WSJ: США рассматривают Узбекистан и Таджикистан для переброски войск из Афганистана

08:17 10.05.2021

США могут перебросить свои войска из Афганистана в страны Средней Азии, Персидского Залива или на отдельные корабли ВМС, сообщили источники The Wall Street Journal. Они утверждают, что предпочтительным вариантом было бы размещение в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном. Но это осложняется "большим военным присутствием" России и растущим влиянием Китая.



По информации газеты, США необходимы базы для размещения военнослужащих, беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии. Это нужно для поддержки правительства Афганистана и сдерживания "Талибана" (организация запрещена в России).



США не запрашивали размещение войск на базах в Средней Азии, пока этот вариант находится на рассмотрении Минобороны, Госдепартамента и Белого дома. Источники газеты утверждают, что страны Средней Азии хотят создать противовес влиянию России и Китая, а сами Москва и Пекин разделяют заинтересованность Вашингтона в обеспечении стабильности в регионе.



WSJ напоминает, что в мае спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетил Узбекистан и Таджикистан. По информации издания, он обсуждал ситуацию в Афганистане. Источник газеты сказал, что Узбекистан и Таджикистан обеспокоенные возможным распространением насилия в регионе. WSJ отмечает, что у США были базы в Узбекистане и Киргизии. Они использовались для дислокации сил и ведения операций в Афганистане. США покинули базу в Узбекистане в 2005 году, в Киргизии - еще через почти 10 лет.



Президент США Джо Байден в апреле объявил, что крайний срок вывод войск НАТО из Афганистана - 11 сентября 2021 года, день 20-й годовщины терактов в США, которые и стали причиной американского вторжения в эту страну. После этого в Афганистане произошло несколько крупных терактов.