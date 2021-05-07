В Омском лесу исчез вылечивший Навального глава местного минздрава - Мураховский

10:51 10.05.2021

В Омской области возобновлены поиски министра здравоохранения региона



Поиски пропавшего министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновлены, сообщило региональное УМВД. Их приостанавливали на ночь. Господин Мураховский - бывший главврач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, в которой лежал оппозиционер Алексей Навальный до транспортировки в Берлин.



"Поиски возобновились",- сообщил представитель УМВД по Омской области ТАСС.



Господин Мураховский пропал 7 мая. Он уехал с охотбазы на квадроцикле в лес и не вернулся. О его пропаже стало известно 9 мая.



Алексей Навальный попал в омскую больницу 20 августа 2020 года. Омские врачи поставили диагноз "нарушение обмена веществ" и исключили отравление. После этого берлинские врачи подтвердили его отравление ядом. Ранее в 2021 году умерли бывший заместитель Александра Мураховского по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин и глава отделения травматологии и ортопедии омской больницы Рустам Агишев.