Deutsche Boerse зафиксировала в минувшем месяце сделок на €147 млрд против более €200 млрд в марте.

Интересно, что низкие объемы привели и к сокращению волатильности. Индекс Vix, иначе называемый индексом страха, опустился к 17 пунктам, что близко к многолетним докризисным значениям. Чем выше показатель данного индекса, тем больше нервничают инвесторы, что и отражается в перепаде цен.

Наконец, затишье в торговой активности заметно и на рынке облигаций. Снижение происходит на фоне некоторого роста ставок по государственным облигациям США, что в норме должно было бы подогреть к ним интерес.

Почему инвесторы "разочаровались" в фондовом рынке? Стоит начать с того, что прошлый год стал годом небывалого в истории захода частных мелких инвесторов на фондовые биржи. Причем это коснулось множества разных рынков от Америки до Восточной Азии. Процесс затронул и Россию, где регистрации инвестиционных счетов побили все рекорды. В конечном итоге все это вылилось во "флешмоб-торговлю", когда тысячи частников, объединяясь в интернете, резко поднимали котировки тех или иных акций, наилучшим примером чего является история с GameStop.

Эта импульсивная торговля едва не разорила пару хедж-фондов, но в конце концов не могла дать серьезно заработать небольшим, часто молодым инвесторам. Многие из них вообще охладели к биржевой игре, другие стали инвестировать более рассудочно. Таким образом, в конце 2020 – начале 2021 года можно было говорить об эффекте высокой базы, с которой продолжать наращивать объемы было уже нереально.

Другая причина - активность институциональных инвесторов, решивших наконец-то попробовать на вкус криптовалюты. Многие банки и инвесткомпании, включая таких в прошлом криптоскептиков, как JP Morgan, стали выходить на рынок биткоина и эфира, что буквально гальванизировало интерес со стороны инвесторов поменьше. Особо значимую роль тут сыграл Илон Маск, который официально вложил средства Tesla в биткоин и морально поддержал dogecoin.

Но, вероятно, основной причиной является некоторая утрата доверия к традиционным финансовым институтам. Это связано с рекордным печатанием денег для борьбы с экономическими последствиями пандемии. Объем только уже принятых программ поддержки экономики составил в США более трети годового ВВП, что в разы больше, чем после любого из прошлых кризисов. Безостановочная работа печатного станка заставляет усомниться в перспективах традиционных валют и финансовых инструментов соответствующих систем.

То же относится и к акциям. Инфляция до сих пор не возвращается на потребительский рынок, хотя в последние месяцы и появились первые признаки ее разгона. Но вот на фондовом рынке она царит безраздельно как минимум с начала текущего кризиса: соотношение цены акций и прибыли, в норме составляющее 15–20, сейчас превышает 30, а для некоторых "хайповых" компаний достигает и трехзначных величин. Поэтому-то на критику криптовалют, как ничем не обеспеченных, возникает встречный вопрос: а чем обеспечена такая высокая оценка тех или иных акций?

Криптовалюты кажутся вложениями, которые могут быть защищены от инфляции, поскольку как минимум для некоторых из них внутренние механизмы предусматривают ограниченный объем эмиссии. Поэтому они становятся выбором не только молодых частников, но и некоторых институциональных игроков. Ради этого они готовы терпеть даже запредельную волатильность нынешнего крипторынка, которому только предстоит "созревание".

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620623460
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